الرئيس الإسرائيلي يتجول داخل جامع الشيخ زايد في ختام زيارته للإمارات

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ جامع الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي أمس الاثنين، في ختام زيارته للإمارات، التي تعد الأولى من نوعها.

وتجول هرتسوغ داخل الجامع برفقة زوجته، وقد أثارت جولته تفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال أحد المغردين على تويتر "لو (هرتسوغ) مهتم بمساجد المسلمين لما اعتدى على الأقصى القبلة الأولى. فعلا نفاق كبير".

وفي تعليق آخر، قال أحد المتابعين "الله يعينكم ويحميكم أهل الإمارات. حد يدخل الثعبان داخل بيته؟".

وعلق آخر بالقول "على الأقل الإمارات تعلن التطبيع. هناك دول تطبع ولكنها تخفي".

رئيس دولة إسرائيل يزور جامع الشيخ زايد الكبير في #أبوظبي pic.twitter.com/ebVHpGvdnD — عـلـو م ا لـد ا ر (@oloumaldar) January 31, 2022

أختتم زيارتي التاريخية المهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث حللت ضيفا على سمو ولي العهد الشيخ محمد بن زايد وحكومته. لقد كانت زيارة رائعة بحفاوة الاستقبال وبالمودة والصداقة. إنها فرصة عظيمة لصداقة عميقة. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/scFDRivCrI — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 31, 2022