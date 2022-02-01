أكسيوس: قطر تتوصل لاتفاق مع طالبان لاستئناف رحلات الإجلاء

نقل موقع "أكسيوس" عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله -في مقابلة اليوم الثلاثاء- إن بلاده توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان لاستئناف رحلات الإجلاء من مطار كابل.

وأضاف الموقع أن الاتفاق ينص على تسيير رحلتين أسبوعيا، تشغلهما الخطوط القطرية، مما سيسمح للولايات المتحدة ودول أخرى بإجلاء الآلاف من مواطنيها وكذا المواطنين الأفغان.

وأجرى الوزير المقابلة مع أكسيوس يوم الاثنين في واشنطن، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الولايات المتحدة.

وكان مسؤول قطري كبير أبلغ وكالة رويترز، في 27 يناير/كانون الثاني، أن الخطوط القطرية استأنفت تسيير رحلات مستأجرة للإجلاء من أفغانستان، بعد توقفها شهرين.

وعلقت الدوحة رحلات الإجلاء أوائل ديسمبر/كانون الأول في ظل خلاف مع طالبان بشأن الركاب المسموح لهم باستقلال الرحلات.