سياسة|مصر

تم تجسيد دوره بمسلسل "جمعة الشوان".. وفاة رجل المخابرات والوزير المصري عبد السلام المحجوب

محمد عبد السلام المحجوب عمل محافظا ثم وزيرا (مواقع التواصل الاجتماعي)
عمرو جمال
1/2/2022

القاهرة- شُيعت اليوم الثلاثاء بالقاهرة جنازة الضابط والوزير والمحافظ المصري السابق محمد عبد السلام المحجوب الذي توفي مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 85 عاما، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية ووسائل إعلام مصرية.

وعمل المحجوب وزيرا للتنمية المحلية في عام 2006 خلال حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وقبل ذلك عمل محافظا للإسماعيلية (شمال شرق) ثم الإسكندرية (شمال) ثاني أكبر المدن المصرية، وحقق شهرة كبيرة بفضل إنجازاته في المحافظتين، خاصة تطوير كورنيش الإسكندرية، حيث أطلق عليه البعض لقب عبد السلام "المحبوب" نظرا لشعبيته.

وقبل ذلك، كان المحجوب -الذي ولد عام 1935 وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955- ضابطا في المخابرات العامة المصرية، واشتهر كثيرا بين المصريين بفضل تجسيد الدراما دوره المخابراتي الذي قام به عقبة نكسة 1967 أمام إسرائيل في أحد أشهر المسلسلات التلفزيونية المصرية وهو "عيون في دموع وقحة" الذي قام ببطولته النجم عادل إمام في دور جمعة الشوان، وأدى دور المحجوب فيه الفنان المصري الراحل صلاح قابيل.

ويحكي المسلسل -الذي تم عرضه لأول مرة عام 1980- قصة حقيقية للبحار المصري أحمد الهوان الذي قام المحجوب بتجنيده كعميل مزدوج نجح في اختراق جهاز المخابرات الإسرائيلي، والحصول على أحدث أجهزة التجسس في العالم، واختتمت العملية برسالة من المحجوب إلى الموساد جاء فيها "نشكركم على تعاونكم معنا" والتي أصبحت من أشهر الاقتباسات الدرامية المصرية، قبل أن تنتقل إلى الحياة اليومية.

كان المحجوب يشغل منصب نائب مدير المخابرات المصرية عندما تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1996.

وتحدثت وسائل إعلام عن أدوار أخرى للراحل، بينها تهريب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إبان أحداث أيلول الأسود عام 1970 في الأردن، وكذلك المشاركة في عملية الحفار التي جرت في العام نفسه وتم خلالها تدمير حفار إسرائيلي في دولة أفريقية، قبل أن يدخل إلى إسرائيل لاستغلاله في التنقيب عن البترول في شبه جزيرة سيناء المصرية التي كانت محتلة في ذلك الوقت.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن على رحيل المحجوب، وحرص عدد من روادها على وداع "الريس زكريا" و"المحافظ المحبوب".

 

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + مواقع التواصل الاجتماعي