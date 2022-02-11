لاجئون أفغان في الإمارات يحتجون على شروط إعادة توطينهم بأميركا وعلى ظروف إقامتهم

تظاهر آلاف اللاجئين الأفغان في مخيم للإيواء بأبو ظبي احتجاجا على ظروف وصفوها بأنها شبيهة بالسجن، حيث ينتظرون منذ إجلائهم قبل شهور من أفغانستان إعادة توطينهم في أميركا.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) الأميركية في تقرير لها إنه كان قد خُطط لتنفيذ هذه الاحتجاجات في الأيام المقبلة، لكنها اندلعت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بعد أن نشر اللاجئون أنباء عن قيام الشرطة السرية الإماراتية باعتقال منظِم اسمه عبد الجلال كاكار.

واعتبرت الصحيفة أن احتجاجات الأفغان لتوطينهم في أميركا ستزيد الضغوط على المحادثات المتوترة أصلا بين واشنطن وأبو ظبي حول مستقبل المخيم الذي أنشئ لإيوائهم لأسابيع لكنه أصبح محطة انتظار مجهولة المصير.

وبينما نفت الإمارات اعتقال أي شخص قال اللاجئون إنه تبين في ما بعد أن كاكار التقى بمسؤولين أميركيين أثناء غيابه عن المخيم.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المحتجين قوله إن السلطات الإماراتية احتجزت بعض الأفغان مع بدء المظاهرات.

رجال ونساء وأطفال

وغادر آلاف الأفغان مخيم الإيواء بعد حلول الظلام، وتجمعوا خارج مكتب دبلوماسي أميركي، وكانوا يصرخون ويحملون لافتات كتب عليها "نريد الحرية"، وسار عدد قليل من النساء إلى جانب الرجال، وحمل الأطفال لافتات كتب عليها "6 أشهر من العيش في السجن، أنا أعاني نفسيا".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعت -عقب انهيار الحكومة المدعومة من أميركا- الحلفاء إلى استضافة اللاجئين مؤقتا بعد إجلائهم من أفغانستان، ولم تحدد بعد مسارا للآلاف الذين انتهى بهم الأمر في دولة ثالثة وما زالوا ينتظرون دخول الولايات المتحدة.

أطفال أفغان يحملون لافتات خلال الاحتجاج في أبو ظبي على عملية النقل الأميركية الطويلة (رويترز)

وانتقد أحد منظمي الاحتجاجات -طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية- الولايات المتحدة لأنها تركتهم عالقين لشهور في ظروف صعبة دون أخبار عن قضايا الهجرة الخاصة بهم، مضيفا "نحن محبوسون ومسجونون هنا، نحن سجناء في غرفنا، مستقبلنا غير واضح".

انعدام الشفافية

وقال أحد المنظمين للاحتجاج لـ"رويترز" إنهم طلبوا مرارا وتكرارا من السفارة الأميركية الحضور والتحدث إليهم عن سبب بطء العملية وإلقاء الضوء على مستقبلهم، مضيفا أن ممثل السفارة أخبرهم أن معالجة أوراقهم قد تستغرق سنوات، وأن بقية الأشخاص غير المؤهلين ليس لدى الولايات المتحدة أي برنامج لهم.

وقال أحمد محبي -وهو مستشار أميركي سابق في مكافحة "الإرهاب" بأفغانستان ساعد الفارين من هناك- إن الرحلات الجوية الأميركية التي تنقل الأفغان من الإمارات توقفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانتقد عملية إعادة التوطين الأميركية للأفغان الموجودين بالإمارات، قائلا "لا توجد شفافية".

وهناك حوالي 10 آلاف أفغاني في المجمع المغلق بإحكام محاصرون في مساكنهم بسبب ما وصفها المسؤولون بأنها مخاوف من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقد اشتكوا من محدودية الوصول إلى مسؤولي الهجرة الأميركيين، وانعدام فرص التوظيف وفرص التعليم لأطفالهم.

قد تستغرق سنوات

وكانت واشنطن قد اعترفت بحوالي 75 ألف أفغاني صعدوا على متن رحلات عسكرية أميركية إلى الولايات المتحدة العام الماضي بموجب وضع مؤقت يعرف باسم "الإفراج المشروط لأسباب إنسانية"، لكن المسؤولين يقولون إن الأفغان الذين يبقون في بلد ثالث يتعين عليهم إكمال عملية الهجرة المنتظمة قبل دخول الولايات المتحدة، والتي قد تستغرق سنوات.

جانب من احتجاجات اللاجئين الأفغان في أبو ظبي (رويترز)

واشتكى العديد من اللاجئين الذين خدموا إلى جانب القوات والدبلوماسيين الأميركيين من إجلاء آلاف الأفغان الذين لا تربطهم صلات تذكر بالولايات المتحدة إلى أميركا وسط الفوضى التي أعقبت الانسحاب، فيما ظلوا هم محاصرين خارج البلاد.

ورفض مسؤولو البيت الأبيض هذا الأسبوع تقديم تحديث بشأن أوقات معالجة التأشيرات، لكنهم قالوا إن عدد العاملين في البرنامج تضاعف 4 مرات.

وكان المسؤولون قالوا -قبل سقوط كابل- إنه تم تقليص أوقات الانتظار من عدة سنوات إلى ما يقارب 9 أشهر.

مركز الإيواء في قطر

كما أعلنت إدارة بايدن مؤخرا عن خطط لتبسيط إجراءات الهجرة في قطر، لكنها تتوقع فقط استخدام مركز قطر للحالات ذات الأولوية بمن في ذلك أفراد الأسر المباشرون للأميركيين والمقيمون الدائمون في الولايات المتحدة، وموظفو السفارة الأميركية السابقون، والأطفال غير المصحوبين بذويهم ليتم لم شملهم مع والديهم.

والمخيم الموجود في الإمارات يؤوي آلاف اللاجئين الذين ليس لديهم حاليا مسار قانوني للوصول إلى أميركا، بمن في ذلك أعضاء الوحدات شبه العسكرية المدعومة من وكالة المخابرات المركزية التي ساعدت في تأمين مطار كابل ولكن لم يتم توظيفهم بشكل مباشر من قبل الوكالات أو المتعاقدين الأميركيين.

وقالت واشنطن إن الأفغان الذين لا يتوافقون مع معايير معينة ضرورية لدخول الولايات المتحدة سيتم نقلهم إلى دول أخرى، ولم تتطوع أي دولة لاستقبال هؤلاء اللاجئين الأفغان، لكن الولايات المتحدة تأمل أن يساعد الاتحاد الأوروبي أو كندا.

وخارج الإمارات العربية المتحدة، تقطعت السبل بآلاف الأفغان في دول جنوب شرق أوروبا مثل ألبانيا واليونان، أو في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أوغندا والمكسيك وتشيلي.