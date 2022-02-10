في اليوم الثاني لإضراب قضاة تونس.. الرئيس قيس سعيد يتعهد بحل المجلس الأعلى للقضاء والمجلس يعتبر القرار مخالفا للدستور

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بتنفيذ قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما اعتبره المجلس مخالفا للدستور، في وقت يخوض فيه القضاة يومهم الثاني من الإضراب، احتجاجا على قرارات الرئيس سعيد.

وقال سعيد -في اجتماع للحكومة- إن المجلس الأعلى للقضاء سيحل بمقتضى مرسوم رئاسي وسيتم تعويضه بآخر، مشيرا إلى ضرورة "تطهير البلاد الذي لا يتم إلا بتطهير القضاء"، وفق تعبيره.

وأضاف سعيد أنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.

وأشار الرئيس إلى أن البلاد دخلت مرحلة جديدة وبفكر جديد، مؤكدا أنه أحرص الناس على احترام القانون.

في المقابل، قال المجلس الأعلى للقضاء إن المجلس الحالي هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة للسلطة القضائية وإن تعيين مجلس مؤقت يخالف الدستور والقوانين.

وكان الرئيس سعيد أعلن خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن -في وقت سابق من هذا الأسبوع- حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية، وفق مرسوم سيصدر قريبا، وهو ما اعتبرته منظمات تونسية ودولية تجميعا كاملا لكل السلطات ونسفا تاما لمبدأ الفصل بينهم.

وقفة احتجاجية للقضاة التونسيين ضد قرارات الرئيس سعيد (الأناضول)

إضراب

ونظمت جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، للتنديد بقرار سعيد وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع اليوم الثاني لإضراب أعلنه القضاة.

ورفع المحتجون -خلال الوقفة- شعارات تتمسّك باستقلال القضاء، وأخرى اعتبرت قرار حل المجلس استعادة لصورة القضاء الخاضع للسلطة التنفيذية.

وتزامن ذلك مع إضراب ينفذه القضاة لليوم الثاني، في وقت أكدت فيه وزيرة العدل التونسية ليلى جفال تمسك الرئيس سعيد بالمجلس وحرصه على مراجعة القانون المنظم له، وفق تعبيرها؛ وهو ما اعتبره رئيس المجلس يوسف بوزاخر مراوغة ومؤشرا خطيرا إلى إنهاء العمل بدستور البلاد.

وفي هذا السياق، أعربت 45 منظمة مدنية تونسية ودولية -اليوم الخميس- عن رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية بتونس.

جاء ذلك في بيان وقعته 45 منظمة وجمعية محلية ودولية، بينها نقابة الصحفيين التونسيين، ومنظمة محامون بلا حدود، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.





وعبرت المنظمات -في بيانها- عن رفضها المبدئي لأي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية.

وطالبت بإصلاح المنظومة القضائية إصلاحا هيكليا، ولا يمكن أن يكون بتجميع السلطات وتركيزها بيد شخص واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية.

من جانبها، أعربت كتلة حركة "النهضة" بالبرلمان التونسي -اليوم الخميس- عن رفضها إعلان رئيس البلاد قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعمها لاحتجاجات القضاة ضد القرار.

وأكدت الكتلة -في بيان- رفضها حل "المجلس الأعلى للقضاء، والسعي الخطير للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية للبلاد وضرب استقلاليتها وبنائها الدستوري".

والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية؛ منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال سعيد -الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات- إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.