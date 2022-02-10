القاهرة – تسببت مداخلة هاتفية مفبركة للجراح المصري العالمي مجدي يعقوب في معاقبة برنامج تلفزيوني بالإيقاف، مثيرة موجة واسعة من السخرية والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج "الحياة أحلى" -الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم"- وإحالة المسؤولين بالقناة للتحقيق، ومخاطبة نقابة الإعلاميين للتعامل مع الشق التأديبي الخاص بمقدمي البرنامج.

كما أصدر بيانا يعلن فيه عن إيقاف البرنامج، بعد قيام مذيعيه ببث مكالمة "مفبركة" لطبيب القلب المصري العالمي، حيث تم الحديث مع أحد الأشخاص هاتفيا على أنه الدكتور يعقوب، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية.

ودافع المسؤولون في القناة عن أنفسهم بالقول إنهم تعرضوا أيضا للنصب من قبل شخص ادعى أنه مساعد يعقوب، ويستطيع إقناعه بالحديث مع البرنامج.

سخرية واسعة

وأظهر مقطع متداول للمداخلة ترحيب مقدمي البرنامج، وهما من غير المشاهير شأنهما في ذلك شأن القناة، بالطبيب العالمي، مشيرين إلى احتفائهم بأن تكون أول مداخلة بالبرنامج من جانبه.

وبدأ الشخص المنتحل الحديث عن دور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الدعوة إلى المبادرات الإنسانية، موجها دعوته إلى الأطباء بضرورة المشاركة في المبادرة التي أطلقها البرنامج حرصا على مصلحة البلد، على حد قوله.

"مداخلة كاذبة" تُوقف برنامجًا تلفزيونيًا.. متصل ينتحل شخصية الجرّاح الشهير مجدي يعقوب على قناة "الحدث اليوم" ونقابة الإعلاميين تقرر مقاضاة القناة جنائيًا pic.twitter.com/K1BJ0bqGSs — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 9, 2022

البتاع اللي مشتري هوا وعامل مذيع كان عامل لقاء بردوا مع دكتور مجدي يعقوب علي قناه الصحة والجمال كل ما يروح محطه ياخد معاه دكتور مجدي يعقوب وواضح ان علشان دي عدت افتكر انها هتعدي المره التانيه pic.twitter.com/VQvG0L846w — Dalia (@daliaAO) February 9, 2022

احنا وصلنا للدرجة ده نصابين و مزورين ع الهواء بالصوت والصورة😳 https://t.co/He1UO05YUw — hala (@HalaElZieny) February 9, 2022

اين قيادات الاعلام من هذه المهزلة بل الجريمة 😡😡 https://t.co/W7A3uJk5cr — بهية,🇪🇬 (@bahia0000) February 9, 2022

@CabinetEgy

المذيعين اللي زي دول بيجيبوا نتايج عكسية و سلبية للمواطن

يا ريت الدولة تهتم بالمحتوى اللي بيطلع من القنوات دي https://t.co/8DOnhWNhtP — 𝖂𝖆𝖊𝖑 𝕾𝖆𝖑𝖊𝖎𝖒 (@WSaleim) February 9, 2022

استنكار إعلامي

واستنكر عدد من الصحفيين والإعلاميين المصريين قيام البرنامج بفبركة مكالمة مع شخص بقيمة هذا الجراح العالمي.

لكن الإعلامي شريف عامر أثار جدلا آخر عندما انتقد ما حدث مؤكدا أهمية التدقيق في المعلومة، وهو ما دفع بعض الناشطين للسخرية منه بسبب ما حدث مؤخرا عندما استضاف هذا المذيع في برنامجه شخصا ادعى كذبا أنه يعمل "محلّلا" وأنه تزوج أكثر من 30 سيدة حتى يساعدهن على العودة لأزواجهن إثر الطلقة الثالثة.

في الوقت نفسه، كشف مغردون أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن نفس مقدم البرنامج استضاف الدكتور يعقوب المزيف سابقا أثناء عمله في قناة أخرى.

ده مش إعلام ده عبث.. الديهي يفتح النار بعد مداخلة كاذبة على الهواء مع #مجدي_يعقوب #بالورقة_والقلم | #TeNTV pic.twitter.com/D11SiDe8Qv — برنامج بالورقة والقلم (@blwar2awel2alm) February 9, 2022

تعليق شريف عامر على واقعة فبركة إحدى القنوات مكالمة مزيفة مع الدكتور مجدي يعقوب تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/i6gz5gIwTh #يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/cX1cCGF9KM — MBC مصر (@mbcmasr) February 9, 2022

انا اتفقت مع ترامب يعمل مداخلة معايا في الحلقة الاولي من البرنامج الجديد ..هو وافق …تقريبا كان هيعمل مداخلة بعد السير مجدي يعقوب في القناة اياها بس الوقت كان ضيق #عبث — جابر القرموطى (@gaberelkarmouty) February 9, 2022

شوفت قليل وكتير .. لكن كدة كتير؟!! جايبين واحد منتحل صفة دكتور مجدي يعقوب ؟!!! غيروا اسم القناة للنصب اليوم؟!! القناة دي لازم تتشمع .. مش مستوعبة والله pic.twitter.com/Lnq1fcmr9u — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) February 9, 2022

بس قناة الحدث المصرية اللى عملوا نفسهم بيكلموا مجدى يعقوب ، دى عالم فاجرة اوى 😂

لا و شريف عامر كاتب على الفيديو لمن يهمة الأمر ،

دة على أساس أنة ماجبش راجل نصاب فى برنامجة طالع يقول حكايات من وحى الخيال !

تكم خيبة إعلام عرة — الشلولو 🔴 (@Manoz_sh) February 9, 2022

ضحايا نصب

من جانبهما، حاول مقدما البرنامج التنصل من مسؤولية ما حدث وقالا إنهما تعرضا لعملية نصب واحتيال بطريقة احترافية، وقال مذيع الحلقة شريف عادل، لجريدة الوطن، إن القصة بدأت منذ نحو عام ونصف العام خلال تقديمه برنامجا آخر على قناة "الصحة والجمال" حيث تواصل معه أحد الأشخاص، وعرف نفسه بأنه أحد مساعدي الدكتور يعقوب في مؤسسته الطبية، وعرض عليهم إدخال "السير" في مداخلة معهم كداعم للمبادرة.

وأكدت مقدمة البرنامج، نوران محمود، أنها وفريق عمل البرنامج لا يوجد لديهم الرقم الشخصي لجراح القلب الشهير، وأن الشخص الذي ادعى أنه مساعد الجراح العالمي رفض إعطاء فريق عمل البرنامج رقم يعقوب، مبررا أنه رقم شخصي لا يرغب الجراح الشهير في تداوله مع الآخرين.