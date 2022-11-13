بعد انفجار إسطنبول.. غضب وحزن وتعاطف واسع مع تركيا على منصات التواصل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تضامنًا واسعًا مع تركيا، بعد أن تداولت العديد من الحسابات مقاطع مرئية تُظهر لحظة الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول.

وكان الرئيس التركي قد كشف أن السلطات ببلاده تمكّنت من تحديد هُوية منفّذي الانفجار الذي أودى بحياة 6 أشخاص، وإصابة 53 آخرين، وتوعّد بالوصول إليهم ومعاقبتهم، مشددًا على أن الأرهاب لن يصل إلى هدفه في تركيا.

وفي سياق تفاعل الناشطين مع الانفجار، أشار خالد المطيري إلى أن المنطقة التي وقع بها تعجّ بالسيّاح، فكتب "الله يستر انفجار في تقسيم بإسطنبول ومعظم اللي بالمنطقة سياح".

فيما تساءل مصطفى عماد عن أسباب استهداف هذا المكان بالتحديد، فقال "تقسيم الجميلة ليش الأماكن المزروعة بالفرح والموسيقى والحب يصير بيها هيج".

ويرى غسان ياسين أن اختيار يوم إجازة لهذا التفجير الهدف منه التعمّد بإسقاط الكثير من الضحايا، فغرّد "اختيار يوم الأحد لتنفيذ هذا الهجوم الهدف منه إيقاع أكبر عدد من الضحايا؛ لأن الشارع يكون مكتظًا بالأتراك والسياح، سلامتك يا إسطنبول".

واكتفى هشام البوغانمي بالدعاء لتركيا، فكتب "اللهم بردًا وسلامًا على تركيا. تركيا ماضية نحو 2023".

وتعدّ إسطنبول واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان، والمدينة رقم 15 في العالم في ترتيب المدن المكتظة، والوجهة السياحية الرائدة في المنطقة والعالم. ويعدّ شارع الاستقلال شارعًا تجاريًا مكتظًا بالمارّة، ومقصدًا سياحيًا مهمًا في البلاد.

وتُعرف إسطنبول بأنها مدينة كبيرة في الشمال الغربي لتركيا، وتنقسم المدينة إلى قسمين: قسم في قارة آسيا، وآخر في قارة أوروبا، ويفصل بينهما مضيق البسفور.