الخبز والغاز.. مخاوف ومصالح مصر من الأزمة الروسية الأوكرانية في سؤال وجواب

القاهرة – توترات غير مسبوقة تشهدها الحدود الأوكرانية الروسية، بلغت ذروتها بعد تهديدات بتدخلات دولية إثر مخاوف من غزو روسي محتمل، في وقت تترقب فيه مصر تلك التداعيات التي تحمل لها وجهي المنفعة والضرر.

فمن جهة، يبدو الاهتمام المصري بأزمة الحدود الأوكرانية مرتبطا بفوائد محتملة، قد تجنيها حال توقفت روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، بعد أن وضعتها الإدارة الأميركية مؤخرا ضمن بلدان أخرى من منتجي الغاز مرشحة لتعويض النقص الروسي المحتمل.

ومن جهة أخرى، قد تكون مصر -وفق تقارير ومراقبين- أحد أبرز المتأثرين بعدم استقرار الأوضاع على الحدود الأوكرانية، في ظل كونها أكبر مشتر للقمح في العالم، والمفارقة أن معظمه من روسيا وأوكرانيا.

وبحسب مؤشرات ووقائع تاريخية، عادة ما ارتبطت أزمات الخبز بعدم استقرار سياسي واجتماعي في البلاد، وهو ما يدفع الحكومات المتعاقبة للتعامل معه باعتباره قضية أمن قومي.

في هذا التقرير تسعى الجزيرة نت للإجابة عن تساؤلات مرتبطة بأبعاد الأمن الغذائي في مصر، ومدى قدرتها على أن تكون بديلا محتملا للغاز الروسي إلى أوروبا، في ضوء أزمة الحدود الأوكرانية الراهنة.

ما علاقة القمح المصري بأزمة الحدود الأوكرانية؟

ثمة مخاوف تزايدت الأشهر الأخيرة من تداعيات محتملة على سوق القمح العالمية، مما يزيد بدوره من الأعباء المالية على مصر، في ضوء المؤشرات التالية:

شكلت صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح قرابة ربع التجارة العالمية للسنة التسويقية التي بدأت في يوليو/تموز 2021، وفق وزارة الزراعة الأميركية.

يُقدر مكتب الشؤون الزراعية الأميركي بالقاهرة صادرات روسيا من القمح إلى مصر بنحو 8.13 ملايين طن، تليها أوكرانيا بنحو 2.45 مليون وهما يتصدران قائمة موردي القمح إلى مصر.

تُقدر مصر احتياجاتها من القمح بنحو 18 مليون طن، مستهدفة رفع إنتاجها المحلي إلى 12 مليونا، بحسب الحملة القومية للقمح (حكومية).

حظر موسكو تصدير القمح إلى الخارج عام 2010 كان سبب ارتفاع سعره عالميا، مما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى رفع سعر الخبز، ليتصدر شعارات ثورة يناير/كانون الثاني 2011 "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية" قبل أن تتوسع المطالب لتشمل تغيير النظام.

هل يتضرر القمح المصري من النزاع الروسي الأوكراني؟

بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب للجزيرة نت، فإن هناك مخاوف من أن يؤدي النزاع إلى أزمات في سوق القمح العالمي، وانخفاض المعروض منه نتيجة توقف عرض القمح الروسي والأوكراني.

ولفت إلى احتمال تأثير تلك التوترات على ارتفاع الأسعار العالمية للقمح والدقيق. وكون مصر أكبر مستورد للقمح، يعني أن الأزمة ستزيد الأعباء على ميزان المدفوعات.

هل يكفي المخزون الإستراتيجي إذا نشبت الحرب؟

في المقابل، خرجت تصريحات رسمية، يبدو أنها تستهدف الطمأنة، باستبعاد تأثير الأزمة على إمدادات القمح في البلاد لمدة 6 أشهر على الأقل، إذا توقفت واردات القمح من روسيا وأوكرانيا.

وفي تصريحات للصحافة المحلية، قال نعماني نصر مستشار وزير التموين لشؤون السلع التموينية إنه مع دخول موسم تسويق القمح المحلي، سيفوق الاحتياطي الإستراتيجي له مدة 6 أشهر، حيث يُستخدم القمح المحلي كمخزون إستراتيجي، ويتم خلطه بالمستورد.

هل تعجل التوترات الدولية بقرار وقف الدعم كليا؟

يرى عبد المطلب أن وقف الدعم أو ترشيده أو تقليله قرار محلي خالص، ولا علاقة له بالتطورات العالمية. لكنه استدرك بأن هذا لا يمنع من أن تكون هذه التوترات وارتفاع الأسعار سندا داعما للحكومة لاتخاذ قرار برفع أسعار الخبز المدعم.

ما البدائل المصرية للتغلب على أزمة القمح المحتملة؟

بحسب عبد المطلب، فإن البدائل المطروحة أمام مصر للتغلب على أزمة القمح المحتملة تتمثل في:

العمل على زيادة الإنتاج المحلي من القمح.

تقليل الهادر من القمح المحلي، وتوعية المزارعين بالأساليب الحديثة فى الحصاد والتخزين لتقليل الفاقد قدر الإمكان.

تحتاج مصر إلى دراسة السوق العالمي للقمح للتعرف على أفضل الدول التي تستطيع الاستيراد منها بشروط أفضل، وتأتي أسواق فرنسا وكندا في المقدمة.

هل تستفيد مصر من تصاعد التوتر الروسي الأوكراني؟

يعزز موقف مصر هنا القفزة الكبيرة التي حققتها من تصدير الغاز الطبيعي الفترة الماضية، مدعومة باكتشاف عدد من حقوله السنوات الأخيرة.

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن التوترات الراهنة أدت إلى النظر للغاز المصري باعتباره بديلا أفضل حال حدوث أي نقص بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا.

وأشار عبد المطلب إلى أنها أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار البترول بشكل واضح خلال فبراير/شباط الجاري، مما يساهم في زيادة قيمة صادرات البترول من ناحية، وزيادة إيرادات قناة السويس من ناقلات النفط العابرة من ناحية أخرى.

هل الغاز المصري البديل الأقرب؟

تمثل مصر واحدة من عدة دول تعد بدائل محتملة للغاز الروسي، فمن ناحية نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية (Bloomberg)، الأربعاء الماضي، أن البيت الأبيض تواصل مع منتجي الغاز، بما في ذلك قطر ونيجيريا ومصر وليبيا والشركات العاملة بالجزائر، بشأن زيادة الإنتاج حال اندلاع الأعمال "العدائية".

ومن ناحية أخرى، حققت مصر النمو الأكبر من بين الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي بالربع الرابع من 2021، وفق منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وتشير المنظمة إلى أن مصر صدّرت نحو 2.1 مليون طن خلال هذا الربع، مقابل مليون عن نفس الفترة من العام السابق 2020، متخطية الإمارات.

ومع ذلك، تبقى هناك دول عدة تتجاوز الإنتاج المصري بمراحل، منها قطر التي جاءت في مقدمة أكبر الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 19.1 مليون طن، الجزائر 2.4 مليون، عمان 2.5 مليون.

كم تبلغ قدرة مصر التصديرية للغاز؟ وما عائداته؟

لدى مصر محطتا إسالة للغاز الطبيعي، الأولى في دمياط (شمال) وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5 ملايين طن سنويا، بعد أن كانت متوقفة عن التشغيل لنحو 8 سنوات، والثانية محطة إدكو بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 7.2 ملايين.

وقد نجحت في تشغيل كلتا المحطتين خلال الربع الرابع من 2021 بكامل طاقتهما البالغة 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، مستغلة الفائض عن الاستهلاك المحلي بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في الشتاء، ومستفيدة من ارتفاع الأسعار الفورية بالأسواق العالمية.

وكانت باكستان والهند والصين، ومؤخرا تركيا، أبرز وجهات شحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة دمياط.

وبالنسبة للعائد، قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال 2021 بنسبة 550% لتصل إلى 3.9 مليارات دولار، مقابل 600 مليون خلال 2020، وفق تصريحات وزير البترول طارق الملا، الأربعاء الماضي.

لماذا تظل قدرة مصر التصديرية للغاز المسال محدودة الأثر؟

ردا على ذلك، يوضح إبراهيم فهمي الخبير المصري الدولي في صناعة النفط والغاز والنقل البحري، في تصريحات للجزيرة نت، النقاط التالية: