تُتهم السلطة الفلسطينية بمطاردة المقاومين واعتقالهم، وكان دورها واضحا في حلّ الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بالضفة الغربية بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، وهو ما عرف وقتها بخطة "دايتون" نسبة إلى المستشار الأمني لوزارة الخارجية الأميركية.

الضفة الغربية- معظمهم ملثمون، خرج أحدهم للحديث معنا، وطلب عدم تصويره أو تسجيل صوته، ولم يصرّح باسمه، وقال للجزيرة نت إن "حياة المقاوم الفلسطيني في الضفة المحتلة صعبة، وهو يدفع ضريبة الانتماء لوطنه".

ولتبرير احتياطاتهم الشديدة، أكمل "لا نأمن مكر الاحتلال، فعدد المطلوبين لمخابراته أكبر بكثير من الأسماء المعلنة".

يحتاطون بكل ذلك حتى لا يتم اغتيالهم أو اعتقالهم، ويعتقدون أن أجهزة أمن الاحتلال تستخدم المراوغة لمحاولة زرع عملائها بينهم.

يوم الثلاثاء، استطاع الاحتلال الوصول إلى 3 مطاردين منهم في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وهم: أدهم مبروكة الملقب بالشيشاني، ومحمد الدخيل، وأشرف المبسلط، واغتالهم بإطلاق حوالي 80 رصاصة على مركبتهم.

بعد ذلك، استغرقنا يومين للوصول إلى عدد منهم في أحد المخيمات، وكانوا لا يزالون متأثّرين باغتيال رفاقهم في نابلس.

لكن، يرى أحد المقاومين الملثمين أن أعدادهم تزداد مع كل جريمة ينفذها الاحتلال، ويصف ذلك قائلا "كأن من يستشهد ينبت رأسه في جسد غيره"؛ لأن الاحتلال لن يستطيع اغتيال النهج المقاوم. ويقول "نحن ضد أي ظاهرة مسلحة وفلتان أمني، والسلاح الشرعي هو فقط الموجّه نحو الاحتلال".

مقاومون من مخيم جنين يدلون بتصريحات لوسائل الإعلام (الأناضول)

أين يعيشون وكيف يتحركون؟

سألناه كيف تعيشون الآن؟ قال "نتنقل من منطقة لأخرى، ونبقى في الأماكن المزدحمة كالمخيمات والبلدات القديمة في الضفة الغربية المحتلة"، ويصف حالتهم المعيشية بأنها "يُرثى لها غالبا".

يقترب ملثّم آخر، ويقول للجزيرة نت "هناك مساعدة جيدة من الأهالي والمتعاطفين مع المقاومة، وهم كُثر، لكن لا يوجد دعم رسمي أو تنظيمي واضح، نحصل على السلاح بشكل شخصي وبتمويل ذاتي".

ويلاحظ الفلسطينيون تمركّز المجموعات المسلحة للمقاومين بشكل واضح في مخيم جنين، بوجود حوالي 20 اسما مطلوبا ومطاردا للاحتلال، وهناك عشرات آخرون في مخيمات بلاطة وعسكر والبلدة القديمة من مدينة نابلس.

ويقولون إن ما دفعهم لكل ذلك جرائم الاحتلال، والاعتداء على الأسرى والأسيرات والقدس والعدوان على غزة.





تحرير أو شهادة

يقول بعض المقاومين إنهم لا ينتمون لأي تنظيم فلسطيني، وإنهم وصلوا لطريق لا تراجع فيه، وليسوا نادمين لأن هدفهم "إما التحرير أو الشهادة".

معظم أعمارهم بين 18 و22 عاما. وبالرغم من صغر سنهم، فإنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب تجربة نضالية؛ لأن منهم من تعرض للاعتقال في سجون الاحتلال صغيرا، ومورس بحقهم العذاب النفسي والحرمان والاضطهاد، وهو ما ولّد لديهم ردة فعل مقاومة.

غالبيتهم سمعوا عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 من ذكريات شعبهم عنها، أما في الانتفاضة الثانية (2000-2004)، فكانوا أطفالا وقتها أو لم يولدوا بعد.

سألناهم عن حالتهم الاقتصادية والمعيشية، فأجاب أحدهم: "منا من يُعتبر من الفئات المسحوقة في المجتمع، ومنّا من عائلته بحالة اقتصادية جيدة بل ممتازة، ولكن الأكثر من الفئات المضطهدة".

تعرّض الكثير منهم لتهديد من مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بالقتل والتنكيل، إما بالحديث معهم مباشرة بعد الوصول لهواتفهم، أو بالاتصال بعائلاتهم.

البرغوثي: الاحتلال يخشى من تحول استخدام السلاح في الضفة (الجزيرة)

الخشية من لحظة انفجار

لا يستفيض الإعلام العبري في خوض تفاصيل الخلايا المسلحة في الضفة الغربية، كما يرى المختص بالشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، لأن الاحتلال يعرف أن هناك الآلاف من قطع السلاح في الضفة الغربية.

ويقول البرغوثي إن الاحتلال يتحدث عن ذلك بما يخدم أهدافه الأمنية والسياسية فقط، ويتحرك فقط إذا ما استُخدمت هذه الأسلحة ضد أهدافه؛ فاغتيال الشبان الثلاثة في نابلس جاء بعد 5 عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال والمستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعتقد البرغوثي أن السلاح الكثير في الضفة يقلق إسرائيل، خاصة مع عوامل ونقاط الانفجار غير المعروفة مسبقا.

ومع تصاعد اعتداءات المستوطنين إلى درجة قد تفجر الهدوء الظاهري في الضفة الغربية، ترتفع المخاوف الإسرائيلية من توسع المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وتسجّل الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية 353 اعتداءً من المستوطنين على الفلسطينيين خلال 2020، بينما ازداد الرقم إلى 563 اعتداءً عام 2021.

وكانت شرطة الاحتلال أعلنت بشكل واضح أن كبح جماح المستوطنين في الضفة ليس من أولوياتها حاليا، بسبب وجود اهتمامات أمنية أخرى في الداخل (بين فلسطينيي 48).

وهذا كله قد يدفع ويعجل في ارتكاب المستوطنين جريمة كبيرة، كما حدث عند إحراق عائلة دوابشة في نابلس صيف عام 2015، مما فجّر الأوضاع لشهور طويلة حينها.

ويرى البرغوثي أن أجهزة أمن الاحتلال تعلم أن هناك سلاحا يُستخدم في النزاعات الداخلية الفلسطينية، ولا تتدخل فيه، كما في الأحداث التي تشهدها مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية مؤخرا.

ولكن ما تخشاه -وفقا للبرغوثي- أن يتحول هذا السلاح ضد جنودها ومستوطنيها، كما حدث في منطقة اللد بالداخل التي كانت تعتبر بؤرة لعصابات الإجرام، لكن مع تطور الأحداث في القدس وغزة خلال مايو/أيار عام 2021، تم استخدام السلاح ضد شرطة الاحتلال.

يقول البرغوثي إن الاحتلال يعلم أن هناك محاولات تشكيل خلايا مسلحة منتظمة، وخاصة من حركتي فتح وحماس في الضفة الغربية. وبالرغم من أن الأجواء العامة تشير إلى أنها محاولات لم تنضج، ولكن تشكيل الخلايا ونشاطها قد يتكون في لحظة سريعة في أي انفجار للأحداث.





ليسوا خيار القيادة الفلسطينية

على الصعيد الرسمي الفلسطيني، تزامن اغتيال الناشطين الثلاثة في نابلس مع انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله وسط الضفة الغربية.

وبالرغم من أنها ليست خطوة جديدة، فقد جدد المجلس قرارات سابقة بتعليق اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل لحين اعترافها بالدولة الفلسطينية، وكذلك وقف التنسيق الأمني؛ احتجاجا على ممارسات الاحتلال.

لكن يرى محللون أن خيار الذهاب إلى انتفاضة ليس أولوية للقيادة الفلسطينية الحالية، التي اختارت أن تقاوم الاحتلال على المستوى الدولي وبالطرق السلمية.

وأعلن الرئيس محمود عباس أكثر من مرة معارضته المقاومة المسلحة، ودعمه للمقاومة الشعبية السلمية فقط.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تُتهم السلطة الفلسطينية -وفق مراقبين- بمطاردة المقاومين الفلسطينيين واعتقالهم، وكان دورها واضحا في حلّ الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة بالضفة الغربية بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، وذلك بدعم أميركي عرف وقتها بخطة "دايتون"، نسبة إلى المستشار الأمني لوزارة الخارجية الأميركية كيث دايتون.

وكانت الخطة تقضي بتقوية ودعم الرئيس الفلسطيني على حساب حركة حماس، من خلال دعم قوات الأمن الفلسطينية التابعة له، وتقوية علاقاتها بالأمن الإسرائيلي.

وعُرفت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) عام 2000 بالعمل التنظيمي المسلح، بعد دعم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لهذا التوجه.

ويرى مراقبون أن عرفات وقتها سمح للتنظيمات والفصائل الفلسطينية بالعمل المسلح ضد إسرائيل، بل دعم هذا العمل بالمال والسلاح، بالإضافة إلى انخراط عناصر الأمن الفلسطيني أنفسهم في مواجهات مسلحة مع الاحتلال.

تشييع جثامين 3 من المطاردين اغتالتهم إسرائيل الثلاثاء في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية (الجزيرة)

الأمن الفلسطيني ينفي ملاحقتهم

وانتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي منشور سابق لأحد شهداء نابلس، تحدث فيه عن اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية له، وهو ما نفاه الناطق باسم الأمن الفلسطيني اللواء طلال دويكات للجزيرة نت.

ويقول دويكات: "إن أيا من الشهداء الثلاثة لم يُعتقل لدى الأمن الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ذلك كله "إشاعات لخلق فجوة بين المواطن الفلسطيني والسلطة، يقف وراءها الاحتلال".

ويرى دويكات أن الاحتلال يسعى لتكريس الانقسام وضرب الوحدة الوطنية والتنصل من تحمل مسؤوليته، خاصة أن الشهداء الثلاثة هم أبناء حركة فتح (الحزب الحاكم)، و"كانوا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي".

وفي رده على الاتهامات بالتنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل قبل الاغتيال، أجاب دويكات: "كل ما يتعلق باستخدام مصطلح التنسيق الأمني هو لكيل الاتهامات، بهدف الإساءة للسلطة، لأن الاحتلال يتعامل معها كأي تنظيم فلسطيني مقاوم، وينظر إليها كعدوه، ويسعى لضربها وتشويه سمعتها".

القيادي الفتحاوي جمال الطيراوي تحدث عن تدخّله للإفراج عن مطاردين اعتقلتهم السلطة (الجزيرة)

حالة وطنية

أما جمال الطيراوي، وهو أحد كوادر وقيادات حركة فتح وعضو المجلس التشريعي المنحل، فشكك في عدم وجود عملية اعتقال لأحد الشهداء، قائلا للجزيرة نت: "لقد تدخّلت شخصيا في الإفراج عن الشهيد أدهم مبروكة الذي كان معتقلا لدى الأمن الفلسطيني في سجن أريحا قبل سنتين".

يقول الطيراوي للجزيرة نت: "إن الشهداء أبناء حركة فتح، ويحملون أجندة وطنية، ولا خجل من أن يكون الشعب الفلسطيني مقاوما لمحتله".

ويضيف:" كذلك معظم الخلايا المسلحة في الضفة هم من أبناء "فتح"، ويعبرون عن إرادة الحركة في المقاومة والتخلص من الاحتلال، بالرغم من أن الكل يعلم أن هناك قيادات من فتح ذهبت إلى مجالات بعيدة عن هذا الهدف".

ويصف الطيراوي الشبان المقاومين المسلحين بأنهم الأكثر بؤسا وفقرا، وتعرضوا للظلم، وبالرغم من ذلك فهم أصحاب الفكر المقاوم للمحتل والتمرد عليه.

وحول أعدادهم، يجيب الطيراوي: "لا إحصائيات عن المقاومين المسلحين، ولكن كلا منهم منتمٍ لفكرة المقاومة والرد على المجازر الإسرائيلية التي تتم بحق الشعب الفلسطيني".