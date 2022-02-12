مدغشقر.. أكثر من 100 قتيل و18 ألف منكوب جراء إعصار "باتسيراي"

أعلنت فرق الإنقاذ في مدغشقر أنها أحصت 17 ضحية جديدة بسبب الإعصار "باتسيراي" الاستوائي الذي ضرب الجزيرة في المحيط الهندي الأسبوع الماضي، ليرتفع بذلك عدد الضحايا إلى 111.

وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن السلطات أحصت نحو 18 ألف منكوب، في حين نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم؛ واقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.

وضرب الإعصار الاستوائي "باتسيراي" مدغشقر وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كيلومترا، وذات كثافة سكانية منخفضة.

وبعدها، اتجه الإعصار غربا إلى داخل الجزيرة مسبّبا فيضانات في الأنهار التي دمرت حقول الأرز "خزان مدغشقر"، مما يثير خشية من تدهور الوضع الإنساني.

الإعصار اقتلع آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة (رويترز)

وقال مسؤول في المكتب الوطني لإدارة الكوارث والمخاطر لوكالة الأناضول إن "الأضرار التي لحقت بشبكة السكك الحديدية أدت إلى عزل 6 مناطق على الأقل تماما، في حين دُمر أكثر من 2500 فصل دراسي في الجزيرة".

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن نحو 4.4 ملايين شخص معرضون للخطر مع وصول الإعصار لليابسة في 14 مقاطعة في مدغشقر.

وتضرب نحو 10 عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى أبريل/نيسان.