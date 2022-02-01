حماس ترحب بتقرير لمنظمة العفو الدولية يعتبر إسرائيل "نظام فصل عنصري"

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر اليوم الثلاثاء، ويعتبر إسرائيل نظام فصل عنصري، كما ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالهجوم الاستباقي الذي شنته إسرائيل ضد المنظمة.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس هشام قاسم -في بيان- إن الحركة تنظر بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها، حسب وصفه.

واعتبر قاسم أن التقرير يصف الواقع المأساوي للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، باعتبار كيان الاحتلال أنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة "الأبارتهايد" في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، حسب تعبيره.

كما اعتبر البيان هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

وأضاف بيان حركة حماس أن الحملة الإسرائيلية ضد منظمة العفو الدولية -على خلفية إصدار هذا التقرير- بمثابة "جهد آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، وذلك من خلال سعيه لمحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي".

وحثت الحركة منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية على الاستمرار في "كشف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وحيف وإجحاف يرتكبه الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

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هجوم وإدانة

ومساء أمس الاثنين، استبقت وزارة الخارجية الإسرائيلية نشر التقرير بمهاجمته، وقالت -في بيان- إن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في التقرير" الذي نشره اليوم الثلاثاء.

من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إدانة شديدة الهجوم التحريضي الذي شنته وزارة الخارجية الإسرائيلية على منظمة العفو الدولية، وقال -في بيان- إن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد "مشينة وتفتقر إلى المصداقية والعدالة".

وقال المرصد إن هذه التصريحات "تأتي في سياق نهج إسرائيلي يقوم على ترهيب الأفراد والكيانات التي تنشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، والتشكيك في مصداقيتها، وهو أمر سبق أن تعرضت له العديد من المنظمات الحقوقية والقائمين عليها".

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل -بدلا من إجراء مراجعة لسياساتها التمييزية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان- اختارت أن تهاجم المنظمة وتصف التقرير بأنه "يكدس ويعيد تدوير أكاذيب مصدرها منظمات كراهية معروفة مناهضة لإسرائيل".

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها ضدهم السلطات الإسرائيلية.

تقرير المنظمة

ونشرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، معتبرة أنه "من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقا وشمولا التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم".

وأوضحت المنظمة أن التقرير يوثق كيف أن مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة تُعدّ مكونات نظام عنصري تمييزي، وأن انتهاكاته ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، حسب وصفها.

وبالرغم من التنديد الإسرائيلي، فإن منظمة العفو الدولية عقدت مؤتمرا صحفيا في القدس الشرقية عرضت خلاله التقرير.