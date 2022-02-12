البحرين تؤكد تعيين ضابط إسرائيلي بالمملكة في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي

أكدت وزارة الخارجية البحرينية ما كشفته وسائل إعلام إسرائيلية عن تعيين ضابط إسرائيلي بالمملكة في إطار ما وصفته بترتيبات متعلقة بتحالف دولي -لم تسمه- يضم 34 بلدا.

ونقلت وكالة رويترز، عن بيان للخارجية البحرينية فجر اليوم السبت، أن هذا التحالف هدفه "تأمين حرية الملاحة بالمياه الإقليمية وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن تل أبيب ستبعث بضابط بحري ليتولى منصبا رسميا في البحرين، وهي المرة الأولى التي يُعين فيها ضابط إسرائيلي في دولة عربية.

وقد اتفقت البحرين وإسرائيل على تمركز ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية بصفة دائمة في المنامة، وذلك بعد يومين من الكشف عن شراء البحرين أنظمة إسرائيلية مضادة للطائرات.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن الضابط الكبير -الذي من المتوقع أن يصل إلى البحرين في غضون الأسابيع القليلة المقبلة- سوف يكون مكلفا بالاتصال مع الأسطول الخامس الأميركي في المملكة.

وهذا التعيين "تاريخي وغير مسبوق" لمسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي في منصب رسمي داخل دولة عربية، وفق القناة الإسرائيلية.

وتم الاتفاق على هذه الخطوة خلال زيارة وزير الأمن بيني غانتس للبحرين الأسبوع الماضي، حيث اتفق الوزير على ذلك خلال اجتماع ثلاثي مع نظيره البحريني عبد الله بن حسن النعيمي، وقائد الأسطول الخامس الأميركي الأدميرال براد كوبر.

ويتوقع مسؤولون أن يأخذ هذا التعاون الاستثنائي مساره بين إسرائيل ودول الخليج في المستقبل القريب.

وكان موقع "إسرائيل ديفينس" (Israel Defense) كشف الأربعاء النقاب عن شراء البحرين أنظمة رادارات مضادة للطائرات المسيّرة من شركة إسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن شركة "باتس. بي" (bats.be) -وهي شركة تابعة للصناعات الجوية الإسرائيلية في بلجيكا- قد كشفت عن صفقة لبيع رادارات وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة مع البحرين.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن الصفقة تقضي بشراء رادارات ساحلية تحت اسم العلامة "باتس جي آر 12" (BATS’ GR12)، بهدف الدفاع عن سواحل قاعدة عسكرية في البلاد تبعد نحو 200 كيلومتر عن السواحل الإيرانية فقط، مضيفة أن تلك الرادارات تشمل تركيبات متعددة للرادارات والبصريات الكهربائية المدمجة في مركز القيادة والتحكم.

وأوضح الموقع أن الصفقة تم توقيعها في النصف الثاني من عام 2021، ومن المتوقع التسليم خلال العام الجاري.

من جهتها، أعربت شركة "باتس" عن فخرها بدعم القوات الدفاعية البحرينية وتحسينها، موضحة أن هذا هو العقد الأول للشركة في مملكة البحرين، متطلعة إلى تعاون أقوى وأطول مع المملكة.

يشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقّعتا في 15 سبتمبر/أيلول 2020 في البيت الأبيض على اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.