استهداف مطار أبها بالسعودية.. تنديد عربي ودولي ودعوات لمحاسبة الحوثيين

دانت واشنطن ودول عربية الهجوم الذي شنّه الحوثيون على مطار أبها في السعودية، وخلّف جرحى، وطالبت بمحاسبة المهاجمين وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن الحوثيين "اتبعوا نمطا خطيرا من الإجراءات المعوقة والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي".

كما أشار البيان إلى أن الهجمات المتكررة في الأسابيع الماضية ألحقت الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية.

وأضاف أنه يجب على أطراف الحرب في اليمن الجلوس إلى طاولة المفاوضات للعمل معا، ودعم عملية السلام الجديدة التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدين بقوة ما سماه "الهجوم الإرهابي على أبها في السعودية الذي أدى إلى جرح مدنيين أبرياء".

وأوضح سوليفان أن الحوثيين تحملوا مسؤولية الهجوم، وأن واشنطن ستعمل مع السعودية والشركاء الدوليين لمحاسبتهم.

في السياق ذاته، دانت باكستان ودول عربية استهداف الحوثيين لمطار أبها، وعدّته "تحدّيا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافا بالقوانين الدولية".

تهديد الملاحة الجوية

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أمس الخميس ارتفاع عدد الجرحى جراء اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمحيط مطار أبها الدولي إلى 12 شخصا من جنسيات عدة، وفق بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها على تويتر.

وأعربت مصر، أمس الخميس، عن "بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار مليشيا الحوثي في هجماتها الإرهابية ضد السعودية، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُسيّرة".

وجددت الخارجية المصرية "رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تُمثل تهديدا صريحا لأمن المملكة واستقرارها، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، فضلا عما تُشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين".

وأكدت القاهرة تضامنها الكامل مع المملكة في ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها.

كما ندّد مجلس التعاون لدول الخليج بشدة "بالاعتداء الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي، وتعريضها المدنيين للخطر".

وقال في بيان على لسان أمينه العام نايف الحجرف إن "الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين والمسافرين والعاملين للخطر".

وشدّد مجلس التعاون الخليجي على "ضرورة محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بصفة المطارات المدنية من المناطق المحمية بموجب القانون الدولي".