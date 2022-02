عددهم يناهز 30 ألف شخص.. أي مصير ينتظر الأميركيين داخل أوكرانيا؟

واشنطن- دقّت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان بأن ثمة احتمالا كبيرا بأن تُقْدم روسيا على غزو أوكرانيا خلال أيام ناقوس الخطر للأميركيين المقيمين هناك (في أوكرانيا)، وسط تساؤلات عن مصيرهم وتأثيرات الحرب المحتملة على حياتهم.

وفي حديث مع الإذاعة الوطنية الأميركية "NPR" عقب إطلاق كبار المسؤولين في واشنطن تحذيرات للأميركيين داخل أوكرانيا بضرورة المغادرة قبل بدء غزو روسي تعتقد الاستخبارات الأميركية أنه أصبح وشيكا، أكد أحد الأميركيين المقيمين في أوكرانيا عدم وجود أي نية لديه بالمغادرة.

وأعرب جون شمورهون، وهو مواطن أميركي يعمل في القطاع الزراعي في أوكرانيا منذ سنوات، عن تقديره للتحذيرات الرسمية المتكررة، إلا أنه لا يؤيد فكرة المغادرة قائلا إن "كثيرين منا لهم جذور هنا في أوكرانيا منذ سنوات عديدة، ويوجد عدد كبير من الأميركيين هنا، وقد خلقنا حياة جيدة لأنفسنا؛ لذا فنحن هنا لنبقى".

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن من الصعب جدا تقديم أرقام دقيقة عن عدد الأميركيين في أوكرانيا، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نيد برايس "إن التقديرات التي تلقوها من السفارة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشير إلى وجود 6 آلاف إلى 16 ألف مواطن أميركي في أوكرانيا، بمن فيهم السياح والزوار الأميركيون".

وتؤكد الخارجية الأميركية أن ليس كل الأميركيين في الخارج يقومون بتسجيل أنفسهم مع سفارات بلدهم بمجرد وصولهم، وأن هناك أيضا حقيقة أنهم حتى لو سجلوا أنفسهم، ثم غادروا البلاد، لا يرجعون إلى السفارة لتحديث بياناتهم.

وذكر أحد العاملين بالكونغرس لشبكة "إن بي سي" (NBC) أن ما يقرب من 7 آلاف من المواطنين الأميركيين وحاملي الإقامة الدائمة (الغرين كارد) مسجلون لدى السفارة الأميركية في كييف، في حين يبلغ إجمالي الأميركيين هناك بين 23 إلى 30 ألف شخص.

ومثّل ظهور وتحذير مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أمس الجمعة للأميركيين داخل أوكرانيا بضرورة مغادرتها بسرعة رسالة واضحة بجدية الموقف الأميركي، وعدم استعداد واشنطن لتكرار حادثة إجلاء الأميركيين من أفغانستان.

وقال سوليفان الذي تحدث، في صورة استثنائية، في الإفادة الصحفية اليومية للبيت الأبيض، التي تجريها عادة جين ساكي المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، "على أي أميركي في أوكرانيا أن يغادر في أسرع وقت ممكن خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة".

وأضاف "إذا بقيتم فإنكم تخاطرون من دون ضمان بأنه ستكون هناك أي فرصة أخرى للمغادرة، ولا يوجد احتمال لإخلاء عسكري أميركي إذا وقع الغزو الروسي".

وأكد الرئيس جو بايدن، من جانبه، أن إدارته لا تخطط لعملية عسكرية لمساعدة مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، وعليهم القيام بذلك بمفردهم.

وقال بايدن "في الوقت الذي تجمع فيه روسيا قوة عسكرية حول جارتها، يجب على المواطنين الأميركيين المغادرة الآن".

وأدلى بايدن بهذه التصريحات في مقابلة مع ليستر هولت من شبكة "إن بي سي" الإخبارية مساء الخميس، الذي سأله عن نوع السيناريوهات التي ستدفع إلى القيام بمهمة إنقاذ أميركية، إذا غزت روسيا البلاد.

وقال بايدن "لا يوجد، هذه حرب عالمية، عندما يبدأ الأميركيون والروس بإطلاق النار على بعضهم نكون في عالم مختلف تماما عما كنا عليه في أي وقت مضى".

وأضاف بايدن، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "آمل أنه إذا كان في الواقع أحمق بما يكفي لدخول أوكرانيا أن يكون ذكيا بما يكفي لعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يؤثر سلبا على المواطنين الأميركيين هناك، هو يدرك ذلك".

وأضاف بايدن "ما طلبته هو أن يغادر المواطنون الأميركيون؛ يجب أن يغادروا الآن".

وقارن بايدن بين الوضع في أوكرانيا، واستيلاء طالبان على أفغانستان التي شهدت قيام واشنطن بجهد استمر أسابيع لنقل المواطنين الأميركيين وبعض الأفغان إلى خارج البلاد.

وقال "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم، هذا وضع مختلف جدا، وقد تخرج الأمور عن السيطرة بسرعة".

