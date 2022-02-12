إثيوبيا.. اتفاق بين إقليمي أمهرة وأوروميا على محاربة جبهة تيغراي وتنديد أممي بفظائع الحرب

قال حاكم إقليم أمهرة الإثيوبي إنه عقد اتفاقاً مع نظيره في إقليم أوروميا، للعمل على حل الأزمة الأمنية بين الاقليمين ومحاربة عناصر "جبهة تيغراي" و "جماعة "أونغ شني" الأورومية، المصنفتين جماعتين إرهابيتين لدى الحكومة، بينما نددت مسؤولة أممية تندد بفظائع "لا يمكن تصورها" في إثيوبيا.

جاء ذلك في ختام اجتماع جمع مسؤولين من إقليمي أمهرة وأوروميا بمدينة "بحر دار".

من جانبه، أكد حاكم إقليم أوروميا أن الإقليمين سيعملان على تعزيز التنمية والأمن في المناطق الحدودية، وإعادة توطين النازحين.

وقدم إقليم أوروميا تبرعا ماليا لإقليم أمهرة يقدر بمليوني دولار، دعما للمتضررين من الحرب في الإقليم.

قوات إثيوبية بإقليم أمهرة (الأناضول)

فظائع وتنديد

يأتي ذلك بينما ندّدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد -أمس الجمعة، عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا شملت مناطق الصراع في تيغراي وأمهرة وعفر والمنطقة الصوماليّة- بفظائع "لا يمكن تصوّرها" تعيشها النساء بشكل خاص، مطالبةً بتحقيق العدالة لهن.

وقالت المسؤولة الأمميّة في مؤتمر صحفي إن "النساء الإثيوبيات تأثرن بشكل كبير وبطريقة لا يمكن تصورها"، مضيفة "في أسوأ كوابيسكم، لا يمكن تخيل ما حدث للنساء في إثيوبيا"، مشيرة إلى أنّها شاهدت خلال رحلتها أشخاصا وقعوا ضحايا للمجاعة.

ومنذ اندلاع النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لقي الآلاف حتفهم، بينما يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.

والخميس، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن نقص الوقود والأموال دفع العمليات الإنسانية إلى طريق مسدود في منطقة تيغراي.

الحرب تسببت في وضع إنساني صعب لآلاف الفارين (رويترز)

حصار وعرقلة

وتخضع تيغراي منذ شهور لما تقول الأمم المتحدة إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتّهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، بينما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.

وتسبب تجدد القتال في منطقة عفر المجاورة في عرقلة الوصول إلى إمدادات الطوارئ، بحيث لم تُسلّم مساعدات منذ 15 ديسمبر/كانون الأول على طول الطريق الممتد بين سيميرا (عاصمة عفر) وميكيلي (عاصمة تيغراي).

وهذا الطريق هو الطريق البري الوحيد القابل للاستخدام للوصول إلى تيغراي.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي أن نحو 40% من سكان تيغراي يعانون من "نقص حادّ في الغذاء"، وأن المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية قد استنفدت مخزونها من الوقود مما اضطرها إلى "تسليم الإمدادات والخدمات الإنسانية القليلة المتبقية سيرا".