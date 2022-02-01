لبنان يطلب من الدبلوماسيين البحث عن مانحين لتمويل نفقات السفارات

طلب لبنان -الذي يعاني من أزمة مالية- من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخره عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج.

وقالت وكالة رويترز إن وزارة الخارجية طلبت في منشور بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، والرد على طلبها في غضون أسبوعين.

وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبنته دول كثيرة اجتاحتها أزمات مالية مماثلة.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات.

وقال مصدران دبلوماسيان لبنانيان إن موظفي البعثات الأجنبية لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر يناير/كانون الثاني، كما أفاد مصدر آخر بأنه تم إبلاغهم بأنهم سيحصلون على الرواتب الأسبوع القادم.

ويعاني لبنان مما وصفه البنك الدولي بأنه واحد من أسوأ الانهيارات المالية في التاريخ.

واستهلك لبنان منذ 2019 أغلب احتياطياته من العملة الصعبة، مما أدى إلى نقص الدولار وخسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.

وقال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر، وقد يصل حجم التخفيضات إلى 18 مليونا في موازنة تبلغ 95 مليون دولار إجمالا.

المطران بول ريتشارد غالاغر أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول انتقد الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت (رويترز)

انتقاد الساسة

وفي سياق مواز، انتقد المطران بول ريتشارد غالاغر أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول (وزير خارجية) الساسة اللبنانيين أثناء زيارته بيروت اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات المطران غالاغر بعد أسبوع من انتقاد البنك الدولي الطبقة الحاكمة اللبنانية واتهامه لها "بتدبير" إحدى أسوأ حالات الكساد الاقتصادي الوطني في العالم بإحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد.

وقال المطران بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون بالقصر الرئاسي في بعبدا "يتعين وضع نهاية لتربح القلة من معاناة الكثرة، لا للمزيد من أنصاف الحقائق التي تحبط طموحات الشعب".

وكان وزير خارجية الفاتيكان وصل إلى بيروت مساء أمس الاثنين يرافقه وفد من الفاتيكان في زيارة رسمية للبنان.