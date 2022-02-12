تشير تقارير صحفية إلى انقسام داخل الأجهزة الاستخباراتية الأميركية حول حجم وطبيعة المعلومات والتقديرات التي يتم تسريبها عن التحركات العسكرية الروسية. فلماذا التسريب على هذا النحو؟ وما الجدل الذي يثار في الأوساط الاستخبارية بواشنطن؟

واشنطن- مع استمرار الحشد العسكري الروسي على طول الحدود الأوكرانية، وإجراء روسيا مناورات عسكرية واسعة مع بيلاروسيا، يُكرر كبار المسؤولين الأميركيين إمكانية بدء غزو روسي للأراضي الأوكرانية في أي لحظة.

وتختلف تقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية حول توقيت ونطاق الغزو الروسي المتوقع، ودخل الكونغرس الأميركي على الخط الاستخباراتي المتعلق بالأزمة بدعوته استخبارات بلاده للتنسيق ومشاركة ما لديها مع معلومات وتقديريات مع أجهزة الدول الحليفة في شرق أوروبا وغربها.

اختلاف موقف الحلفاء

تتفق التقديرات الاستخباراتية الأميركية والبريطانية على أن الغزو الروسي وشيك، وعلى نقيض ذلك يرفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه التقديرات، ولا يبدو مقتنعا بما تقدمه له الاستخبارات الأميركية والبريطانية من معلومات.

في الوقت ذاته، يعتقد بعض حلفاء واشنطن -مثل فرنسا وألمانيا والنرويج- أن روسيا يمكنها غزو أوكرانيا، إلا أن هذه الدول تجهل التوقيت، ولا تجزم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حسم قراره، وربما سيقبل نوعا من التسوية الدبلوماسية التي يمكن أن تجنبه غزو أوكرانيا.





الكونغرس يطالب بالتنسيق

دخل الكونغرس على خط الجدل حول دور وتقديرات أجهزة الاستخبارات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، وحث أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الرئيس جو بايدن على تبادل أكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخباراتية مع حلفاء واشنطن في دول أوروبا الشرقية، خاصة مع استمرار الحشد العسكري الروسي واتساع نطاق الانتشار العسكري، وامتداده لحدود بيلاروسيا (حليفة موسكو) مع أوكرانيا.

وفي خطاب وقّعه كل الأعضاء من الحزبين، طالب مارك وارنر السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة الاستخبارات، وماركو روبيو السيناتور الجمهوري ونائب رئيس اللجنة من بايدن تقديم أقصي ما يمكن من المعلومات والسلاح لأوكرانيا.

وتضمن الخطاب -الذي اطلعت عليه الجزيرة نت- تأكيد أعضاء لجنة الاستخبارات أن "بوتين يهدد حرية وأمن الشعب الأوكراني، وأظهر الأوكرانيون حرصهم على الدفاع عن سيادتهم وحريتهم وحكومتهم المنتخبة ديمقراطيا، ولهذا الغرض نطلب من الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا إلى أقصى حد ممكن؛ فروسيا هي المعتدية، ونحن بحاجة إلى تسليح أوكرانيا بمعلومات حاسمة مطلوبة للدفاع عن بلدها. وهذا في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، وكذلك مصالح حلفائنا وشركائنا في المنطقة. إن تهديدات روسيا لأوكرانيا تشكل تهديدا للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم، ونحثكم على بذل أقصى ما في وسعنا لدعم أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".





تسريبات إدارة بايدن المتعمدة

لم تتوقف إدارة بايدن في الأسابيع الماضية عن تسريب تقديراتها الاستخباراتية المتعلقة بالأزمة الأوكرانية للعديد من وسائل الإعلام الأميركية؛ بهدف زيادة تحذير أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية من الخطر الذي تمثله روسيا، سواء عبر الكشف عن عمليات حشد القوات على حدود أوكرانيا أو الزعم بأن موسكو ستقوم بهجوم مزيف على قواتها لكي تبرر غزو جارتها.

ويمكن تلخيص أهم ما سربته وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" (CIA) حول أوكرانيا على النحو التالي:

اعتقاد الاستخبارات الأميركية أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها بالفعل أكثر من 70% من القوة اللازمة لتنفيذ عملية كهذه.

تأكيد حشد موسكو 110 آلاف جندي على حدود أوكرانيا، وهو ما يمكنها من شن هجوم كاسح في غضون أسبوعين.

تأكيد الاستخبارات الأميركية عدم اتخاذ الرئيس الروسي قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا، إذ إنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة متاحة أمامه؛ من الغزو الجزئي لإقليم دونباس الانفصالي في شرق أوكرانيا إلى الغزو الكامل.

تحذر الاستخبارات الأميركية من أنه بالمعدل الذي يواصل فيه الجيش الروسي إرسال تعزيزاته حول أوكرانيا، فإنه ستكون لدى بوتين قوات كافية (150 ألف جندي في منتصف فبراير/شباط الجاري) لتنفيذ غزو واسع النطاق.

إذا اختار الرئيس بوتين الخيار الأكثر تشددا، فيمكنه تطويق العاصمة الأوكرانية كييف والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في غضون 48 ساعة، وفقا لتقديرات الاستخبارات الأميركية.

تُظهر صور الأقمار الصناعية أن روسيا حشدت كل ما تحتاجه للقيام بغزو أوكرانيا في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن، وأن مثل هذه الغزو سيكون أكبر عملية عسكرية في أوروبا منذ عام 1945.

تقدر الاستخبارات كذلك أن النزاع ستكون له كلفة بشرية كبيرة في ظل احتمال تسببه في مقتل ما بين 25 و50 ألف مدني، وما بين 5 و25 ألف جندي أوكراني، وما بين 3 و10 آلاف جندي روسي، كما يمكن أن يتسبب في تدفق مليون إلى 5 ملايين لاجئ أوكراني بشكل رئيسي إلى بولندا المجاورة.

تشير آخر التقديرات الاستخباراتية الأميركية إلى أن نافذة الحل الدبلوماسي للأزمة تبدو مغلقة.

تقديرات بأن مجموعات الكتائب التكتيكية في منطقة الحدود ارتفعت من 60 إلى 83 مجموعة قتالية خلال الأيام الماضية، وأن هناك 14 مجموعة أخرى يجري نقلها حاليا.

تقديرات بشأن توقيت الغزو ترى أن ذلك يمكن أن يبدأ عندما تصل الأرض إلى ذروة التجمد في حدود يوم 15 فبراير/شباط الجاري، وهو ما يسمح للوحدات العسكرية الروسية بعبور الطرق الوعرة بسهولة، وتستمر مثل هذه الظروف المناخية حتى نهاية مارس/آذار المقبل.

تقديرات تشير إلى وجود خطة روسية لتلفيق ذريعة لغزو أوكرانيا قد تكون تصوير "اعتداء مفبرك" تشنه قوات أوكرانية على الأراضي الروسية أو ضد الانفصالين من ذوي الأصول الروسية في شرقي أوكرانيا.





مخاوف مبررة

تشير تقارير صحفية إلى انقسام داخل الأجهزة الاستخباراتية الأميركية حول حجم وطبيعة المعلومات والتقديرات التي يتم تسريبها حول التحركات العسكرية الروسية.

وتساءل فريق من الخبراء حول الحد الذي يجب أن تتوقف عنده أجهزة الاستخبارات في الكشف عمل لديها من معلومات، وذلك حماية لمصادرها وعملائها داخل روسيا، وخشية تتبع روسيا مصدر هذه المعلومات والقضاء عليه.

وعلى النقيض، يرى فريق آخر أن استمرار الكشف عن تفاصيل التحركات العسكرية الروسية يصب في إطار الحرب النفسية بين الطرفين، ويؤثر سلبا على معنويات وثقة القوات الروسية، وسط تشكيك مربك في مصدر هذه المعلومات.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي بدأ مسيرته المهنية ضابط استخبارات، وانضم لجهاز المخابرات السوفياتية "كي جي بي" (KGB) قبل استقالته عام 1991 لدخول عالم السياسة.