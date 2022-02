باكستان قالت إنها حق للأفغان.. احتجاج بكابل على وضع واشنطن يدها على أموال أفغانية مجمدة

تظاهر اليوم السبت مواطنون أفغان في العاصمة الأفغانية كابل للاحتجاج على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة وضع اليد على ودائع للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة تقدر بـ7 مليارات دولار، كما عبّر المركزي الأفغاني عن رفضه قرار بايدن، فيما قالت باكستان إن الأموال الأفغانية المجمدة "هي حق الأفغان يتصرفون بها وفق مصالحهم".

وأوردت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية أن المحتجين في كابل نددوا بقرار الرئيس الأميركي تخصيص 3.5 مليارات دولار من الأموال الأفغانية المجمدة لفائدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، قائلين إن هذه الأموال تخص الشعب الأفغاني.

وطالب المتظاهرون واشنطن بتقديم تعويضات مالية لعشرات آلاف الأفغان الذين قتلوا منذ شن الولايات المتحدة الحرب على أفغانستان قبل 20 سنة، وذلك في أعقاب هجمات "11 سبتمبر"، كما رفع المحتجون لافتات باللغة الإنجليزية تندد "بالتصرف الفظ" لإدارة بايدن وإقدامها على "سرقة أموال الأفغان".

وقال عبد الرحمن -وهو من منظمي احتجاج اليوم- إن مظاهرات أخرى ستخرج في كابل للتعبير عن رفض قرار بايدن بوضع اليد على أموال البنك المركزي الأفغاني لدى البنوك الأميركية.

ونقلت وكالة الأنباء الأميركية عن توريك فرهادي المستشار المالي للحكومة الأفغانية السابقة قوله إن الاحتياطيات المالية الأفغانية في الولايات المتحدة هي ملك للشعب الأفغاني، وليس لحركة طالبان، مشددا على أن قرار الرئيس بايدن "أحادي الجانب ويخالف القانون الدولي". وأضاف فرهادي "لا يمكن لأي دولة في العالم إصدار قرار بمصادرة أموال دولة أخرى".

وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي الأفغاني اليوم بيانا صحفيا رفض فيه قرار الرئيس بايدن رفع التجميد عن ودائع البنك وصرفها لأغراض إنسانية وتعويض أسر ضحايا هجمات "11 سبتمبر"، وقال البنك المركزي إن هذا القرار فيه ظلم للشعب الأفغاني.

Press Release of Da Afghanistan Bank on the Decision of United States of America Regarding the Foreign Exchange Reserves of Afghanistan pic.twitter.com/ur2u1pvKVl

— Da Afghanistan Bank- Afghanistan (@AFGCentralbank) February 12, 2022