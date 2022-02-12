عدوى "قافلة الحرية" الكندية ضد قيود كورونا تصل فرنسا وترودو يؤكد أن كل الخيارات واردة لإنهاء الاحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، أنّ "كل الخيارات واردة" لإنهاء تحرّك المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد الذين يقطعون بسياراتهم وشاحناتهم الطرقات، بما فيها تلك المؤدّية إلى الولايات المتحدة، في حين انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مدن أخرى داخل كندا وخارجها.

وقد وجد ترودو نفسه تحت ضغوط غير مسبوقة بعدما طالبته واشنطن بالتحرك ضد المحتجين على التدابير الصحية لمكافحة كوفيد الذين يقطعون بسياراتهم الطرقات، بما فيها تلك المؤدية إلى الولايات المتحدة، في احتجاجات استدعت من حكومة مقاطعة أونتاريو إعلان حالة الطوارئ، بسبب المظاهرات التي تصفها "بغير القانونية" والمستمرة فيها منذ أسبوعين.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي إنّ "كلّ شيء مطروح على الطاولة، لأن هذا النشاط غير القانوني يجب أن يتوقف".

وقد وصف ترودو عمليات الإغلاق والتظاهرات التي تعرفها كندا تحت شعار "قافلة الحرية" بأنها غير قانونية وأمور غير مقبولة، ولها تأثير سلبي على الاقتصاد الكندي.

وأضاف أن "الحدود لا يُمكن أن تبقى مغلقة، ولن تبقى كذلك"، مشيرا إلى أنه أكد هذا الأمر لنظيره الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية جرت بينهما بهذا الشأن.

وفي مؤتمره الصحفي قال رئيس الوزراء الكندي "لا نريد أبدا أن ننشر الجيش ضد السكان، إنه شيء يجب تجنّبه بأي ثمن. إنه حل أخير، أخير، أخير".

وأوضح ترودو أنّه سيسعى إلى اتّباع نهج "تقدّمي" يقوم على تدخّل بقوات معزّزة من الشرطة.

وخاطب رئيس الوزراء المحتجين قائلاً "إذا انضممتم إلى التظاهرات لأنكم سئمتم من كوفيد، فعليكم أن تفهموا الآن أنكم تخالفون القوانين، والعواقب تزداد خطورة".

ومنذ أسبوعين، يشلّ متظاهرون يطالبون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كوفيد، وسط العاصمة الفدرالية أوتاوا، كما قطعوا بعض طرق التجارة الرئيسية بقصد ضرب الاقتصاد والضغط على الحكومة.

ومنذ الاثنين، أغلق هؤلاء المحتجون جسر أمباسادور الذي يشكل شريانا تجاريا حيويا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأميركية، إذ يختصر أكثر من 25% من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

وبدأت ما يطلق عليها "قافلة الحرية" في شكل حركة مناهضة لفرض التطعيم على سائقي الشاحنات العابرة للحدود ثم تحولت إلى حركة احتجاجات.

وقالت الرئاسة الأميركية إن عددا من الوزراء وكبار المستشارين الأميركيين في مجال الأمن الداخلي والنقل على اتّصال منتظم مع نظرائهم الكنديين لكي يتم "سريعا وضع حدّ" لأزمة تُعطّل الصناعة الأميركية.





إعلان حالة الطوارئ في أونتاريو

وصباح الجمعة، أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو حيث يقع جسر أمباسادور وكذلك العاصمة الفدرالية أوتاوا، حالة الطوارئ بسبب التظاهرات "غير القانونية" المتواصلة فيها منذ أسبوعين.

وقال دوغ فورد خلال مؤتمر صحفي "سنتّخذ كلّ التدابير الضرورية لضمان إعادة فتح الحدود، وأقول لسكّان أوتاوا المحاصرين: سنحرص على أن تكونوا قادرين على استئناف حياة طبيعية في أسرع وقت".

وبالإضافة إلى جسر أمباسادور، يغلق المحتجّون طريقين رئيسيين آخرين، أولّهما في أيميرسون، ويربط مانيتوبا بداكوتا الشمالية، وثانيهما في مقاطعة آلبرتا.

عدوى الاحتجاجات

وانتقلت عدوى هذه الاحتجاجات إلى مدن كندية رئيسية أخرى مثل مونتريال التي يستعدّ رافضو التدابير الصحية لإغلاق شوارعها بسياراتهم وشاحناتهم، كما وصلت شرارة هذه التحركات إلى أماكن أخرى من العالم.

وفي فرنسا، انطلق الآلاف من معارضي القيود الصحية في قوافل الجمعة متجّهين إلى باريس التي بلغوا أطرافها مساء، على الرغم من أنّ السلطات توعّدتهم بمنع أي إغلاق للطرقات.

وحذرت السلطات الفرنسية من أن المتظاهرين الذين يخالفون أمر عدم الاحتجاج في أنحاء باريس يخاطرون بالتعرض لعقوبة السجن لمدة عامين ودفع غرامة قدرها 4500 يورو ووقف رخص القيادة الخاصة بهم.

ويصف منظّمو قافلة الحرية الفرنسية حركتهم بأنّها المرحلة التالية من التعبئة المناهضة للحكومة، بعد حركة "السترات الصفراء" والمظاهرات المناهضة للجوازين الصحي والتّطعيمي.

يذكر أن فرنسا فرضت الشهر الماضي قيود لقاح صارمة حظرت بشكل فعال غير المطعمين من جميع المطاعم والساحات الرياضية وأماكن أخرى.





متى تنتهي المرحلة الحادة من كوفيد؟

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة إن "المرحلة الحادة" من جائحة "كوفيد-19" ستنتهي خلال السنة الجارية في حال تلقيح 70% من سكان العالم.

وأوضح خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب أفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70% من سكان العالم بحلول منتصف السنة".

وأضاف "في حال حصل ذلك سننتهي عندها فعلا من المرحلة الحادة وهذا ما نتوقعه، الأمر بين أيدينا (…) إنها مسألة اختيار".

ولا تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح في أفريقيا 11%، وهي الأدنى في العالم.

واعتبر فرع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن على القارة السمراء أن تضاعف 6 مرات نسبة التلقيح ضد كوفيد أملا ببلوغ نسبة الـ70% المرجوة مع نهاية النصف الأول من عام 2022.

ويأتي ذلك وسط تراجع واضح لنسب الإصابات خلال هذا الأسبوع، في كل أنحاء العالم، فمع تسجيل 2.52 مليون إصابة يوميا في العالم، يتراجع المؤشر بوضوح للأسبوع الثاني على التوالي (-17% مقارنة مع الأسبوع الماضي)، بعد 15 أسبوعا من الارتفاع.