القاهرة- لمن شارك في ثورة الخامس والعشرين من يناير، تبدو حقيقة مرور 11 عاما على ذكراها أمرا مربكا، فزمنها يبتعد كلمح البصر، غير أن حضورها لا يفوت من ينتمي إليها ومن يخشاها على حد سواء، وثمة طرف ثالث يتشكل وعيه مصحوبا بإدراك لأفكار ثائرة، ذلك أنه كان في عداد الأطفال وقت أن خرج المصريون عام 2011 للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.

"أنا واحد ماشاركتش في ثورة يناير لأني كنت صغيرا وقتها لكني مدين لها بأنها شكلت وعيي خلتني (جعلتني) أفكر وأقرأ وأرفض أي أفكار جاهزة وأكليشهات بترددها السلطة" في الذكرى الـ 11 للثورة، يدين الشاب محمد نبيل، الذي كان طفلا وقت اندلاعها، بالفضل لمن ساهم في تعريفه بمعنى الحرية.

يقول نبيل عبر تغريدة على موقع التواصل تويتر "يمكن المسيرة ما اكتملتش (لم تكتمل) لكن الأكيد أنها غيرتنا وأننا مدينون لها بفضل كبير.. ربنا يحفظ أهل يناير ويرحم شهداءها".

المثير أن كثيرا من الشباب الذي لم يتعد عمره 10 أعوام حين قامت الثورة، شارك عبر المنصات الاجتماعية ذكرياته الطفولية ومشاعره الآنية حيال أيام الثورة التي استمرت 18 يوما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، واضطرت الرئيس حسني مبارك إلى التنحي عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011، بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

أنا واحد مشاركتش في يناير لأني كنت صغير وقتها لكني مدين ليناير بأنها شكلت وعيي خلتني أفكر وأقرأ وأرفض أي أفكار جاهزة وأكليشهات بترددها السلطة، أعادت تعريف معني الحرية يمكن المسيرة ما أكتملتش لكن الأكيد أنها غيرتنا وأننا مدينين ليها بفضل كبير..ربنا يحفظ أهل يناير ويرحم شهدائها. — Mohamed Nabil 🇵🇸🇵🇸 (@Mohamednabil727) January 25, 2022

هو اينعم انا كنت صغير وقت ثورة يناير . بس دي افضل حاجة حصلت في تاريخنا الحديث — Taرek (@tarekashraf14) January 25, 2022

ممكن كنت طفل غير واعي في ٢٠١١ بس هتفضل ديما ثورة ٢٥ يناير بالنسبة ليا اكبر معاني الحرية والتضحية هتفضل الحقيقة الوحيدة وسط كذب كثير هتفضل القيمة الحقيقية الوحيدة للمجتمع ده ونقطة النور الي في تاريخنا هتفضل الشرف مهما حاول مدعين الشرف تلطخها ومش هننسى

25th of January — Ahmed 3asem (@ahmed3asem11) January 25, 2022

كنت صغير وقت ثورة 25 يناير ومعظم جيل التسعينات كانوا كده.. بس الثورة دي هي اللى شكلت وعينا وأحلامنا وطموحاتنا ولولاها ما كُنا ما نحن عليه الأن.. أنا مدين لثورة 25 يناير بكل شىء، وإلى الأبد. — Vertigo. (@mhmdmahmoud95) January 25, 2020

كان عندي ١٠ سنين ايام ثورة يناير دلوقت عدي ١٠ سنين كل حاجة بقت أسوء مش دا اللي كنت وانا طفل بهتف وسط الناس عشانه خالص والله مبقاش فاضل فيها غير ذكري بس فعلا :⁦D⁩ — أشرف ⁦ (@afsha74) January 24, 2022

إدراك الثورة

لم تشهد الأجيال الجديدة الثورة، التي راح ضحيتها آلاف الشباب، بعقول واعية ناضجة لكنها تعرضت طيلة السنوات الماضية لمؤثرات جعلتها تشكل رؤيتها حيال معنى الاحتجاج وتبعاته، ذلك ما يجعل طرفي المعادلة القديمة أو التقليدية (الثائرين وأصحاب السلطة) في ترقب لما سيكون عليه أطفال 25 يناير.

ويبدو أن الأسرة ووسائل الإعلام كانتا البوابتين الرئيسيتين لوعي شباب اليوم بمفاهيم الثورة وقت أن كانوا أطفالا، فقد بيّنت دراسة أعدتها جامعة عين شمس بعنوان "دور الأسرة المصرية في إدراك طفل ما قبل المدرسة لبعض أحداث ثورة 25 يناير المقدمة بالتلفزيون المصري" أن 68.8% من الأطفال أدركوا أحداث ثورة 25 يناير عبر التلفاز.

وربطت الدراسة، الصادرة عام 2015، بين معدل تعرض الأسرة المصرية لأحداث الثورة عبر التلفزيون، ومستوى إدراك أطفال ما قبل المدرسة للثورة، كذلك أكدت عدم وجود علاقة ارتباط بين مستوى إدراك أطفال ما قبل المدرسة لبعض أحداث الثورة وبين المستوى الاجتماعي أو البيئة الجغرافية للأسرة.

وأشار بحث أعده أساتذة جامعيون بمجلة دراسات الطفولة بعنوان "دور مجلات الأطفال المصرية في إكساب بعض المفاهيم السياسية: دراسة تحليلية ميدانية لفترة ما بعد ثورة 25 يناير" إلى اهتمام مجلات الأطفال بنشر معلومات حول المفاهيم السياسية خلال الفترة من فبراير/شباط 2011 حتى الشهر نفسه من عام 2013.

وأظهر البحث، الذي استهدف عينة من الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة من سن 9-12 سنة، أن المجلات استهدفت المفاهيم السياسية المرتبطة بمطالب الثورة في المقام الأول، تلتها مفاهيم السياسة العامة. وجاءت المفاهيم الخاصة بالمناصب السياسية كاهتمام ثالث، واستخدمت مجلات الأطفال الصور لإبراز المفاهيم السياسية بشكل كبير.

11 سنة مرت على اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بمبارك (الجزيرة)

مدى زمني

واتفق رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام، مصطفى خضري، مع كون حكايات الأهل والإعلام سواء التقليدي أو الاجتماعي، تعمل على التوجيه ناحية الطرف الذي تناصره. وأضاف -للجزيرة نت- أن مدى التأثر بذلك التوجيه يعتمد على مدى النضج الفكري والمستوى التعليمي والاهتمامات والاحتياجات والتأثيرات التي صنعتها الثورة على حياة الأسرة.

وعن الكيفية التي يصل بها تأثير الثورات إلى أجيال لم تعشها، أوضح خضري أن الثورة ليست حدثا إستاتيكيا (جامدا) بل هي مجموعة من الأحداث الديناميكية التي تتفاعل وتنضج على مدى زمني ليس بقصير، مضيفا "كل الثورات الحقيقية في العالم استغرقت ما بين 20 و50 عاما حتى تنضج وتفرز وضعا سياسيا مستقرا، ولذلك سنجد أحيانا أن بعض الأجيال لم تكن قد ولدت وقت بداية الثورة ولكنها تشارك في نضجها أو قطف ثمارها".

واستشهد خضري بنموذج الثورة الفرنسية التي تعددت مراحلها قائلا "هي باكورة ثورات العصر الحديث بدأت في المرحلة الأولى عام 1789 بسخط شعبي من امتيازات رجال الكنيسة والطبقة الأرستقراطية، ونتج عنها اقتحام سجن الباستيل وكتابة الدستور، في المرحلة الثانية سيطر اليعاقبة وبدأت مرحلة الإعدامات الثورية بإعدام لويس الـ 16. وانتهت بإعدام قادة اليعاقبة أنفسهم".

في المرحلة الثالثة للثورة حدث انقلاب نابليون، وصعدت حكومة القناصل "وبرغم النجاح الذي حققه نابليون إلا أن انكساره العسكري في لايبزغ، ونفيه إلى جزيرة إلبا، مثّل نهاية الثورة الفرنسية الأولى وعودةُ المَلَكية إلى فرنسا مرة أخرى بعد 25 عاما من نشوب الثورة".

وأضاف أن تلك الثورة -التي لم تكن نتائجها على المستوى المأمول- مهدت لثورة أخرى بعد 23 عاما ثم ثورة ثالثة انتهت بتكوين الجمهورية الفرنسية الثالثة، وذلك بعد 81 عاما من اندلاع الثورة الأولى.

هيثم أبو خليل (الجزيرة)

آمال كبيرة

يضع الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، آمالا كبيرة على الأجيال الجديدة التي يرها متشبعة بالفكر الثوري، حيث يتوقع أن يكون رد فعلها على صعيد الاحتجاج أقوى وأقسى.

وقال -في تصريح للجزيرة نت- إن ثورة يناير لم تنهزم وكذلك لم تنتصر، مشيرا إلى المحاولات المستمرة من جانب السلطة الحالية لتشويه 25 يناير واستعمالها شماعة "مشجبا" لتعليق كل الفشل السياسي والاقتصادي الذي يعيشه المصريون.

في أكثر من مناسبة ربط الرئيس عبد الفتاح السيسي بين 25 يناير وأزمة سد النهضة الإثيوبي، محملا الثورة ما قد يواجهه المصريون من نقص المياه جراء بناء المانع المائي، وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، صرح بأن الثورة كانت سببا في "الخراب والدمار" الذي كانت تشهده البلاد، متعهدا بعدم السماح بتكرار تلك الأحداث مرة أخرى.

وأوضح أبو خليل أن نجاح ثورة يناير لم يكتمل بسبب حسابات خاطئة لدى الثوار، مضيفا أن تلك التجارب بنجاحاتها وإخفاقاتها تمثل خبرات للأجيال القادمة التي حتما سوف تستفيد منها.

التعلم من أخطاء الماضي، هي نفس الفكرة التي طرحها محمد سيف الدولة عضو الهيئة الاستشارية للرئيس الراحل محمد مرسي، في مقال حمل عنوان "ماذا تبقى من ثورة يناير؟".

أكد سيف الدولة أن الثورة -التي اعتبرها واحدة من الملاحم الكبرى التي خاضها الشعب المصري- أبقت تراثا ثريا من التجارب والخبرات الخاصة حول وسائل وأدوات التفاعل والتأثير والتغيير، مضيفا أن هذا التراث سيمثل مرجعا ومرشدا هاما تاريخيا وحركيا للأجيال الجديدة والقادمة.

وأشار إلى الندم الذي يشعر به كل من شارك في ثورة يناير، معتبرا إياه حافزا مهما للأجيال القادمة لعدم تكرار الأخطاء التى وقع فيها الجميع.

الثقة في الشعب

ومن جانبه، تحدث القيادي بحزب الحرية والعدالة، أحمد رامي الحوفي، عن كون ثورة 25 يناير أعطت للأجيال الجديدة حافزا للثقة بالذات، فالشعوب قادرة على مواجهة الحكام المستبدين.

وأضاف للجزيرة نت أن الأجيال الجديدة صارت أكثر وعيا وإدراكا لحقيقة المؤسسات المختلفة التي يضع فيها الشعب ثقته، على عكس الأجيال السابقة، وهو ما يجعل المشهد الثوري أكثر حنكة في تفاعله مع تلك المؤسسات حينما تندلع ثورة.

وأوضح الحوفي أن الأنظمة المستبدة تتبع نفس السياسات التي أدت إلى تغييب العدالة الاجتماعية وانتهاك الكرامة الإنسانية، أي أن مسببات الثورة موجودة وهو ما يعني بالضرورة اندلاعها يوما ما.