منظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة دولية إقليمية، أهدافها المعلنة تتمثل في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتضم حاليًّا 6 دول هي: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان، وأعلن عن إنشائها في 15 مايو/أيار 1992.

موسكو– مواقف عدة خرج بها مؤتمر منتدى "فالداي" في موسكو، الذي نظم تحت شعار "الأمن الجماعي في عصر جديد: تجربة وآفاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وحضره نواب وزراء خارجية دول المنظمة وأمينها العام ستانيسلاف زاس، وعدد كبير من السياسيين والخبراء العسكريين.

وانبثقت عن المؤتمر خلاصة مواقف تناولت البعد العسكري للأزمة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتقييم تجربة إرسال قوات المنظمة إلى كازاخستان إبان الأزمة الأخيرة فيها، وآفاق توسع إطار المنظمة والدول الراغبة في التعاون معها.





تهديدات شاملة

وقال الأمين العام لدول المنظمة، ستانيسلاف زاس، إن تكثيف النشاط العسكري لحلف الناتو في الأراضي المجاورة لا يشكل تهديدًا لبيلاروسيا وروسيا فحسب، بل يؤثر أيضًا سلبًا على أمن دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأكملها.

وتحدث في كلمته في المؤتمر عن زيادة كبيرة في التجمعات العسكرية لحلف شمال الأطلسي على الحدود الغربية للمناطق التي تدخل ضمن مسؤولية المنظمة، وتطوير حثيث للبنية التحتية العسكرية للحلف في المناطق المجاورة.

تهديدات أطلسية

وقال زاس إن مجموعة عمل للاستجابة للأزمات تم تشكيلها في إطار المنظمة بعد عملية حفظ السلام في كازاخستان، وإن العمل جار على دراسة هذه التجربة العملية الأولى للمنظمة، لتأمين القدرة على سرعة وفعالية استخدام الإمكانات الموجودة في أي ظروف وفي أي وقت في المناطق التي تدخل ضمن مسؤوليتها، في ما يبدو إشارة إلى الحشود الأطلسية ونية التوسع نحو الشرق.

وبخصوص أفغانستان، أكد زاس أنه لا يوجد تهديد واضح بتوسع عسكري من جانب حركة طالبان تجاه البلدان المجاورة، ولكن في الوقت نفسه لا يزال الإرهاب والاتجار بالمخدرات يمثلان تهديدات رئيسة من أفغانستان، حسب تعبيره.

تجربة كازاخستان

وحسب الأمين العام للمنظمة، فإن العملية في كازاخستان أظهرت فعالية الآليات القائمة، وأمّنت أول تجربة عملية للتأكد من أن القوى والوسائل التي تمتلكها المنظمة وآليات استخدامها التي أُنشئت على مدار 20 عامًا تعمل بشكل جيد، وتسمح بحل المهام التي تواجهها، مضيفًا أن "عملية حفظ السلام" في كازاخستان شكلت نقطة تحوّل نحو استقرار الأوضاع في هذا البلد، وأوقفت إراقة الدماء والهجمات الإرهابية".

وعن مسألة توسيع المنظمة، قال زاس إن التعامل معها ينبغي أن يكون بعناية فائقة وشديدة، لمنع تآكل وحدتها، "فالمنظمة مفتوحة ونرحب بالتفاعل مع كل من الهياكل الدولية والبلدان الأخرى التي تشاركنا نهجنا ومبادئ نشاطنا، ولكن العضوية فيها قضية خطيرة للغاية، يجب النظر فيها بعناية حتى لا تتسبب في طمس وحدتنا وتماسكنا، فالمهم أن نكون في الواقع منظمة فعالة".

محاولات فاشلة

من جانبه، أشار ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، إلى "استعداد العديد من الشركاء الجنوبيين والشرقيين للتعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف في كلمته أمام المؤتمر أن المنظمة أجرت اتصالات في مجال الأمن مع عدد من الهياكل الدولية، من دون إقامة تعاون مع حلف شمال الأطلسي.

قوات منظمة الأمن الجماعي شاركت بفعالية في التصدي للاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان (رويترز)

أهداف المنظمة

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي منظمة دولية إقليمية، أهدافها المعلنة تتمثل في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، والحماية الجماعية لاستقلال وسلامة أراضي الدول الأعضاء وسيادتها، وتعطي الدول الأعضاء الأولوية للوسائل السياسية لحل النزاعات.

وتضم حاليًّا 6 دول هي: أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان.

وأعلن عن إنشائها في 15 مايو/أيار 1992، بالتوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في طشقند بأوزبكستان، وأعلى هيئة هي مجلس الأمن الجماعي الذي يعيّن الأمين العام للمنظمة، وإجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ نحو 194 مليون نسمة (2021)، وعدد قوات حفظ السلام التابعة لها هو 3600، حسب بيانات عام 2022.

ويستبعد الخبير العسكري إيفان كونوفالوف، في حديث للجزيرة نت، أن تتحول المنظمة مع مرور الوقت إلى نسخة عن حلف وارسو، نظرًا للطبيعة الأيديولوجية التي كانت أساس تشكل هذا الحلف الذي انهار مع سقوط البناء العقائدي للدول التي كانت منضوية في إطاره.

في المقابل، يشير إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي أُسّست بناء على المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه تملك نظرتها الخاصة إلى الأحداث السياسية. ومن ثم، لن يكون ممكنًا على هذا الأساس تخيل تكرار أحداث ربيع براغ في عام 1968، عندما دخلت قوات حلف وارسو على خط الأحداث في تشيكوسلوفاكيا.

وتابع أن المنظمة في صيغتها الحالية لا تشبه لا الناتو ولا حلف وارسو، وتأخذ على عاتقها حل الأزمات الطارئة، كما حدث في كازاخستان، عندما اتُّخذ القرار بشكل جماعي، خلافًا لأزمات وقعت في السابق لم تشهد مقاربة بالطريقة نفسها، كما في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا، عندما أيّدت موسكو يريفان لأن أرمينيا عضو في المنظمة، والحال نفسه مع بيلاروسيا عندما تعرضت لأزمة سياسية حادة العام الماضي.