ديلي بيست: من المحتمل أن يلغي الكرملين مؤتمرا سنويا لبوتين لأول مرة منذ 10سنوات

أفاد موقع ديلي بيست (Daily Beast) الأميركي أن الكرملين قد يلغي المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بعيد الانسحاب الروسي من خيرسون الأوكرانية.

وأشار تقرير الموقع إلى أن وكالة الأنباء الروسية نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما إن المؤتمر الصحفي "الكبير" -الذي دأب الكرملين على عقده منذ عام 2012- قد لا يعقد على الإطلاق هذا العام، وأن الاستعدادات المعتادة التي تسبق الحدث لم تبدأ بعد.

وقال التقرير إن أحد هذين المصدرين أشار إلى أن وضع القوات الروسية بأوكرانيا يلعب دورا مهما في قرار إلغاء المؤتمر الصحفي.

وفي معرض رده على سؤال حول الموضوع، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للوكالة "لا نستبعد أي خيارات. ولم يُتخذ حتى الآن قرار نهائي. وسنطلعكم على ما يستجد عندما يقرر الرئيس بشأن الجدول الزمني" لعقد هذا المؤتمر الصحفي.

وأشار تقرير ديلي بيست إلى أنها هذه ليست المرة الأولى التي يتوارى فيها بوتين عن أنظار الشعب خلال الحرب في أوكرانيا، فقد سبق أن أجل اجتماعا هاما مع كبار قادته العسكريين في سبتمبر/أيلول الماضي عندما استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على أراض كانت موسكو قد استولت عليها في وقت مبكر من الحرب.

وأعلن الجيش الروسي الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بدء انسحاب قواته من مدينة خيرسون عاصمة مقاطعة تحمل نفس الاسم جنوبي أوكرانيا، في حين أعلنت كييف استعادة 12 بلدة بالمنطقة.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم على إعلان موسكو الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، حيث تقع عاصمة هذه المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "تجري وحدات الجنود مناورات باتجاه موقع معد لها على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو، بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".