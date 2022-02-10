سد النهضة ومآرب أخرى.. ماذا تريد مصر من جيبوتي بوابة إثيوبيا للعالم؟

القاهرة – انضمت مصر إلى ركب الدول الإقليمية والعالمية الراغبة في وضع قدم لها داخل دولة جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، والعضو بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في خطوة يرى البعض أنها -وإن كانت متأخرة- فإنها ضرورية ولا تنفصل عن أزمة سد النهضة الإثيوبي وأمن قناة السويس.

هذا الأسبوع، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي. وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الإستراتيجي مع جيبوتي في شتى المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء سلام واستقرار المنطقة.

ووفقا للبيان، تتطلع مصر إلى تنويع وتعزيز أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني بين البلدين، وكذا مكافحة ما يسمى الإرهاب والفكر المتطرف.

ولا تنفك قضية سد النهضة -الذي تبنيه إثيوبيا ويهدد حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل- أن تتصدر محادثات السيسي مع مختلف دول العالم، حيث تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بملفات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيماً للأمن والاستقرار الإقليمي.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة السيسي الذي قام بزيارة جيبوتي في مايو/أيار 2021، ووصفتها الرئاسة المصرية آنذاك بالتاريخية.

أرقام ضعيفة وطموحات عريضة

لكن الملاحظ أن حجم التبادل التجاري والاستثمار يبقى متدنيا بين مصر وجيبوتي، مما يشير إلى أن مشوار تطوير العلاقات بينهما لا يزال طويلا، وبهذه المناسبة أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانا تضمن ما يلي:

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي إلى 82.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021.

بلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 ملايين دولار خلال المدة السابقة.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 86.5 مليون دولار خلال نفس المدة.

سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجيبوتي 2.2 مليون دولار عام 2019/ 2020 وتحويلات الجيبوتيين العاملين بمصر 81 ألفا فقط.

بلغت قيمة الاستثمارات الجيبوتية في مصر 48 ألف دولار خلال 2019/2020.

وقد أدركت مصر منذ آلاف السنين أهمية الموقع الإستراتيجي لجيبوتي، وكان المصريون القدماء أول من وصل هذا الجزء من القارة الأفريقية سنة 3000 قبل الميلاد في عهد الفرعون "بيبي الأول" بحسب الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية في مصر.

كما كانت مصر في طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها في جيبوتي منذ استقلالها عام 1977، بالإضافة إلى أنها كانت من أوائل الدول التي رحبت بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي الذي تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي والذي مهد لإنهاء الخلاف السياسي داخل البلاد.

نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية: زيارة رئيس جيبوتي لمصر لها أهمية استراتيجية كبيرة #من_مصر pic.twitter.com/hejddQVpxF — CBC Egypt (@CBCEgypt) February 7, 2022

ماضي وحاضر ومستقبل العلاقات

في رؤيته حول وضع العلاقات بين مصر وجيبوتي ومستقبلها، يرى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن مصر افتقدت دبلوماسية الرئاسة منذ نحو 20 سنة سابقة، نتيجة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، ومن ثم تقدمه في السن، لكن الوضع اليوم أصبح مختلفا، فهناك جهود تبذل على مستوى الرئاسة.

بيومي الذي يشغل أيضا أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، شدد، في تصريحات للجزيرة نت، على ضرورة الانتقال من مرحلة اللقاءات إلى متابعة ما تتمخض عنه من خطوات وآليات لتعزيز التعاون الثنائي، لأنه بدون استثمارات حقيقية وتعاون على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، لن تجدي الزيارات المتبادلة في إيجاد حليف مهم في منطقة إستراتيجية بالقرن الأفريقي على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة إثيوبيا للعالم الخارجي، وبالتالي فإن "تركيز وجودنا هناك هو رسالة لأديس أبابا أننا حولكم في كل مكان".

وأضاف "مصر دولة لا تعتدي على الآخرين، ولكن الوجود هناك بالقرب من إثيوبيا يساعد في إقناعها بضرورة التخلي عن العناد السياسي في مسألة أزمة سد النهضة، خاصة أن جيبوتي دولة عربية وعضو في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويمكنها أن تلعب دورا في تقريب وجهات النظر، بعيدا عن حجمها الصغير، حيث تتمتع بموقع إستراتيجي في غاية الأهمية والخطورة عربيا وإقليميا ودوليا".

خبير أمن قومي زيارة رئيس جيبوتي لمصر بالغة الأهمية.. ويكشف دورها في حماية البحر الأحمر 🇪🇬👇#رأي_عام#TeNTV pic.twitter.com/g41a3C4zks — TeN TV (@TeNTVEG) February 7, 2022

دولة صغيرة بموقع كبير

على المستوى الأمني والإستراتيجي، يقول خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية اللواء محمد عبد الواحد إن توقيت الزيارة بالغ الدقة والأهمية في ظل التفاعلات الإقليمية والدولية والتنافس الغربي على منطقة القرن الأفريقي التي تعد واحدة من الأماكن الإستراتيجية على مستوى العالم بمفهوم الجغرافيا السياسية، وهي محل تنافس على مدار التاريخ.

وأوضح عبد الواحد، في تصريحات متلفزة، أن الزيارة ركزت على محورين الأول أمني بمفهومه الشامل، يضم أمن القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر والأمن المائي المتعلق بأزمة سد النهضة، والمحور الثاني تنموي يعتمد على العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها باعتبار جيبوتي شريكا إستراتيجيا لمصر وبلدا هاما بهذه المنطقة.

ورأى خبير الشؤون الأفريقية أن الدول الصغيرة، من حيث الحجم، يمكن أن تلعب أدوارا إستراتيجية في غاية الخطورة استنادا إلى موقعها الحيوي، وهو ما فعلته جيبوتي التي تعد دولة جذب ويوجد على أراضيها عدة قواعد عسكرية.

مفاتيح الوجود بجيبوتي

بدورها، تعتقد الخبيرة بالشؤون الأفريقية الدكتور أسماء الحسيني أن جيبوتي تتزايد أهميتها نتيجة موقعها الجيو إستراتيجي (على البحر الأحمر وباب المندب والقرن الأفريقي) بعد أن تزايدت الصراعات والتحديات الموجودة بالمنطقة بدءا من الصراع في اليمن والأوضاع المضطربة بإثيوبيا والصومال والقرن الأفريقي عموما، حيث هناك سباق محموم إقليميا ودوليا لتوطيد العلاقات معها وإنشاء قواعد عسكرية بداية من اليابان مروا بالصين وأوروبا وأميركا.

واعتبرت الحسيني، بحديثها للجزيرة نت، أن الاتفاق على إنشاء منطقة لوجستية مصرية بجيبوتي بمثابة مفتاح للحضور المصري هناك، بغرض تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وامتداد التعاون إلى الأصعدة كافة، ومجالات مختلفة مثل التعليم والصحة وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية، لافتة إلى أن الحضور القوي هناك حاليا ومستقبلا سيعوض دون شك الغياب المصري الطويل.

ويأمل المصريون -بحسب الحسيني مدير تحرير صحيفة الأهرام (حكومية)- أن تقوم جيبوتي بدور إيجابي بصفتها دولة عربية إسلامية ترتبط بعلاقات جيدة مع القاهرة وأديس أبابا ودول منظمة إيغاد (تضم 8 دول أفريقية) التي اختارت جيبوتي لتكون مقرا لها، وبالتالي يمكنها أن تلعب دورا مهما باستقرار المنطقة والحفاظ على أمن منطقة باب المندب المقابل لقناة السويس من ناحية وفي أزمة سد النهضة من ناحية أخرى.