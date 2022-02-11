عقب هجوم على مطار أبها.. البنتاغون: نبحث سبل مساعدة السعودية والإمارات لصد التهديدات الحوثية

قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن الولايات المتحدة مستمرة في بحث طرق مساعدة السعودية والإمارات في الدفاع عن نفسيهما بشكل أفضل أمام التهديدات الحوثية، فيما قال التحالف بقيادة الرياض أمس الخميس إنه سيقصف "نقاطا حاسمة" في العاصمة اليمنية تُطلق منها الطائرات المسيرة، وذلك عقب مهاجمة الحوثيين مطار أبها (جنوبي المملكة) بطائرة مسيرة.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي -في لقاء خاص مع الجزيرة- بأن واشنطن على اتصال مستمر مع السعوديين والإماراتيين بشأن حاجاتهم الدفاعية.

وأضاف كيربي أنه تم تسجيل أكثر من 400 هجوم للحوثيين على السعودية والإمارات.

وفي سياق متصل، قال قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية بعد تعرضها لسلسلة هجمات من قبل الحوثيين.

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي بعد زيارة إلى أبو ظبي هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها.

وأقر الجنرال ماكينزي بأن الولايات المتحدة تعاني من محدودية قدراتها الاستطلاعية فوق اليمن.





ونقلت رويترز عن مصدر مطلع أن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد صواريخ أنظمة الدفاع الاعتراضية، ومنها نظاما "ثاد" (Thaad) وباتريوت (Patriot).

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدين بقوة ما سماه الهجوم الإرهابي على أبها في السعودية، والذي أدى إلى جرح مدنيين أبرياء.

وأوضح سوليفان أن الحوثيين تحملوا مسؤولية الهجوم، وأن واشنطن ستعمل مع السعودية والشركاء الدوليين لمحاسبتهم.

استهداف المطار

وذكر التحالف بقيادة السعودية أمس الخميس أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية محملة بمتفجرات أطلقت باتجاه مطار أبها، وسقطت شظايا منها في محيط المطار، وقد أصيب جراء ذلك 12 مدنيا ليرتفع العدد في ما بعد إلى 16.

وأدانت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان- هجوم الحوثيين على مطار أبها، وقال البيان إن الحوثيين اتبعوا "نمطا خطيرا من الإجراءات المعوقة والعدوانية المتزايدة ضد اليمنيين وجيران اليمن والمجتمع الدولي".

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن الهجمات المتكررة في الأسابيع الماضية ألحقت الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية.

وأضاف أنه يجب على أطراف الحرب في اليمن الجلوس إلى طاولة المفاوضات للعمل معا، ودعم عملية السلام الجديدة التي تقودها الأمم المتحدة.

قصف صنعاء

وعقب الهجوم على مطار أبها دعا التحالف أمس الخميس المدنيين في صنعاء إلى إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا خلال الساعات الـ72 المقبلة.

وشدد على أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة ردا على تهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

عقب الهجوم على مطار أبها السعودي دعا التحالف أمس الخميس المدنيين في صنعاء إلى إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا خلال الساعات الـ72 المقبلة، متعهدا بقصف أماكن إطلاق الحوثيين للطائرات المسيرة

وأضاف التحالف أمس الخميس أنه شن 18 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأسفرت عن تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الجماعة.

ونقل التلفزيون السعودي اليوم الجمعة عن التحالف قوله إنه شن 16 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي حجة وصعدة خلال 24 ساعة، وأسفرت العمليات عن تدمير 13 آلية وإيقاع خسائر بشرية في صفوف الحوثيين.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن جماعة الحوثي قصفت هدفا عسكريا في مطار أبها بطائرة مسيرة من طراز "قاصف كي2" (K2)، وكانت الإصابة دقيقة، حسب قوله.

وأضاف العميد سريع -في تغريدة على تويتر- أن مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن، داعيا المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية.

خلفيات الأحداث

ويحارب التحالف جماعة الحوثيين منذ أوائل عام 2015 بعد أن أخرجت الجماعة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء وسيطرت عليها.

ويستهدف الحوثيون كثيرا مطار أبها الواقع بالقرب من الحدود اليمنية في جنوب المملكة ومناطق أخرى بالطائرات المسيرة والصواريخ، ويتم اعتراض أغلب الهجمات، غير أن بعضها تسبب في سقوط عدد قليل من الضحايا، كما يشن التحالف باستمرار ضربات جوية على ما يقول إنها أهداف عسكرية حوثية في اليمن.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي قالت الإمارات -عضوة في التحالف- إن قواتها دمرت منطقة في اليمن لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين، وذلك بعد هجمات لم يسبق لها مثيل بالطائرات المسيرة والصواريخ على الإمارات هذا العام، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وحتى نهاية 2021 أودت الحرب في اليمن بحياة 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وكبدت اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، وبات معظم السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.