اليمن.. الحوثيون يتحدثون عن استهداف غرفة عمليات ميدانية إماراتية في شبوة بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي -اليوم الثلاثاء- أنها استهدفت بصاروخ باليستي ما وصفتها بغرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات تدير العمليات بمحافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، في وقت واصل فيه طيران التحالف استهداف الحوثيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع -في تغريدة على تويتر- إن الصاروخ أصاب الهدف بدقة، مما نتج عنه مصرع وإصابة عدد كبير من الأشخاص بينهم إماراتيون، حسب تعبيره.

ووفقا لوسائل إعلام حوثية، فإن هذا القصف الصاروخي هو الثالث من نوعه خلال 3 أيام الذي يستهدف قوات مدعومة إماراتيا في محافظة شبوة.

وكان المتحدث العسكري الحوثي أعلن -السبت الماضي- قصف تجمع كبير للقوات الموالية للإمارات في مديرية عسيلان شبوة بصاروخ باليستي، وتحدث حينها عن مقتل وجرح 40 شخصا في صفوف تلك القوات.

لكن "ألوية العمالقة" المدعومة من الإمارات أكدت -مساء أول أمس الأحد- أن الصاروخ أصاب مسجدا في منطقة الصفحة في مديرية عسيلان بشبوة، وأسفر عن مقتل 4 مدنيين وجرح 5 آخرين.

وتأتي الهجمات الصاروخية للحوثيين بعد طردهم من قبل "ألوية العمالقة" من مديريتي عسيلان وبيحان في محافظة شبوة، وكذلك من مناطق جنوبي محافظة مأرب المجاورة.





غارات التحالف

ميدانيا أيضا، قالت وسائل إعلام حوثية إن طيران التحالف شن -ليلة أمس الاثنين- غارات على عدة مواقع في صنعاء وضواحيها.

وأضافت أن بعض الغارات استهدفت الإذاعة القديمة في منطقة الحصبة وسط الأحياء السكنية، في حين استهدفت غارة محيط مبنى التلفزيون في مدينة الثورة.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قال -أمس الاثنين- إنه نفذ 18 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظتي مأرب وتعز، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن مقتل مسلحين حوثيين وتدمير عدد من آلياتهم.

وفي مقابل التصعيد الحوثي الأخير عبر استهداف الإمارات ومناطق في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كثف التحالف عملياته ضد مسلحي الجماعة في مناطق عدة بينها صنعاء وصعدة ومأرب.





الوضع الإنساني

على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك -أمس الاثنين- مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي القضايا المتصلة بالوضع الإنساني في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مكتب رئيس الوزراء قوله إن اللقاء بحث ما وصفها بالعوائق المفتعلة التي تضعها جماعة الحوثي أمام المنظمات الإنسانية.

كما قالت الوكالة إنه جرى استعراض خطة الاستجابة الإنسانية للعام وحشد التمويل اللازم لتنفيذها حسب الأولويات الملحة.

وتأتي هذه المحادثات في حين تتواتر التحذيرات الأممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء استمرار الحرب.