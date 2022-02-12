صحيفة: المخابرات التركية اعتقلت خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

نقلت صحيفة "صباح" اليومية التركية عن مصادر أمنية أن المخابرات التركية أحبطت محاولة اغتيال استهدفت رجل أعمال يهودي يحمل الجنسيتين التركية والإسرائيلية ويقيم في إسطنبول.

وتقول الصحيفة في موقعها الإلكتروني إن الخلية إيرانية مكونة من 9 أشخاص، وإن محاولة الاغتيال جاءت ردا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأكدت الصحيفة أنه بعد شهر من التحقيق والمراقبة، قُبض على 8 أشخاص بتهمة "التأسيس والانتماء إلى منظمة إجرامية"، في حين يوجد زعيم الشبكة في إيران.

ونُسبت عملية اغتيال فخري زاده إلى إسرائيل، التي رأته عرّاب البرنامج النووي الإيراني.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن المخابرات الإيرانية خططت لاغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يدير شركة هندسية، وأن الأجهزة التركية ألقت القبض على الخلية.