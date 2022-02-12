البرهان: أنا والمؤسسة العسكرية لا نريد حكم السودان وتعاوننا مع إسرائيل أمني وليس سياسيا

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إنه لا يريد هو ولا المؤسسة العسكرية حكم السودان، وإنه مستعد هو والمؤسسة العسكرية للخروج من المشهد السياسي متى ما توفر وفاق وطني.

وأضاف البرهان الذي يشغل منصب قائد الجيش -في مقابلة مع التلفزيون الرسمي السوداني- أن القوات المسلحة ستكون أول المنصاعين لخيار الانتخابات القادمة، وأنها مستعدة للحوار من أجل إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

وأوضح أن المقصود بالتوافق الوطني هو أن تتوافق القوى المؤمنة بالتغيير، لتضع دستورا للبلاد وتشرع في الانتخابات.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وحول مبادرة المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس لحل الأزمة السودانية، قال البرهان إن بيرتس وسيط فقط وليس من حقه أن يصدر مبادرة للحوار.

ولفت إلى أن إجراءاته في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جاءت للمطالبة بمشاركة الآخرين وبدون إقصاء لأحد، بل إنها جاءت للظروف الأمنية داخليا وخارجيا وقصد بها أن يعود الجميع للحوار.

واعتبر أن من يتحدث عن انقلاب (في إشارة إلى إجراءاته) هي الفئة التي فقدت السلطة.

قتل المتظاهرين

وردا على سؤال حول قتل المتظاهرين، قال البرهان إن هنالك شكوك حول وجود جهات أخرى تقف وراء قتل المتظاهرين، وهناك من يتاجر بدماء وأحزان الذين قتلوا في المظاهرات، وفق قوله.

وأضاف أنه مستعد لتحمل المسؤولية كاملة إذا ثبت أن هناك توجيها صدر للأجهزة الأمنية بمطاردة المتظاهرين أو قتلهم، مشيرا إلى أنه تم توقيف بعض "النظاميين" بسبب قتل المتظاهرين، كما أخضع قادة الأجهزة النظامية المقالين للتحقيق.

وأشار إلى أن الشرطة يقع عليها مسؤولية الكشف عمن يقوم بالقتل، معتبرا أن هناك جهات (لم يسمها) تريد أن ترى السودان مشتتا وممزقا، بدون ذكر تفاصيل.

وشدد على استعداد مجلس السيادة للحوار مع الشباب ولجان المقاومة (ناشطون في الأحياء)، مؤكدا أن الحوار مفتوح مع الجميع.

ونفى رئيس مجلس السيادة وجود خلافات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن جهات سياسية هي من تروج لذلك.

وأكد البرهان أن المؤسسة العسكرية تعرضت لعداء سافر وكانت هنالك تدخلات في عملها، لافتا إلى أنه لا يحق لأي جهة أن تتحدث عن إصلاح أو هيكلة المؤسسة العسكرية إلا إذا كانت جهة منتخبة.

التعاون مع إسرائيل

وفي ملف التطبيع مع إسرائيل، قال البرهان إن التعاون الأمني الاستخباراتي بين السودان وإسرائيل لم يتوقف منذ لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وأكد أن سلسلة الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين وإسرائيليين هي جزء من تعاون أمني ومخابراتي، وليست سياسية بطبيعتها.

ووفقا للبرهان فإن المعلومات المتبادلة مع الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية مكنت السودان من ضبط بعض المجموعات الإرهابية التي كانت تسبب مشاكل بالسودان والإقليم.

وردا على سؤال حول العلاقات مع الولايات المتحدة، قال إن واشنطن تتلقى معلومات غير دقيقة وإن العقوبات أو التهديد بفرض عقوبات أمر لا يفيد.