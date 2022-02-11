لمتابعة بيان قمة العلا.. مباحثات رسمية بين قطر والإمارات في الدوحة

أجرى وفدان من الإمارات وقطر مباحثات رسمية في الدوحة لتوطيد العلاقات بين الجانبين ومتابعة تنفيذ بيان قمة العلا الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن وفدين رسميين من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة عقدا الخميس بالدوحة، ثالث اجتماع لمتابعة بيان العلا الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يناير/كانون الثاني 2021.

وأضافت أن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا.

وأكد الاجتماع أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وفدين رسميين يمثلان الإمارات وقطر التقيا الخميس في الدوحة، وذلك في ثالث لقاء لمتابعة "بيان العُلا" حيث ناقش الجانبان الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان العُلا".

وأضافت أن الوفدين أكدا أهمية توطيد العلاقات وتطوير العمل المشترك.

وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بيان القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، من أجل طي صفحة الخلاف الخليجي والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار.

ودعا البيان إلى عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.