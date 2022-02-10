سلالة فرعية لأوميكرون تصبح المهيمنة بجنوب أفريقيا واحتجاجات ضد التطعيم بفرنسا وكندا ونيوزيلندا

قالت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن السلالة "بي إيه 2″ (BA 2) من المتحور أوميكرون أصبحت منتشرة الآن في جنوب أفريقيا، ومن ناحية أخرى سجلت احتجاجات على القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا في كل من فرنسا وكندا ونيوزيلندا.

وفي إفادة دورية للإعلام عبر الإنترنت، ذكر مدير المراكز الأفريقية جون نكنغاسونغ "لدينا بيانات من جنوب أفريقيا تفيد بأن "بي إيه 2″ أصبحت الآن السلالة الأكثر انتشارا بجنوب أفريقيا". وأضاف أنها رُصدت في موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا وملاوي، مشيرا إلى أنه من المرجح وجودها في أماكن أخرى لكن لم ترصد حتى الآن بسبب ضعف أنظمة المراقبة.

وكانت جنوب أفريقيا مهد اثنين من أشد سلالات فيروس كورونا في العالم، وهما دلتا وأوميكرون خلال العام الماضي.

وسلالة أوميكرون الأصلية تعرف باسم "بي إيه1" (BA1) وهي شديدة العدوى من فيروس كورونا، وتقريبا هي المسؤولة حاليا عن أغلب الإصابات بالفيروس على مستوى العالم.

وبالإضافة إلى "بي إيه1" و"بي إيه 2″ تضع منظمة الصحة العالمية على قوائمها سلالتين فرعيتين أخريين تحت مظلة أوميكرون، وهما "بي إيه529.1.1″ (BA1.1.529) و"بي إيه 3" (BA 3) وجميع هذه السلالات ذات صلة وثيقة جينيا، لكن كلا منها تظهر عليها تحورات يمكن أن تغير الكيفية التي تعمل بها.

وفي سياق متصل، قالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لـ "الصحة العالمية" لأفريقيا اليوم إن تقديرات المنظمة تكشف أن عدد الإصابات بالفيروس بالقارة قد يكون أعلى 7 مرات مما تذكره البيانات الرسمية، في حين قد تكون الوفيات أعلى مرتين أو 3 مرات عن المعلن. وأضافت في إفادة صحفية دورية عبر الإنترنت "ندرك جيدا مشكلات أنظمة المراقبة التي لدينا بالقارة، حيث أدت مشكلة الحصول على لوازم الفحص على سبيل المثال إلى إحصاء عدد أقل من الإصابات الفعلية".

احتجاجات ضد التطعيم

من جهة أخرى، قالت شرطة العاصمة الفرنسية باريس اليوم إنها قررت منع محتجين يطلقون على أنفسهم اسم "قافلة الحرية" من دخول باريس.

وانطلق المحتجون بسياراتهم من جنوبي البلاد أمس فيما أطلقوا عليه "قافلة الحرية" التي تهدف للتجمع في باريس وبروكسل للمطالبة بإنهاء قيود مكافحة "كوفيد-19" مستلهمين ما فعله محتجون أغلقوا الطرق وعطلوا حركة المرور بالعاصمة الكندية أوتاوا.

مشاركون بقافلة الحرية في مدينة نيس الفرنسية يطالبون بإنهاء قيود مكافحة كورونا (رويترز)

ومن المتوقع قدوم محتجين من مزيد من المدن بأنحاء فرنسا اليوم. وقالت سلطات باريس إن المحتجين سيُمنعون من دخول العاصمة بين يومي 11 و14 فبراير/شباط الحالي، مرجعة الأمر لخطر حدوث اضطرابات عامة.

وفي كندا، تُنظم مظاهرات صاخبة تطالب بإنهاء اشتراط تطعيم سائقي الشاحنات بلقاحات "كوفيد-19" في البلاد للسماح لهم بالمرور من المعابر الحدودية الرئيسة مع الولايات المتحدة.

ودخلت احتجاجات سائقي الشاحنات الخميس يومها الـ 14، رغم بدء السلطات الإعلان عن تخفيف القيود الصحية في أجزاء من البلاد.

وإضافة إلى شوارع العاصمة الفدرالية أوتاوا -التي تشلها الاحتجاجات المناهضة للإجراءات الصحية منذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي- يريد سائقو الشاحنات وأنصارهم ضرب الاقتصاد عبر شلّ بعض طرق التجارة الأساسية.

إغلاق جسر حيوي

وزاد إغلاق جسر أمباسادور الأساسي على الحدود مع الولايات المتحدة منذ الاثنين حدة التوتر، فرغم ما لأوتاوا من رمزية قوية فإنها ليست عاصمة اقتصادية، وقال وزير الصناعة الكندي فرنسوا فيليب شامباني عبر تويتر أمس "عمليات التعطيل غير القانونية يجب أن تنتهي". وأضاف أن جسر أمباسادور حيوي لسلاسل الإمداد الكندية، مشيرا إلى أن "آلاف العمال والشركات يعتمدون عليه".

سائقو شاحنات في كندا ومؤيدون يتظاهرون رفضا لفرض السلطات إلزامية التطعيم على السائقين (رويترز)

وفي نيوزيلندا، اشتبكت الشرطة اليوم مع محتجين مناهضين للقاح "كوفيد-19" خلال تفريقها مخيم اعتصام أمام مقر البرلمان، قبل أن تقوم باعتقال العشرات.

وأدى المحتجون رقصات "الماوري هاكا" التراثية التي تمثل القوة والوحدة لدى قبائل السكان الأصليين خلال مواجهتهم عناصر الشرطة الذين تحركوا لإخلاء باحة البرلمان المحاصر منذ 3 أيام من قبل ما يقدر بنحو 150 معتصما.

وكان الاحتجاج قد بدأ الثلاثاء الماضي بعد استلهام تحرك "قافلة الحرية" لسائقي الشاحنات بكندا، حيث سارت مئات الشاحنات والمقطورات وسط مدينة ويلينغتون، وقال غرانت روبرتسون نائب رئيس الوزراء إن صبر سكان ويلينغتون قد نفد بسبب الاضطرابات التي تسببت بها الاحتجاجات، داعيا الشرطة إلى التحرك.

وتفرض نيوزيلندا إلزامية لقاح كورونا للذين يعملون بقطاعات مثل الصحة وإنفاذ القانون والتعليم والدفاع، ويواجه أولئك الذين يرفضون تلقي اللقاح الطرد.