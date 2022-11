مع تقدم تحالف نتنياهو.. تخوف على المنصات من تشكيل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة

استحوذت انتخابات الكنيست الإسرائيلي على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي، وسط تأكيد أنه لا فرق بين أي حكومة إسرائيلية، فكل الحكومات تعمل ضد الفلسطينيين، وسط مخاوف من تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وفجر اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في مقر الحملة الانتخابية لحزبه الليكود "نحن على وشك تحقيق نصر كبير للغاية"، وذلك بعد أن أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين أن كتلته تتجه نحو تحقيق أغلبية في البرلمان.

وبينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إنه سينتظر النتائج النهائية للانتخابات غير مقر بالهزيمة بدأ المختصون في الشأن الفلسطيني والنشطاء التعبير عن مواقفهم، إذ اعتبر عدد منهم أن عودة نتنياهو إلى السلطة "أخبار مدمرة لفلسطين"، وأنه "الأسوأ".

وأظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الإسرائيلية اليوم الأربعاء حصول معسكر نتنياهو على أغلبية واضحة في الكنيست (البرلمان) بـ67 مقعدا.

وبحسب نتائج نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بعد فرز 71.3% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 67 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للنتائج حصل حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على 32 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير على 14 مقعدا، وحزب "شاس" على 12 مقعدا، وحزب "يهودوت هتوراه" على 9 مقاعد.

Israel Election exit polls: Netanyahu secures thin majority, shock triumph for far right | FOLLOW LIVE UPDATEShttps://t.co/4Jq7Kr8MxJ pic.twitter.com/JLOYUee5PW

— Haaretz.com (@haaretzcom) November 1, 2022