خطط بوتين الحربية بعيدة عن الشعبية.. لا ينبغي الاستهانة بالرأي العام المحلي حتى في روسيا

تساءل إيلان بيرمان نائب رئيس المجلس الأميركي للسياسة الخارجية عن مدى قوة الدعم المحلي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه سؤال جدير بأن يُسأل وسط التوترات المتفاقمة بين موسكو والغرب والاحتمال المتزايد لحدوث نوع من المواجهة العسكرية حول أوكرانيا.

وأشار بيرمان -في مقال بمجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية- إلى أنه على مدى الأسابيع الماضية أشعل التعزيز العسكري الروسي في مواجهة أوكرانيا نقاشا ساخنا في واشنطن وعواصم أخرى بشأن الطريقة المناسبة لتجنب حرب جديدة في أوروبا.

وذكر أنه حتى الآن جميع الحجج -سواء المؤيدة لدعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو تلك التي تعارضها- بينها قاسم مشترك وهو أنها تفترض مسبقا أن خطط الكرملين الحربية مشروع وطني شعبي تدعمه شريحة واسعة من الشعب الروسي، ونتيجة لذلك يتمتع بوتين بتفويض داخلي للمضي قدما عسكريا.

وعلق الكاتب بأن هناك أدلة متزايدة على أن الأمر قد لا يكون كذلك؛ فقد أصدر أكثر من ألفي مثقف روسي في آخر يناير/كانون الثاني الماضي بيانا عاما حثوا فيه الكرملين على تجنب شن حرب اختيارية ضد جارته، وقالوا فيه إن "روسيا لا تحتاج إلى حرب مع أوكرانيا والغرب؛ فلا أحد يهددنا، ولا أحد يهاجمنا. والسياسة القائمة على الترويج لفكرة مثل هذه الحرب سياسة غير أخلاقية وغير مسؤولة وجنائية ولا يمكن تنفيذها نيابة عن شعوب روسيا".

وأضاف الكاتب أنه بعد أيام قليلة قامت مجموعة أخرى من الشخصيات الوطنية البارزة؛ مثل عالم السياسة أندريه بيونتكوفسكي، وعالم الاجتماع ليف جودكوف، والسياسي غريغوري يافلينسكي، بوصف الحالة نفسها على صفحات صحيفة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" (The New York Review of Books). وكانت النقطة الأساسية في رسالتهم المفتوحة -التي وقعها ما يقرب من 90 مثقفا- دامغة، وهي أن الكرملين يقوم بهذه الحرب من دون موافقة الشعب الروسي.

حتى صناع القرار الروس بدؤوا يشعرون بالتردد، إذ أفادت تقارير بأن وكالات الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالات بين مسؤولي الكرملين تخشى أن يكون تحقيق غزو واسع النطاق لأوكرانيا أكثر صعوبة، وستترتب عليه عواقب اقتصادية وسياسية أكثر مما هو مفهوم بشكل عام.

وجاء في رسالتهم أنه "لا يوجد نقاش عام، والتلفزيون الحكومي يقدم رأيا واحدا فقط هو رأي دعاة الحرب. التهديدات العسكرية المباشرة والعدوان والكراهية تستهدف أوكرانيا والولايات المتحدة والغرب. لكن أخطر ما في الأمر أن تُصور الحرب ليس فقط على أنها مسموح بها، ولكن على أنها حتمية؛ وهذه محاولة لخداع الشعب لفرض فكرة شن حرب صليبية ضد الغرب، بدل الاستثمار في تنمية البلاد وتحسين مستويات المعيشة. لم تتم مناقشة تكلفة الصراع مطلقًا، ولكن الثمن الدموي الهائل سيدفعه عامة الشعب الروسي".

وأضاف الكاتب أن المثقفين الروس ليسوا وحدهم في هذه المشاعر، وأن المخاوف من العواقب الوخيمة المحتملة الناجمة عن هجوم عسكري جديد ضد أوكرانيا يتردد صداها الآن في صفوف الجيش الروسي.

فقد أصدر الجنرال ليونيد إيفاشوف، الرئيس المؤثر لجمعية جميع الضباط الروس (وهي مجموعة مدنية لضباط العلم الروسي المتقاعدين) نداء عاما في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي ضد الصراع المحتمل، وأشار فيه إلى أن روسيا (وقبل ذلك الاتحاد السوفياتي) شنت حروبا عادلة "عندما لم يكن هناك مخرج آخر"، و"عندما كانت المصالح الحيوية للدولة والمجتمع مهددة". أما اليوم، وعلى النقيض من ذلك، فإن التهديدات الخارجية "ليست حرجة"، و"الحفاظ على الاستقرار الإستراتيجي مع الناتو قائم"، والمشاكل الرئيسية لروسيا "داخلية".

وحتى صناع القرار الروس بدؤوا يشعرون بالتردد، إذ أفادت تقارير بأن وكالات الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالات بين مسؤولي الكرملين تخشى من أن يكون تحقيق غزو واسع النطاق لأوكرانيا أكثر صعوبة، وستترتب عليه عواقب اقتصادية وسياسية أكثر مما هو مفهوم بشكل عام.

واختتم الكاتب مقاله بأنه رغم ذلك، يعتمد بوتين على موافقة النخب الروسية الرئيسية للحفاظ على قبضته على السلطة. ومع ذلك تشير المواقف المحلية المتوترة التي تظهر الآن عبر الطيف السياسي في البلاد إلى أن بعض مؤيدي الرئيس الروسي على الأقل أصبحوا يعتقدون بأن تكاليف مغامرته المخطط لها ستفوق أي فوائد محتملة؛ وهذا -أكثر من أي تهديد غربي- قد يكون مفيدا في جعل بوتين ينتبه.