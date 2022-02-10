وسط حراك دبلوماسي لتجنب الحرب.. مقاتلات أميركية تهبط في بولندا ومناورات عسكرية في بيلاروسيا وأوكرانيا

عقدت في برلين، الخميس، محادثات بين أطراف صيغة النورماندي لاحتواء الأزمة الأوكرانية، فيما هبطت مقاتلات أميركية في بولندا، وذلك على وقع مناورات روسية بيلاروسية وأخرى أوكرانية.

وقالت ألمانيا إن الهدف الجوهري من المحادثات الرباعية (روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا) هو التقدم في تطبيق اتفاقات مينسك، خاصة في المجال السياسي وأيضا في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والإنسانية.

ويعد اجتماع برلين، الثاني من بعد اجتماع مماثل كان قد عقد في باريس قبل أسبوعين.

من جهتها، عبّرت باريس التي ترعى هذه المحادثات مناصفة مع برلين عن الأمل في إحراز تقدم، من شأنه أن يسهم في خفض التوترات الحالية.

وفي هذا السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتز الخميس إن على روسيا ألا تقلل من أهمية "وحدة" الأوروبيين و"تضامنهم"، مع استمرار الجهود الدبلوماسية الكثيفة لاحتواء الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتز -إثر مشاورات أجراها مع قادة دول البلطيق الثلاث في برلين- "في هذا الوضع الدقيق بالنسبة إلينا جميعا، على روسيا ألا تقلل من أهمية وحدتنا وتصميمنا بوصفنا شركاء داخل الاتحاد الأوروبي وبوصفنا حلفاء في حلف شمال الاطلسي"، مؤكدا أنه يتعامل "بجدية كبيرة" مع القلق الذي تبديه الدول الثلاث.





سلسلة لقاءات

والتقى، الخميس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ينس ستولتنبرغ، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن التوتر بين روسيا والغرب.

وقال ستولتنبرغ إن الحلف على استعداد للاستجابة لمخاوف روسيا، وتعزيز مبادئ الأمن الأوروبي، واصفا الانتشار العسكري الروسي بالخطر على أمن أوروبا، لكنه شدد على ضرورة البحث عن حلول سياسية، وأن على موسكو الاختيار بين الدبلوماسية والعقوبات.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -خلال لقائه ستولتنبرغ في بروكسل- الوضع بالمقلق في ظل الوجود المكثف للقوات الروسية في محيط أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أجرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين في موسكو محادثات بشأن الأزمة، وقالت إن أمام روسيا خيارين: احترام سيادة أوكرانيا أو التصعيد وتداعياته.

لكن وزير الخارجية الروسي شبه محادثاته مع نظيرته البريطانية بحوار الطرشان، وأعرب عن اعتقاده بأن الغرب يستخدم التصعيد في الملف الأوكراني لاستعادة شعبية الساسة الغربيين المنهارة، وفق وصفه.

مقاتلات أميركية

وعلى الصعيد الميداني، قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك إن طائرات أميركية "إف-15" (F-15) هبطت الخميس في قاعدة جوية بولندية، في الوقت الذي يعزز فيه حلف شمال الأطلسي وجوده العسكري عند خاصرته الشرقية وسط توتر بشأن مواجهة بين أوكرانيا وروسيا.

ووصلت الطائرات مع انتشار المزيد من القوات الأميركية والبريطانية في بولندا، التي زارها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعبيرا عن التضامن.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن لندن قد ترسل مزيدا من القوات للمساعدة في دعم حلفائها في شرق أوروبا إذا لزم الأمر، بعد الإعلان عن نشر 350 جنديا في بولندا يوم الاثنين.





مناورات

وفي مقابل الحراك الدبلوماسي والتحشيد العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات لقوات الردع السريع من روسيا وبيلاروسيا، وهو ما فعلته أيضا أوكرانيا ببدء مناورات في كل أنحاء البلاد.

وقد أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي اتصالا هاتفيا الخميس بنظيره البيلاروسي الجنرال فيكتور غوليفيتش بهدف تجنّب احتمال وقوع "حوادث غير محسوبة".

من جهتها، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا بإغلاق بحر آزوف ومضيق كيرتش، بذريعة إجرائها مناورات عسكرية.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال في تصريحات، إن المناورات التي تجريها قوات بلاده البحرية في البحر الأسود تراعي القانون الدولي، ولا تؤثر على الطرق التجارية.

غير أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اعتبر أن المناورات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ضخمة، وتعد مؤشرا على عنف بالغ.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا تخطط لبدء مناورة إستراتيجية نووية قريبا، وحذر من أن تصرفات الكرملين تسير في الاتجاه الخاطئ رغم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.