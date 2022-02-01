أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي.. القوات الأميركية استخدمت الباتريوت في الإمارات لاعتراض الصاروخ الحوثي

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قواتها استخدمت صواريخ باتريوت لمعاونة الإمارات في اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون ليل الأحد، بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لأبو ظبي.

وصرح جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون أمس الاثنين بأن الجيش الأميركي ساعد الإمارات في صد "التهديد الصاروخي" بتفعيل بطاريات صواريخ باتريوت إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية".

وأضاف كيربي أنه لم تقع إصابات ولم يسقط ضحايا أثناء التصدي للهجوم.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع قال إنهم قصفوا أهدافا نوعية ومهمة واستهدفوا أبو ظبي بالصواريخ الباليستية ودبي بالطائرات المسيرة، في ثالث هجوم من نوعه على الإمارات خلال يناير/كانون الثاني.

بيد أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت فجر أمس الاثنين أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون، وقالت إن الهجوم لم يسفر عن خسائر، وإن بقايا الصاروخ سقطت في مناطق غير مأهولة.

وفي أعقاب الهجوم، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

من جهتها، قالت وسائل إعلام حوثية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين إن طيران التحالف شن غارات عدة على مواقع في صنعاء.

وذكرت المصادر نفسها أن إحدى الغارات استهدفت محيط مبنى التلفزيون بمديرية الثورة في صنعاء.