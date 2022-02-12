البعض وصفوا قرار استيلائه على أموال أفغانية بالقتل الجماعي.. إنترسبت: بايدن يسحق الاقتصاد الأفغاني

وصف اقتصاديون ومسؤولون في منظمات إغاثية وأعضاء بالكونغرس الأميركي قرار الرئيس الأميركي جو بايدن مصادرة مليارات الدولارات التي تعود للبنك المركزي الأفغاني بأنه سحق للاقتصاد الأفغاني، ووصفه البعض بأنه عملية "قتل جماعي".

وقالت صحيفة "إنترسبت" (The Intercept) الأميركية في تقرير لها عن هذا القرار وردود الفعل عليه؛ إن قرار بايدن أمس الجمعة بمصادرة 3.5 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في أميركا سيتسبب في المزيد من القتل والدمار في أفغانستان أكثر مما تسببت فيه الحرب التي استمرت 20 عاما.

توقف النشاط الاقتصادي

وأوضحت أن قرار تجميد هذه الأموال في أميركا منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان تسبب في توقف النشاط الاقتصادي؛ إذ فقد الناس إمكانية الوصول إلى الأموال الموجودة في البنوك، وتوقف حصول موظفي الحكومة والمعلمين على رواتبهم، كما أن المستوردين والمصدرين أصبحوا غير قادرين على الاستيراد أو التصدير، وانهارت العملة الأفغانية من حيث القيمة، وأصبح التضخم أكثر حدة في أفغانستان مقارنة ببقية العالم.

وكانت منظمات دولية عدة حذرت من أن هذه الظروف دفعت ما يقرب من 10 ملايين أفغاني إلى حافة المجاعة. وللبقاء على قيد الحياة، أصبح الناس يحرقون أثاثهم وممتلكاتهم الأخرى للتدفئة، أو يبيعونها مقابل الطعام. وفي حين أن السنوات العشرين من الحرب والجفاف الطويل غير المنتظم والشتاء القاسي بشكل خاص مهدت الطريق للأزمة؛ فإن السبب المباشر لمعاناة الشعب الأفغاني حاليا هو الاستيلاء على الأصول الأفغانية، إلى جانب العقوبات التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة.





الأموال تعود للشعب الأفغاني

ونقلت الصحيفة عن شاه محرابي، أستاذ الاقتصاد في كلية مونتغمري وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، قوله إن كل احتياطيات النقد الأجنبي الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا تخص الشعب الأفغاني، وإن قرار الإفراج عن جزء فقط من الأموال سيستمر في إلحاق الضرر بملايين الأطفال والنساء والأسر الأفغانية الذين يعانون من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم، مضيفا أنه رغم التقارير الصحفية التي تفيد بأن أموال البنك المركزي ستُرسل إلى مجموعات المساعدة الإنسانية، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عنها للبنك، الذي لا يزال يضم عضوين من مجلس الإدارة الأميركيين.

وأورد التقرير أن أعضاء الكونغرس بطيئين في استيعاب آثار سياسة إدارة بايدن المدمرة للاقتصاد الأفغاني، إذ لم يعلن معارضته الصريحة للقرار غير عضوين؛ هما الديمقراطي كريس مورفي رئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وبيرني ساندرز.

قتل جماعي

كما وصف أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية الديمقراطيين -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- قرار بايدن بأنه يرقى فعليا إلى "القتل الجماعي"، مضيفا أن بايدن تلقى تحذيرات من الأمين العام للأمم المتحدة، ولجنة الإنقاذ الدولية، والصليب الأحمر، بأن سيولة البنك المركزي الأفغاني ذات أهمية قصوى، ولا يمكن لأي قدر من المساعدة تعويض ذلك.

ووافق مارك وايسبروت المدير المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية بواشنطن على توصيف قرار بايدن بأنه "مجاعة جماعية"، قائلا للصحيفة "إن معظم الناس لا يفهمون الاقتصاد، فإذا لم يكن لدى بلد ما احتياطيات، وليس لديه بنك مركزي فعال، فلن يكون هناك قدر من المساعدة يقترب في أي مكان من تعويض ذلك".

وفي جلسة استماع فرعية بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، قدّم كل من رئيس لجنة الإنقاذ الدولية والمدير التنفيذي ديفيد ميليباند ومستشار مجموعة الأزمات الدولية غرايم سميث إدانات شديدة للسياسات المالية للمجتمع الدولي في أفغانستان، وبدد الاثنان الحجج القائلة إن المساعدات الإنسانية يمكن أن تعوض تطبيع العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان، ودحضوا حجج أولئك الذين يشيرون إلى قسوة طالبان لتبرير الفظائع التي يرتكبها الغرب، وكانت شهادتهما في تناقض صارخ مع المراوغة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا الاجتماع.