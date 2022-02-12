الشرطة الفرنسية تمنع 500 سيارة من دخول باريس للمشاركة في احتجاجات على قيود كورونا

قالت الشرطة الفرنسية إنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس اليوم السبت ضمن احتجاجات "قافلة الحرية" المناهضة لقيود مكافحة جائحة كورونا.

وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر أنها اعترضت طريق السيارات عند 3 نقاط دخول للعاصمة وفرضت غرامات على 151 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات بتهمة الإخلال بالأمن العام.

ونُظمت "قافلة الحرية" مستلهمة احتجاجات في كندا. ويسعى سائقو سيارات وغيرها من المركبات من عدة مدن في أنحاء فرنسا إلى تحدي قرار الشرطة بمنع دخول العاصمة.

ويعارض المشاركون في القافلة السياسة الصحية التي تنتهجها الحكومة لمواجهة كورونا ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بعد أن تسببت الجائحة في ارتفاع الأسعار.

وقد أعلنت السلطات في باريس تعبئة أكثر من 7 آلاف رجل أمن حتى بعد غد الاثنين، ونشرت مدرعات قرب قوس النصر في شارع الشانزيليزيه، كما أقامت نقاط تفتيش ونشرت سيارات مدرعة لنقل الجنود وشاحنات مزودة بمدافع ماء تحسبا للمظاهرات.

يحتج المشاركون في المظاهرة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا (غيتي)

بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحفية "نحن متعبون جميعا ونشعر بالسأم جراء ما نعيشه منذ سنتين، ونرى معاناة نفسية قوية جدا لدى الشباب والأكبر سنا أيضا. ويترجم هذا السأم أيضا إلى غضب. أنا أدرك ذلك وأتفهمه". لكنه دعا المواطنين إلى مزيد من الهدوء.

ووعد رئيس الوزراء جان كاستكس بعدم التساهل مع هذه الحركة الاحتجاجية. وقال -في تصريح لمحطة "فرانس 2" (France 2) التلفزيونية مساء أمس الجمعة- "إن عطلوا حركة السير وإن حاولوا شل العاصمة فيجب أن نكون حازمين".

وتوقفت مئات السيارات وشاحنات التخييم والشاحنات الصغيرة الآتية من ليل وستراسبورغ وفيمي (شمال) وشاتوبور (غرب) وغيرها مساء أمس عند أبواب باريس وفق ما أفاده مصدر في الشرطة، مؤكدا أن أيا من هذه القوافل لم يدخل نطاق العاصمة.

وقدرت الشرطة بعد ظهر أمس الجمعة عدد الآليات المشاركة في القوافل المختلفة بحوالي 3300. وقال أحد منسقي التحرك لوكالة "فرانس برس" (AFP) إنه تحرك "بحجم هائل".