التحالف يعلن بدء عملية عسكرية في صنعاء ويقصف مواقع الحوثيين في حجة وصعدة

أعلن التحالف -الذي تقوده السعودية في اليمن- أنه بدأ عملية عسكرية وصفها بالحاسمة في صنعاء ضد مواقع يقول إن الحوثيين يستخدمونها في إطلاق الطائرات المسيّرة. في المقابل قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات استهدفت شارع ومنطقة الصباحية بمديرية بني مطر بالريف الغربي للعاصمة اليمنية.

وقال التحالف، في بيان في ساعة مبكرة من فجر السبت، إن عمليته الجارية بصنعاء تأتي استجابة للتهديدات، وطالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة خلال العملية العسكرية الجارية في العاصمة اليمنية.

وأِشارت وسائل إعلام حوثية إلى أن طائرات التحالف شنت غارة جوية على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر في الريف الغربي للعاصمة. كما ذكرت مصادر محلية أن طيران التحالف شن غارتين على شارع المطار شمالي صنعاء حيث الأكاديمية العسكرية العليا ومدرسة الحرس الجمهوري.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن التحالف أنه سيقصف نقاطا وصفها بالحاسمة في صنعاء، يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيرات. وطالب التحالف المدنيين في صنعاء بإخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا في الـ72 ساعة المقبلة.

ويأتي إنذار التحالف عقب إعلانه إصابة 18 شخصا إثر هجوم بطائرة مسيّرة شنه الحوثيون أول أمس الخميس على مطار أبها الدولي. وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم استهدفوا موقعا عسكريا وصفه بالمهم في مطار أبها بطائرة مسيّرة من طراز "قاصف – 2".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف أنه نفذ 16 غارة جوية ضد مواقع للحوثيين في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكد الجيش اليمني تحرير 80% من مدينة حَرَض الإستراتيجية من قبضة الحوثيين.

وقال التحالف -في بيان عسكري مقتضب أوردته قناة السعودية الإخبارية- إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية جوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية في محافظتي حجة وصعدة.

وأشار إلى أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية للحوثيين، بالإضافة إلى خسائر بشرية فادحة تتكبدها المليشيات الحوثية.

من جهته، قال الخبير العسكري والإستراتيجي السعودي محمد القبيبان إن دعوة التحالف المدنيين للابتعاد عن مواقع حساسة في صنعاء تؤكد أن الضربات المقبلة ستكون مؤلمة.

واعتبرالقبيبان في مقابلة مع الجزيرة أن استمرار الحوثيين في إطلاق المسيّرات والصواريخ يدل على أن التنسيق الاستخباراتي بين الشركاء في المنطقة ليس على المستوى المطلوب، حسب تعبيره.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي إن الحرب الدائرة في اليمن تضر بجميع الأطراف.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحوثيين أن وقف الحرب بات مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة.





معارك حجة

في غضون ذلك، قالت مصادر عسكرية يمنية إن مواجهات عنيفة تدور بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مديرية حَرَض بمحافظة حَجة (شمال غربي البلاد) منذ فجر الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني إن قوات الجيش تمكنت أيضا من التقدم في المناطق الواقعة جنوبي محافظة مأرب على حساب الحوثيين بإسناد جوي من التحالف.

وأضافت المصادر أن الجيش أسقط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، وأن غارات للتحالف استهدفت مواقع وآليات تابعة لمسلحي الحوثي، بينها منظومة دفاع جوي.

وتابعت المصادر أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية سقطت في مناطق بمديرية حرض.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش العميد عبده مجلي إن قوات الجيش اليمني حررت 80% من مدينة حرض الإستراتيجية بمحافظة حجة (شمال غرب) منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن الجيش قام بتأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي حجة والحديدة بمسافة 70 كيلومترا، كما تعمل الفرق الهندسية التابعة للجيش على إزالة العوائق والألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والمرافق الحكومية ومنازل المواطنين.

وتعتبر حرض إحدى المدن اليمنية المهمة كونها تضم منفذا بريا حيويا مرتبطا بالسعودية، يعد واحدا من أهم منافذ اليمن.





إدانة أميركية

في المواقف الدولية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدين بقوة ما سماه الهجوم الإرهابي على أبها، والذي أدى إلى إصابة مدنيين أبرياء بجروح.

وأوضح سوليفان أن الحوثيين يتحملون مسؤولية الهجوم، وأن واشنطن ستعمل مع السعودية والشركاء الدوليين لمحاسبتهم.

من جهتها، أدانت الخارجية الأميركية الهجوم، وقالت إن الحوثيين اتبعوا نمطا خطيرا من الإجراءات المعوقة والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي.

وأشارت في بيان إلى أن الهجمات المتكررة في الأسابيع الماضية ألحقت الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية، داعيا أطراف الحرب في اليمن للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ودعم عملية السلام الجديدة التي تقودها الأمم المتحدة.

وفي لقاء خاص مع الجزيرة، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن الولايات المتحدة ستستمر في البحث عن طرق لمساعدة الإمارات والسعودية في الدفاع عن نفسيهما بشكل أفضل أمام التهديدات المستمرة.

ما قاله كيربي للجزيرة أكده قائد القيادة الوسطى الأميركية كينيث ماكينزي في مقابلة مع وكالة "رويترز"، فقد ذكر أن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل الحوثيين.

وأضاف -بعد زيارة إلى أبو ظبي هذا الأسبوع- أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها.

وأقر ماكينزي بأن الولايات المتحدة تعاني من محدودية قدراتها الاستطلاعية فوق اليمن.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد صواريخ أنظمة الدفاع الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت.