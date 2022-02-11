وزراء خارجية التحالف الرباعي يجتمعون في أستراليا لكبح نفوذ الصين

انطلق اليوم الجمعة بمدينة ملبورن الأسترالية الاجتماع الرابع لتحالف "الحوار الأمني الرباعي" "كواد" (Quad) بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، ويأتي ملف المواجهة مع الصين على رأس جدول الأعمال.

وافتتح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون المحادثات بالتشديد على أهمية هذه المجموعة في بناء تعاون بين الديمقراطيات التي تتشارك التوجهات نفسها، مشيرا إلى علاقات بلده الصعبة مع بكين.

وقال موريسون أمام الوزراء المدعوين "نحن نعيش في عالم هش جدا ومشتت وتسوده الصراعات"، مضيفا "سوف نقف في وجه كل من يسعى إلى الضغط علينا".

ومن دون ذكر الصين بالاسم، أعرب موريسون عن "ارتياحه الكبير" لأن شركاءه الثلاثة فهموا "الإكراه والضغط اللذين تتعرض لهما أستراليا".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن روسيا تحشد المزيد من الجنود على حدودها مع أوكرانيا، محذّرا من أن غزوًا روسيًّا لأوكرانيا ممكن حتى خلال الألعاب الأولمبية الشتوية الجارية في الصين.

كما قال بلينكن بعد الاجتماع "لا نزال نرى مؤشرات مقلقة تنذر بتصعيد روسي"، مشدّدا على أن الولايات المتحدة تفضّل أن تحل الخلافات دبلوماسيا.

وقبيل بدء المحادثات، قال بلينكن لصحيفة "ذا أستراليان" إنه رغم أن واشنطن تركز في الوقت الراهن على التهديد الروسي لأوكرانيا، فإن التحدي الطويل الأمد يبقى توسع نفوذ الصين.

وأضاف "ليس هناك شك في أن طموح الصين مع الوقت هو أن تصبح القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والسياسية الرائدة، ليس فقط في المنطقة لكن في كل أنحاء العالم".

وقال أيضا "مصالحنا عالمية وأنتم تعلمون جيدا أن تركيزنا ينصب على منطقتَي آسيا والمحيط الهادي والمحيط الهندي".

وفي السياق ذاته، قال دانيال كريتنبرينك مساعد وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي، إن جزءًا من المناقشات خلال الاجتماع يتعلق بالتحديات التي تطرحها الصين.

بلينكن: غزو روسيا لأوكرانيا ممكن في أي وقت (رويترز)

ملفات أخرى

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين قبل القمة "معا نشكّل شبكة حيوية من الديمقراطيات الليبرالية التي تلتزم بالتعاون بشكل ملموس، ولضمان أن كل دول المحيطين الهندي والهادي، الكبيرة والصغيرة، قادرة على اتخاذ قراراتها الإستراتيجية الخاصة بعيدا من الإكراه".

وأضافت أن العلاقات مع كوريا الشمالية والصين ستكون جزءا من المناقشات.

وبدوره، أوضح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي الشهر الماضي أمام برلمان بلاده، أن الحلف الرباعي جعل من الممكن إقامة "نظام حر ومفتوح قائم على سيادة القانون" في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وبعد تدريبات بحرية مشتركة عام 2020 في خليج البنغال، يهدف اجتماع اليوم إلى تعميق التعاون في مجالات مثل توصيل لقاحات فيروس كورونا، وقضايا الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، ومكافحة المعلومات المضللة، وتغيّر المناخ، بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الأميركية.

واستغلت الدول الأربع هذا الإطار للتعهد بتوزيع 1.3 مليار لقاح مضاد لوباء كورونا، سُلّم 500 مليون منها حتى الآن، بحسب وزيرة الخارجية الأسترالية.

وأطلق التحالف الرباعي في عام 2007، لكنه لم يكسب زخما إلا بعد اشتباكات عنيفة على الحدود بين الهند والصين وانتشار القوة العسكرية الصينية في بحر جنوب الصين.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، افتتح الرئيس الأميركي جو بايدن قمة كواد في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ورئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد، وذلك لإيجاد جبهة موحدة في مواجهة النفوذ الصيني.