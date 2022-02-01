بلينكن يدعو روسيا لسحب قواتها.. جونسون يدعم أوكرانيا ضد "من يحاولون تدميرها" وموسكو تجهز ردا موحدا للغرب

وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن التوتر المتصاعد على الحدود مع روسيا، في حين أجرى وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا محادثة هاتفية وصفت بالصريحة للغاية.

وصرح جونسون قبيل الزيارة بأن بلاده "ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة أولئك الذين يسعون لتدميرها"، حسب تعبيره. كما دعا روسيا إلى التراجع، والدخول في حوار للتوصل إلى حل دبلوماسي، وتجنب المزيد من إراقة الدماء، حسب قوله.

من جهته، قال زيلينسكي خلال لقائه مع جونسون في كييف إنهما ناقشا خطوات لاحتواء روسيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك في المواجهة بين أوكرانيا وروسيا.

كما نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني قوله إن بلاده تعمل مع روسيا وألمانيا وفرنسا للاتفاق على موعد محادثات السلام المقبلة.

وفي كلمة أمام البرلمان الأوكراني أكد زيلينسكي أن الدعم العسكري والدبلوماسي الغربي لبلاده في الوقت الراهن بلغ أعلى مستوى له منذ العام 2014، تاريخ ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا.

وفي سياق متصل، شدد زيلينسكي على أن كييف تعمل بنشاط لتحديد موعد اجتماع مستشاري قادة "رباعية النورماندي" المزمع عقده في برلين.





شحنة سلاح

على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن بلاده تسلمت شحنة خامسة من المساعدات العسكرية الأميركية، وأن شحنة سادسة في الطريق.

وبلغ حجم المساعدات العسكرية المعلنة التي قدمتها واشنطن لكييف في غضون أسبوعين نحو 400 طن وشملت صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وكانت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية قد كشفت أن عدد الشحنات العسكرية يفوق بكثير ما أُعلن رسميا.

تدريبات مفاجئة

في هذه الأثناء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن واشنطن تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا أداة لذلك، وأضاف أن منصات إطلاق الصواريخ في رومانيا وبولندا تهدد روسيا.

وأكد بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أميركا تجر روسيا إلى حرب بهدف فرض عقوبات عليها.

من جهته، قال أوربان إنه "يجب استمرار الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي واستخدام أدواتنا لنزع فتيل الأزمة، نريد تخفيف التوترات بين الغرب والشرق".

جانب من تدريبات قوات الرد السريع الروسية البيلاروسية المشتركة (الأناضول)

يذكر أن المجر عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، بينما جزء من التوتر الحالي بين موسكو من جهة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى ناجم عن تخوّف روسيا من انضمام أوكرانيا الواقعة على حدودها إلى الحلف العسكري.

وقبل ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن انطلاق تدريبات مفاجئة لقوات الرد السريع الروسية البيلاروسية المشتركة.

وقال شويغو -خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الدفاع- إن المرحلة الأولى تتضمن اختبار جاهزية هذه القوات التي نُشرت على مسافة تصل إلى 10 آلاف كيلومتر، بما فيها القوات الجوية ووحدات الدفاع الجوي.

وأضاف أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير أمن المنشآت الحكومية والعسكرية، إضافة إلى توفير أمن حدود البلدين ومجاليهما الجويين.





رد موحد

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر روسي رفيع قوله إن موسكو تعمل على إعداد رد موحد ستقدمه إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) بشأن الضمانات الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجه رسائل إلى نظرائه في الناتو يستفسر فيها عن كيفية فهم الحلف مبدأ عدم تجزئة الأمن، مشددا على أن روسيا بصدد دراسة وتحليل الرد الأميركي على المقترحات الروسية.

وكان ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي نفى في وقت سابق صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام روسيا بإرسال رد مكتوب إلى الجانب الأميركي.

بدروها، قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الروسي لافروف أن أي احتلال روسي جديد لأوكرانيا سيقابل بعواقب سريعة وشديدة.

و"حضّ" بلينكن نظيره الروسي على أن تسحب روسيا "فورا" قواتها المحتشدة عند حدودها مع أوكرانيا، مناشدا موسكو انتهاج الدبلوماسية سبيلاً لحلّ الأزمة الراهنة بينها وبين كييف.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن بلينكن ولافروف أجريا محادثة "صريحة للغاية" خلال اتصال هاتفي استمر نحو 30 دقيقة، لكن المسؤول أضاف أنه لم تحدث انفراجة أو اتفاق خلال المحادثة، وأن واشنطن لم تر أي علامة على أرض الواقع لخفض محتمل في التصعيد.