لجنة المتابعة القطرية السعودية تعقد اجتماعها العاشر في الدوحة

عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية اجتماعها العاشر في الدوحة أمس الاثنين، استكمالا لاجتماعاتها السابقة التي جاءت لتنفيذ بيان العُلا بشأن المصالحة الخليجية.

وترأس الاجتماع من جانب دولة قطر السفير علي بن فهد الهاجري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الإقليمية، ومن الجانب السعودي السفير عيد بن محمد الثقفي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية.

وكان قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعوا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بيان القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في محافظة العلا بالسعودية، من أجل طي صفحة الخلاف الخليجي والتأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار.

ودعا البيان إلى عودة العمل الخليجي المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز وحدة الصف والتماسك بين الدول الأعضاء، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.