هافينغتون بوست: الإمارات تعاقدت مع مجموعة ضغط لدفع إدارة بايدن لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

نقل موقع هافينغتون بوست (Huffington Post)‏ الإخباري الأميركي عن مصادر أن الإمارات تعاقدت مع مجموعة ضغط تدعى "أكين غامب" (Akin Gump) لدفع الإدارة الأميركية لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وقالت المصادر إن أعضاء جمهوريين في الكونغرس ومسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يقودون جهودا لإقناع المشرعين بضرورة إعادة تصنيف الحوثيين.

ولفتت المصادر، وفق الموقع نفسه، إلى أن فريق الأمن القومي للبيت الأبيض يخوض صراعا بين ضرورة معاقبة الحوثيين، والخشية من تسبب إعادة تصنيفهم بمجاعة لملايين اليمنيين.

وأشارت إلى أن مساعدي الرئيس جو بايدن سيقدمون توصية نهائية له بخصوص الحوثيين هذا الشهر.

وطلبت الإمارات من الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية ضمن قائمة الإرهاب، وذلك بعدما تبنّت الجماعة هجمات على عدد من المناطق في إمارة أبو ظبي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وسبق لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن ألغت بعد شهر من تولي الرئيس السلطة في يناير/كانون الثاني 2021 قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتصنيف جماعة الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب.

وبررت إدارة بايدن قرارها بأن هذا التصنيف يعرقل وصول المعونات الإنسانية للشعب اليمني.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية بمشاركة الإمارات، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات عدة بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن بنهاية عام 2021، أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وتسببت الحرب في خسارة اقتصاد البلاد نحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان (30 مليونا) على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.