روسيا.. السجن 5 سنوات على فتى بتهمة التخطيط لتفجير مبنى بلعبة "ماينكرافت"

ذكرت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية، اليوم الخميس، أن محكمة عسكرية في منطقة سيبيريا الروسية قضت على الفتى نيكيتا أوفارو بالسجن 5 سنوات بتهمة التخطيط لتفجير مبنى في لعبة "ماينكرافت" (Minecraft) الشهيرة كتب عليه "جهاز الأمن القومي الروسي".

وقال المحامي الروسي بافل شيكوف -في رسالة على تطبيق "تليغرام"- إن المحكمة العسكرية نطقت بالحكم على أوفارو، البالغ من العمر 16 عاما، بتهمة "التدرب على أنشطة إرهابية" مضيفا أن شخصين آخرين توبعا بالمحكمة لم توجه لهما تهمة جنائية وصدر بحقهما أحكام مع وقف التنفيذ لأنهما تعاونا مع المحققين في القضية.

وقد جرت جلسات هذه المحاكمة خلف أبواب مغلقة.

وكان أوفارو وفتيان آخران بمدينة كانسك في سيبيريا قد اعتقلوا صيف 2020 لتوزيعهما منشورات داعمة لعالم رياضيات وناشط سياسي في موسكو كان يُحاكم بتهمة التخريب، وقد وضع الثلاثة أحد المنشورات على أحد فروع جهاز الأمن القومي الروسي (FSB) وهي مؤسسة أمنية قوية خلفت جهاز الاستخبارات بالحقبة السوفياتية "كي جي بي" (KGB).

محادثات هاتفية

وقالت الشرطة الروسية إنها صادرت هواتف الفتيان الثلاثة، ووجدت أنهم تبادلوا رسائل بشأن خطة لتفجير مبنى لجهاز الأمن القومي، قاموا بإنشائه داخل لعبة "ماينكرافت" ذات الشعبية الكبيرة في مختلف أرجاء العالم.

وحسب المحققين في القضية التي أدين فيها أوفارو، فإن الثلاثة كانوا يتدربون في مبان مهجورة حقيقية على كيفية صنع عبوات ناسفة وتفجيرها.

وكانت قد وجهت لهم، في مرحلة أولية من المحاكمة، تهمة المشاركة في منظمة إرهابية، غير أن التهمة أسقطت لغياب الأدلة.

وذكرت صحيفة "نوفايا غازيتا" أنه خلال الاستماع لأقوال أوفارو -خلال جلسة النطق بالحكم- قال الفتى إنه تعرض لضغوط من السلطات خلال التحقيق، نافيا أن يكون خطط لتفجير أي مبنى، أو ارتكاب أي عمل يعاقب عليه القانون، وقال إنه إذا سجن فسيقضي محكوميته بـ "ضمير هادئ وبشرف" مضيفا أنه قال لهيئة المحكمة للمرة الأخيرة إنه ليس إرهابيا.