أعلنوا خوضهم انتفاضة في يومها الخامس.. الأسرى الفلسطينيون ينفون الرواية الإسرائيلية عن محاولة حفر نفق

نفى الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية رواية للاحتلال تحدثت عن محاولة بعض الأسرى في سجن عوفر (غربي مدينة رام الله) الهرب عبر حفر نفق، فيما أكد مسؤول فلسطيني أن قوات الاحتلال دفعت بوحدات تفتيش إلى السجون.

وأعلن الأسرى -في بيان صدر اليوم الخميس- أنهم مستمرون في تصعيد الأوضاع في السجون ردا على إجراءات إسرائيلية عقابية فرضتها إدارة السجون.

وحمل البيان المكتوب بخط اليد تواقيع أسرى حركات: التحرير الوطني (فتح)، والمقاومة الإسلامية (حماس)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، ولجنة الطوارئ العليا في كافة السجون.

وجاء في البيان "فبركت إدارة السجون (الإسرائيلية) صورة تقول إنها لأسرى في (سجن) عوفر كانوا يخططون للهرب، وكل هذا محض افتراء، لأن إدارة السجون تريد أن تظهر اللجنة المكلفة بالتحقيق في هرب (سجن) جلبوع بأنها تعمل لتغطية فشلها في جلبوع".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأربعاء عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف قوله للجنة تحقيق إسرائيلية إن المعتقلين الفلسطينيين حاولوا الفرار من سجن عوفر من خلال حفر نفق كما جرى في سجن جلبوع.

والأربعاء، نقلت أيضا صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر أمني -لم تسمه- قوله إنه تم يوم الاثنين العثور على وثيقة مكتوبة بخط اليد في خزانة بسجن عوفر تفصّل خطة هروب سجناء وتتضمن حفر أنفاق.

وفي 6 سبتمبر/أيلول 2021 تمكن 6 أسرى من الهرب من سجن جلبوع (شمالي إسرائيل) شديد التحصين، قبل إعادة اعتقالهم خلال أسابيع، وتحقق لجنة إسرائيلية في ظروف عملية الفرار لتحديد المسؤولين عنها.

وتابع بيان الأسرى أن كل ما يحدث في السجون من قرارات وإجراءات من قبل إدارة السجون هو تسويق للجنة التحقيق على حساب أبسط حقوق للأسرى.

وقال الأسرى إنهم يخوضون انتفاضة الأسرى في يومها الخامس، في وقت ما زالت فيه إدارة السجون تمعن في إجراءاتها القمعية بحقنا كأسرى وفي كافة السجون.

وأشار البيان إلى أن إدارة السجون اعتدت بالضرب بالأمس القريب على الأشبال (الأطفال) في سجن عوفر.

ودعا الأسرى الفصائل الوطنية والإسلامية إلى تنفيذ برنامج وطني وفعاليات في كافة المناطق وإسناد انتفاضة الأسرى في سجون الاحتلال.

كما دعوا المنظمات الدولية -خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- إلى زيارة السجون (الإسرائيلية) -خصوصا سجن الرملة- والاطلاع على حالة (الأسرى) المرضى هناك الذين يموتون في كل يوم 100 مرة.

انتفاضة الأسرى

وأعلن الأسرى أن السجون تشهد اليوم الخميس إغلاقا شاملا رفضا لسياسات إدارة السجون، كما أعلنوا أن الجمعة سيكون يوم غضب في كافة السجون في كل ساحات الوطن.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال مسؤول قسم الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) حسن عبد ربه في حديث لوكالة الأناضول إن إدارة السجون الإسرائيلية دفعت بتعزيزات إلى كافة السجون.

وأضاف عبد ربه أن كافة السجون ملتزمة بإغلاق الأقسام والغرف والامتناع عن الخروج إلى الفورة (الفسحة اليومية في ساحة داخل السجون) وحل اللجان التنظيمية، وذلك بعد تقليص مدة الخروج وتقليص عدد الأسرى المسموح لهم بالخروج في الوقت نفسه.

وقال إن الأسرى الإداريين ملتزمون أيضا بمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية لليوم الـ41 على التوالي احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وأشار عبد ربه إلى أن من مطالب الأسرى أيضا أن تلتزم إدارة السجون بما تم الاتفاق عليه مع الأسرى، وأن تتراجع عن إجراءات عقابية -بينها العزل الانفرادي لبعض الأسرى- اتخذتها بعد تمكن 6 أسرى من الهروب عبر نفق (في سبتمبر/أيلول الماضي)، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وحتى نهاية 2021 بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين قرابة 4600، بينهم نحو 500 معتقل إداري، و34 أسيرة، ونحو 160 طفلا، يتوزعون على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.