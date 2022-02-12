اليمن.. التحالف يطلق عملية عسكرية ضد مواقع الحوثيين في صنعاء واختطاف موظفين أمميين في أبين

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية -صباح اليوم السبت- بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع حوثية في صنعاء، في وقت قال فيه مسؤول يمني إن مسلحين مجهولين اختطفوا 6 موظفين أمميين في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال التحالف -في بيان- إنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية ضد "مليشيات الحوثي الإرهابية" في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالبًا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة.

في المقابل، قالت وسائل إعلام حوثية إن طائرات التحالف شنت غارة جوية على منطقة الصباحة في مديرية بني مطر في الريف الغربي لصنعاء، في حين تحدثت مصادر محلية عن غارتين للتحالف على شارع المطار شمالي صنعاء، حيث الأكاديمية العسكرية العليا ومدرسة الحرس الجمهوري.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن -أمس الجمعة- تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في حجة وصعدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد التحالف -في بيان صادر عنه- تدمير 13 آلية عسكرية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات تسببت في خسائر بشرية بصفوف المليشيا الحوثية.

وتأتي العملية التي يقوم بها التحالف -اليوم السبت- بعد هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على مطار أبها الدولي، الذي تسبب في إصابة 12 مدنيا من جنسيات مختلفة.





اختطاف موظفين أمميين

وفي محافظة أبين جنوبي البلاد، قالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين اختطفوا -مساء أمس الجمعة- مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في عدن، آكم سوفيول، ومجموعة من مساعديه.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الخاطفين يحتجزون الفريق الأممي في وادي المسيل بمنطقة لحمر، بمديرية المحفد بأبين.

وقال مدير أمن مديرية لودر بالمحافظة، عادل العوسجي، إن القوات المشتركة (قوات الشرطة وأخرى خاصة) في أبين، فرضت حصارا كبيرا على المنطقة، بحثا عن المخطوفين.

وأضاف أن المسلحين أطلقوا جنود الحراسة، بينما لا يزالون يحتجزون 6 من موظفي مكتب الأمم المتحدة في اليمن.

ولم تفصح السلطات -حتى الآن- عن مطالب الخاطفين أو هويتهم، في حين قالت إن ثمة مساعي وساطة تجريها وجاهات قبلية وقيادات عسكرية بين السلطات والخاطفين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُختطف فيها موظفون أمميون في أبين، حيث ينشط أحيانا تنظيم القاعدة، الذي سبق له شن عمليات اختطاف وهجمات على مقار عسكرية وأمنية بالمحافظة.





مقتل 3 أطفال بمأرب

وفي مأرب، قال مصدر طبي يمني إن 3 أطفال أشقاء قُتلوا -مساء أمس الجمعة- جراء انفجار بقايا مقذوف صاروخي في منطقة سكنية جنوبي مدينة مأرب.

وكشف مصدر محلي عن أن المقذوف الصاروخي كان أطلقه الحوثيون -قبل أسابيع- خلال قصفهم لمنطقة "مفترق طريق حريب" جنوبي مدينة مأرب.

وذكرت مصادر حكومية يمنية أن ما لا يقل عن 50 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح، بينهم 10 أطفال، جراء قصف للحوثيين أو انفجار ألغام وقذائف على الطرقات في محافظة مأرب.





أسرى الحوثيين

على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي، عبد القادر المرتضى، إن هناك مفاوضات في الوقت الحالي مع الطرف الآخر (الحكومة) عبر الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى صفقة تبادل أسرى أكبر من الصفقات السابقة.

وطالب المرتضى الأمم المتحدة بإشراك الطرف الإماراتي في المفاوضات كمطلب أساسي في أي جولة، مشيرا إلى أن الإمارات مسؤولة عن إخفاء آلاف الأسرى في جبهات المحافظات الجنوبية والساحل الغربي.

وأوضح أن آخر لقاء مع الأمم المتحدة كان قبل 3 أسابيع، حيث تم نقاش إبرام صفقة لتبادل آلاف الأسرى من الطرفين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون تحرير 400 من أسراهم في عمليات تبادل مع الحكومة اليمنية، عبر 60 صفقة قادتها شخصيات محلية خلال عام 2021.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا -مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية- من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.