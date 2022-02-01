القاهرة- شُيعت اليوم الثلاثاء بالقاهرة جنازة الضابط والوزير والمحافظ المصري السابق محمد عبد السلام المحجوب الذي توفي مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 85 عاما، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية ووسائل إعلام مصرية.

وعمل المحجوب وزيرا للتنمية المحلية في عام 2006 خلال حكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وقبل ذلك عمل محافظا للإسماعيلية (شمال شرق) ثم الإسكندرية (شمال) ثاني أكبر المدن المصرية، وحقق شهرة كبيرة بفضل إنجازاته في المحافظتين، خاصة تطوير كورنيش الإسكندرية، حيث أطلق عليه البعض لقب عبد السلام "المحبوب" نظرا لشعبيته.

وقبل ذلك، كان المحجوب -الذي ولد عام 1935 وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955- ضابطا في المخابرات العامة المصرية، واشتهر كثيرا بين المصريين بفضل تجسيد الدراما دوره المخابراتي الذي قام به عقبة نكسة 1967 أمام إسرائيل في أحد أشهر المسلسلات التلفزيونية المصرية وهو "عيون في دموع وقحة" الذي قام ببطولته النجم عادل إمام في دور جمعة الشوان، وأدى دور المحجوب فيه الفنان المصري الراحل صلاح قابيل.

ويحكي المسلسل -الذي تم عرضه لأول مرة عام 1980- قصة حقيقية للبحار المصري أحمد الهوان الذي قام المحجوب بتجنيده كعميل مزدوج نجح في اختراق جهاز المخابرات الإسرائيلي، والحصول على أحدث أجهزة التجسس في العالم، واختتمت العملية برسالة من المحجوب إلى الموساد جاء فيها "نشكركم على تعاونكم معنا" والتي أصبحت من أشهر الاقتباسات الدرامية المصرية، قبل أن تنتقل إلى الحياة اليومية.

كان المحجوب يشغل منصب نائب مدير المخابرات المصرية عندما تعرض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1996.

وتحدثت وسائل إعلام عن أدوار أخرى للراحل، بينها تهريب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إبان أحداث أيلول الأسود عام 1970 في الأردن، وكذلك المشاركة في عملية الحفار التي جرت في العام نفسه وتم خلالها تدمير حفار إسرائيلي في دولة أفريقية، قبل أن يدخل إلى إسرائيل لاستغلاله في التنقيب عن البترول في شبه جزيرة سيناء المصرية التي كانت محتلة في ذلك الوقت.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من الحزن على رحيل المحجوب، وحرص عدد من روادها على وداع "الريس زكريا" و"المحافظ المحبوب".

رحم الله اللواء المحترم عبد السلام المحجوب صاحب أشهر مقولة في تاريخ أجهزة المخابرات نشكركم على حسن تعاونكم معنا وكان الضابط المسؤول عن البطل المرحوم أحمد الهوان المعروف (بجمعة الشوان) رحمه الله عليك ويلهم أسرتك الصبر والسلوان pic.twitter.com/PGOCqyNPbY — محمد الديسطي (@yehia5yehia) January 31, 2022

البقاء لله توفي الي رحمة الله أمس اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزيرٌ أسبق لوزارة الدولة للتنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظاً للإسماعيلية فمحافظاً للإسكندرية وقد اطلق الشعب عليه عبد السلام المحبوب تعبيرًا عن حبهم الشديد له pic.twitter.com/Rys8oSXjU6 — El Adawy Hamza (@hamzamoustafa) February 1, 2022

انا لله وانا اليه راجعون 😢

وفاه اللواء عبد السلام محجوب 🦅

صاحب أشهر مقولة في تاريخ أجهزة المخابرات "نشكركم على حسن تعاونكم معنا"

وكان الضابط المسؤول عن الجاسوس الشهير أحمد الهوان المعروف جمعة الشوان وعمليه الحفار وغيرها❤

ربنا يرحمه ويلهم أسرته الصبر والسلوان🤲 pic.twitter.com/lbz1LBCJJX — NONA AL_SiSi ‏‎‎𓈖𓅃𓂧𓇌𓅃 ⲛⲁⲇⲓⲁ ‎‎‏‎‎ ‏‎‎‏ (@NadiaMa14905909) January 31, 2022

تذكرت كلمه لعمر سليمان عن رجال المخابرات اللي خدموا البلد بالنجوم الخافتة اللي محدش يعرفها ولا هيعرفها-اللي لا يسمع عنها احد- تذكرتها والناس تترحم علي النائب عبد السلام المحجوب لانها عرفته وهو محافظ- غير كدا كان هيفضل نجم خافت- الله يرحمهم ويحفظ نجومنا الخافته — Abdel Hamid Ahmed Hamdy (@ahamdyos) January 31, 2022