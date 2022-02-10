عقب هجوم حوثي على مطار سعودي.. التحالف يستعد لقصف مناطق بصنعاء تطلق منها المسيرات

قال التحالف الذي تقوده السعودية -اليوم الخميس- إنه سيقصف "نقاطا حاسمة" في العاصمة اليمنية يطلق منها الحوثيون الطائرات المسيرة، وذلك بعدما قصفت جماعة الحوثي اليوم مطار أبها الدولي جنوبي المملكة بمسيرة، مما نتج عنه جرح 12 مدنيا.

ودعا التحالف المدنيين في صنعاء إلى إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكريا خلال الساعات الـ72 المقبلة، وشدد التحالف على أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة، ردا على تهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

وأضاف التحالف أنه شن 18 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وحجة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأسفرت عن تدمير 12 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الجماعة.

مصابون بالشظايا

وذكر التحالف -في بيان- أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم الخميس مسيرة حوثية محملة بمتفجرات أطلقت باتجاه مطار أبها، وسقطت شظايا منها في محيط المطار، وقد أصيب جراء ذلك 12 مدنيا من جنسيات مختلفة، من بينهم سعوديان، و4 من بنغلاديش، و3 من نيبال، وهندي، وفلبيني، وسريلانكي.

وقال التحالف إن الحركة الجوية عادت لطبيعتها في مطار أبها المدني بعد اتخاذ إجراءات التأمين المعتادة في أعقاب اعتراض المسيرة، وذكر أن استهداف الحوثيين للمطارات المدنية "جريمة حرب" و"تماد لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع".

آثار لهجوم حوثي سابق على مطار أبها أغسطس/آب الماضي (رويترز)

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن الحركة قصفت هدفا عسكريا في مطار أبها بطائرة مسيرة من طراز "قاصف 2" (K2)، وكانت الإصابة دقيقة، حسب قوله. وأضاف العميد سريع -في تغريدة على تويتر- أن مطار أبها من المطارات التي تستخدم للأعمال العسكرية ضد اليمن، داعيا المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية.

وتعليقا على هجوم مطار أبها، قال المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي إن إعلان التحالف عن الاستجابة لهجمات الحوثيين تعني أن أي هجوم من قبلهم لن يمر من دون رد، وفق تعبيره.

أغراض عسكرية

في حين قال رئيس وكالة سبأ للأنباء -التابعة للحوثيين- نصر الدين عامر إن الجانب الحوثي سيواصل الهجوم على أهداف سعودية عندما يتاح له ذلك، ومنها مطار أبها الذي قال إنه يستخدم للأغراض العسكرية، وفق تعبيره.

ويحارب التحالف جماعة الحوثيين منذ أوائل عام 2015 بعد أن أخرجت الجماعة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء وسيطرت عليها.

ويستهدف الحوثيون كثيرا مطار أبها الواقع بالقرب من الحدود اليمنية في جنوب المملكة ومناطق أخرى بالطائرات المسيرة والصواريخ. ويتم اعتراض أغلب الهجمات، غير أن بعضها تسبب في سقوط عدد قليل من الضحايا، كما يشن التحالف باستمرار ضربات جوية على -ما يقول إنها- أهداف عسكرية حوثية في اليمن.

وخلال يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الإمارات -عضو التحالف- إن قواتها دمرت منطقة في اليمن لإطلاق الصواريخ تابعة للحوثيين، بعد هجمات لم يسبق لها مثيل بالطائرات المسيرة والصواريخ على الإمارات هذا العام، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وحتى نهاية 2021، أودت حرب اليمن بحياة 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.