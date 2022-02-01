سياسة|إمارات عربية متحدة

الرئيس الإسرائيلي يتجول داخل جامع الشيخ زايد في ختام زيارته للإمارات

هرتسوغ أجرى أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات (مواقع التواصل)
1/2/2022

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جامع الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي أمس الاثنين، في ختام زيارته للإمارات، التي تعد الأولى من نوعها.

وتجول هرتسوغ داخل الجامع برفقة زوجته، وقد أثارت جولته تفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين على تويتر "لو (هرتسوغ) مهتم بمساجد المسلمين لما اعتدى على الأقصى القبلة الأولى. فعلا نفاق كبير".

وفي تعليق آخر، قال أحد المتابعين "الله يعينكم ويحميكم أهل الإمارات. حد يدخل الثعبان داخل بيته؟".

وعلق آخر بالقول "على الأقل الإمارات تعلن التطبيع. هناك دول تطبع ولكنها تخفي".

 

المصدر : الجزيرة