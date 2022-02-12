ردا على طلب القاهرة.. وزيرة الخارجية الألمانية: تصدير الأسلحة مرتبط بملف حقوق الإنسان

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لنظيرها المصري سامح شكري أنه لن يكون هناك استثناءات "للسياسة التقييدية" لصادرات الأسلحة الألمانية إلا في حالات فردية مُبررة، وعقب مراجعة دقيقة سيكون لأوضاع حقوق الإنسان دور مهم فيها.

وقالت بيربوك -في مؤتمر صحفي عقب لقائها مع شكري بالقاهرة- "تحدثنا عن المجتمع المدني ووضع حقوق الإنسان وحالات فردية بكل صراحة".

وأضافت أنها أجرت مباحثات مع الوزير شكري حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن مصر هي أهم شريك لبلادها في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وأوضحت أن التطورات في ليبيا تم التطرق لها بشكل موسع خلال جلسة المباحثات.

كما أشارت الوزيرة إلى الشراكة بين مصر وألمانيا وأشكال التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لافتة إلى أن هناك حوالي 400 ألف شخص يتحدثون اللغة الألمانية في مصر كثاني أكثر اللغات التي يتم التحدث بها في البلاد.

في المقابل، أكد وزير الخارجية المصري أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان في البلدين خلال جلسة المباحثات، مشددا على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية من قبل أي دولة.

وأشار إلى أنه شرح للوزيرة الألمانية ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها في كافة المجالات.

ومضى قائلا "مصر لا تجعل العلاقات مع الدول الأخرى مشروطة، الأساس هو الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأقر شكري بأن القاهرة توجهت إلى ألمانيا للحصول على أسلحة لحماية أمنها القومي وحدودها، مشددا على أن مساهمة مصر في الأمن والاستقرار بالمنطقة لها تأثير مباشر على الأمن في أوروبا.

وأمس الجمعة، بدأت الوزيرة الألمانية أول زيارة لها إلى مصر، منذ توليها منصبها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن جولة بالشرق الأوسط تشمل الأردن أيضا، لبحث تطورات القضايا الإقليمية والدولية.