بعد اختيار باشاغا لرئاسة حكومة جديدة بليبيا.. مجلس الدولة يجتمع لإقرار خارطة الطريق ومظاهرة بطرابلس تندد بمجلس النواب

يعقد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، اجتماعا للتصويت على خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس النواب.

يأتي ذلك بعد يومين من اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة في خطوة تنذر بأزمة في ظل تمسك عبد الحميد الدبيبة باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات الحوار السياسي، في حين خرجت مظاهرة وسط العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط مجلس النواب.

وشهدت ساحة الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس مظاهرة أمس الجمعة للمطالبة بإسقاط مجلس النواب.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لتمديد المرحلة الانتقالية، وتعطيلِ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددين على ضرورة تنظيمها في أقرب الآجال.

وحمّل المتظاهرون، في لافتات رفعوها، المجلسَ الأعلى للقضاء مسؤولية أي انهيار للعملية الانتخابية، بسبب ما وصفوه بالإصرار على إقفال المحكمة الدستورية.

وتأتي تلك المظاهرات بعد يوم من تصويت مجلس النواب الليبي على إجراء تعديل دستوري يقضي بتضمين خارطة الطريق المتفق عليها بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، واختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

غوتيريش دعا الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم (رويترز-أرشيف)

دعوة أممية

في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم، جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، غداة إعلان مجلس نواب طبرق (شرق) اختيار باشاغا رئيسا للحكومة.

وذكّر غوتيريش، في البيان، كلَّ المؤسسات الليبية بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت، لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2.8 مليون مواطن مسجلين بالقوائم الانتخابية.

ودعا الأمين العام الأممي جميع الأطراف والمؤسسات إلى السهر على اتخاذ هذه القرارات الحيوية في شكل شفاف ومتوافق عليه.

ولم يشر بيان غوتيريش إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي (الدبيبة) ورئيس الوزراء المعين يوم الخميس (باغاشا). كذلك لم يكرر ما صرح به المتحدث باسمه الخميس بأن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا بإدارة شؤون البلاد.

وجراء خلافات بين مؤسسات رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية أممية.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.

الدبيبة وعد بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد (رويترز)

تمسك الدبيبة

من جانبه، شبّه رئيس الوزراء -في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الأحرار" أمس الجمعة- اختيار مجلس النواب حكومة جديدة بأنها محاولة أخرى لدخول طرابلس بالقوة.

وأضاف الدبيبة "كنتُ وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة.. أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم".

ووعد رئيس الحكومة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وجاءت المقابلة، بعد محاولة اغتيال نجا منها الدبيبة دون أذى في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وقال الدبيبة إن شخصين "مأجورين" حاولا قتله، ولم يذكر تفاصيل بشأن الجهة التي تقف وراء الهجوم المزعوم. ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بشكل منفصل من التفاصيل أو الحديث إلى الشهود.

في المقابل، توقع باشاغا من حكومة الوحدة الوطنية -التي يترأسها الدبيبة- الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقال "أشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة الذي تحمّل مسؤولية في فترة صعبة، وهذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة، وأنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بهذه المبادئ الديمقراطية".





مشهد معقد

وقد علقت صحيفة نيويورك تايمز على عودة ليبيا إلى وضعها القديم بحكومتين بالقول: إن رفض رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، قرار مجلس النواب في طبرق تعيينَ رئيس وزراء جديد يُثير مخاوف بعودة البلاد للانقسام القديم.

وتابع المقال أن قرار مجلس النواب تعيينَ حكومةٍ انتقالية جديدة، رغم رفض رئيس الوزراء الحالي، يأتي بعد فشل البلد الغني بالنفط في إجراء انتخابات وطنية، كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكانت ستُنهي عقدا من الحرب الأهلية.

وتقول كلوديا كازيني، الخبيرةُ في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية "سنرى خلافا حول من هي الحكومة الشرعية، وسنرى فوضى في المؤسسات لفترة من الزمن".

بدوره، اهتم فريدريك بوبان في مقاله بصحيفة لوموند، بتعقيد المشهد السياسي في ليبيا مرة أخرى، وقال إن ليبيا تجد نفسها أمام معضلة تتعلق بمؤسسات الدولة قد تُفضي إلى المزيد من التفكك في أركان النظام.

وأضاف أنه حين تشكلت حكومة الوحدة الوطنية قبل عام من الآن عمّ جوٌّ من التفاؤل، في البلد الذي مزقته الحرب والتنافسُ على السلطة بين قُطبي الشرق والغرب.

وحسب الكاتب، الوضع الحالي في ليبيا سيُلقي بظلاله حتما على عامل الاستقرار، وسيزيد من تهميش الأمم المتحدة ودورها في الوساطة الدبلوماسية.