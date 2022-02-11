ليبيا.. الدبيبة يتمسك برئاسة الحكومة والمجلس الأعلى للدولة يعقد جلسة استماع لبرنامج باشاغا

يعقد المجلس الأعلى للدولة غدا السبت جلسة في طرابلس يستمع فيها إلى برنامج رئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان في طبرق فتحي باشاغا وأولوياته في المرحلة القادمة، وسط ترقب حذر لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في ليبيا.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق إن المجلس وافق على التعديل الدستوري الـ12 بعد التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأوضح رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا -فور وصوله أمس الخميس إلى العاصمة طرابلس- أن حكومته ستكون بمشاركة الجميع، وأنه لا يمكن لحكومة أن تنجح دون التعاون مع السلطة التشريعية.

تداول سلمي

وتوقع باشاغا من حكومة الوحدة الوطنية -التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة- الالتزام بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقال "أشكر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة الذي تحمل مسؤولية في فترة صعبة، وهذه هي الديمقراطية التي تضمن وتكفل التداول السلمي للسلطة، وأنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بهذه المبادئ الديمقراطية".

في المقابل، أبدى الدبيبة تمسكه بالاستمرار في رئاسة الحكومة، وقال إن المجلس الرئاسي هو المخول بتغييرها.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يؤكد تمسكه بالاستمرار في رئاسة الحكومة (رويترز)

وأضاف الدبيبة في مقابلة مع قناة "ليبيا الأحرار" أنه يبحث خارطة طريق، وقد يعلن عن مبادرة من جانب الحكومة لحل الأزمة السياسية، مؤكدا رفضه ما سماها "محاولات جر الليبيين إلى حرب أهلية جديدة".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد طالب مجلس النواب بتأجيل الجلسة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لإعطاء فرصة لمجلس الدولة لعقد جلسة لإقرار خريطة الطريق وعرض برامج المرشحين لمنصب رئيس الحكومة في جلسة رسمية.

وأضاف المشري -في رسالة موجهة لرئاسة مجلس النواب أن عقد جلسة النواب أمس الخميس لاختيار رئيس للحكومة لا يمكّن مجلس الدولة من الرد بخصوص التزكيات المطلوبة للمرشحين لرئاسة الحكومة.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة دعمها لعبد الحميد الدبيبة، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا.

وأكد دوجاريك أن مستشارة الأمين العام الخاصة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تعمل على جمع المعلومات بشأن قرار اختيار فتحي باشاغا، وأنها تحاول المساعدة في إرجاع العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، حسب تعبيرها.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في ليبيا، وتدعو إلى التهدئة.

وأكدت في تصريحات للجزيرة مواصلتها دعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون وتلبي مطالب الشعب بإجراء انتخابات.

تأييد مصري لباشاغا

من جهتها، أعلنت مصر تأييدها اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ -في بيان- إن مصر "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وتؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".

وأضاف البيان أن مصر تثمن ما اتخذه مجلس النواب (الليبي) من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، مشددا على اعتبار مجلس النواب الليبي الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها.

وأشار البيان إلى أن مصر "مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينها، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية".

وأعرب المتحدث عن "ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق".