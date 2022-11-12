واشنطن- بعد أيام من انتهاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، لم تُحدَّد بعد هوية الحزب المسيطر على مجلسي الكونغرس، ولم يحقق الجمهوريون الموجة الحمراء الكاسحة التي تكهن بها البعض، وكان أداء بعض المرشحين المفضلين لدى الرئيس السابق دونالد ترامب سيئا.

ورأى كثير من المعلقين أن التوقعات المرتفعة عند الجمهوريين، والمنخفضة لدى الديمقراطيين، جعلت الرئيس جو بايدن يتعامل كأنه انتصر وكأن حزبه حصل على أغلبية المجلسين.

وفي هذا الإطار أجرت الجزيرة نت حوارا مع البروفيسورة كانديس توريتو، أستاذة التحليلات السياسية التطبيقية بجامعة ولاية ميريلاند، أحد أهم الخبراء التطبيقيين المتخصصين في العمليات السياسية الفعلية في الولايات المتحدة.

أدارت توريتو أكثر من 12 سباقا تشريعيا لعدة ولايات، وعملت في حملات رئاسية في ولاية آيوا، وقدمت استشارت في مسائل البيانات واستطلاعات الرأي والإعلانات التلفزيونية للعديد من المرشحين. وتدرس توريتو موضوعات المعلومات السياسية والإقناع، وتداعيات التخبط في القضايا السياسية، وطبيعة النتائج لدى المسؤولين المنتخبين.

وإلى نص الحوار:

بوجه عام، لماذا لم نر موجة حمراء جمهورية كما توقع معظم المحللين؟

رأت تحليلات أولية كثيرة أن الاقتراع لم يكن بعيدا في الواقع عن نتائج الاستطلاعات في كثير من الحالات؛ فالاقتراع هو نتاج المقاييس الإحصائية، لذلك يأتي دائما مع مجموعة من الاحتمالات، ويبدو أن العديد من السباقات تتوافق مع النسب التي أعطتها الاستطلاعات، لكن من المؤكد أن الجمهوريين وقعوا في فخ التعبير عن ثقة كبيرة، وذلك رفع التوقعات بشأن أدائهم ولم يترك لهم مجالا كبيرا لإعلان فوزهم الكامل ما لم يفوزوا بالسباقات على نطاق واسع، وهو ما لم يحققوه.

ماذا تعني النتيجة بالنسبة لتوازن القوى داخل كلا الطرفين: اليسار داخل الحزب الديمقراطي، واليمين داخل الجمهوريين.

أعتقد أن الاحتمال الأكثر إثارة للاهتمام يكمن داخل الحزب الجمهوري، بخاصة في مجلس النواب، فمن المحتمل جدا أن يصبح كيفن مكارثي رئيسا للمجلس، ولكن بأغلبية ضئيلة جدا. وقد أعيد انتخاب عدد كبير من أعضاء اليمين الجمهوري المتطرف، وربما تؤدي أغلبية مكارثي الضئيلة في الواقع إلى زيادة نفوذ هؤلاء الجمهوريين اليمينيين المتطرفين حيث يمكنهم ذلك من التهديد بحجب دعمهم إلا بمقابل تنازلات منه. لذلك، على الرغم من أن العديد من المرشحين المؤيدين لترامب رفضهم الناخبون، فإن أعضاء مجلس النواب المدعومين من ترامب يمكن أن يكونوا شوكة كبيرة في ظهر مكارثي، وسيعملون على إيجاد طريقة للدفع بأجندتهم المتطرفة.

أما بالنسبة للديمقراطيين، فسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يقيّمون إستراتيجياتهم الأولية في هذه الانتخابات النصفية. أنفقت لجان الانتخابات الديمقراطية كثيرا من الأموال في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لدعم المرشحين الأكثر تطرفا، على أمل أن يخفف ذلك من فرص مرشحيهم في هذه الانتخابات العامة. وفي عدد قليل من الحالات، بدت لي هذه الإستراتيجية أكثر خطورة إلى حد ما مما كانوا يتوقعون، والسؤال هو عما إذا كانوا يسمون هذه الإستراتيجية ناجحة ويكررونها في المستقبل.





ماذا تخبرنا انتخابات التجديد النصفي عن تطلعات الرئيس جو بايدن الرئاسية لعام 2024؟

أعتقد أن بايدن أصبح أقوى مما توقعه أي شخص بعد انتخابات التجديد النصفي هذه، ونعرف أن الاتجاه السائد هو أن الانتخابات النصفية يخسر فيها حزب الرئيس الحالي كثيرا من المقاعد في مجلسي الكونغرس. بايدن خسر بعض المقاعد، ومن المرجح أن يفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب. ولكن بمزيج من الثقة المفرطة من الجمهوريين والخسائر البعيدة عن الضخامة من الديمقراطيين؛ من المرجح أن يحافظ بايدن على رأس مال سياسي أكبر في النصف الثاني من ولايته مقارنة بالرؤساء الآخرين الذين شهدوا خسارة حزبهم في منتصف المدة. ويبقى أن نرى إذا كان ذلك سيترجم إلى إعادة انتخاب بايدن، لكنني أتوقع منه الترشح.

ماذا تخبرنا انتخابات التجديد النصفي عن هيمنة دونالد ترامب على الحزب الجمهوري؟

ربما لم تكن قوية كما تكهنّا بها. بوجه عام، لا يزال شاغلو المناصب يفوزون بسهولة، وهو اتجاه راسخ في انتخابات الكونغرس الأميركي، ولكن يبدو أن اللوم على الأداء السيئ للمرشحين الجمهوريين على نطاق أوسع يقع بشكل مباشر على عاتق ترامب. بالإضافة إلى ذلك، فاز الحاكم رون دي سانتيس، الذي كان ينظر إليه على أنه التحدي الرئيسي لترامب في عام 2024، بإعادة انتخابه في فلوريدا (ولاية ترامب كذلك) بسهولة شديدة، ولا سيما من دون دعم ترامب. كما أعطى ترامب دي سانتيس لقبا في عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت الانتخابات، وهو رد فعل بشري كلاسيكي على تهديد متصور.

بشكل عام، كيف صوّت اللاتينيون؟ وما دوافعهم؟

لا تزال العديد من الولايات ذات نسب السكان اللاتينيين المرتفعة (مثل نيفادا وأريزونا) تقوم بفرز بطاقات الاقتراع، لذلك لا تزال التحليلات هنا غير مكتملة. ومع ذلك، سأشير إلى أن أحد الأمثلة المثيرة للاهتمام هو في أوفالدي بولاية تكساس، حيث وقع إطلاق نار مروع ووحشي في مدرسة ابتدائية أخيرا، صوّتت هذه المدينة لإعادة انتخاب الحاكم الجمهوري جريج أبوت، وكان ذلك مفاجئا لكثيرين. وبدلا من الميل نحو الديمقراطيين ردا على العنف المسلح، قد يكون هذا المجتمع أكثر غضبا من عدم كفاءة استجابة الشرطة المحلية في المدرسة، ولم يركز بسهولة على القيود المفروضة على الأسلحة التي كان من المتوقع أن تقودهم إلى التصويت للديمقراطيين.





بعد خسارة أغلبية مجلس النواب، متى يتقاعد القادة الديمقراطيون الأكبر سنا (بيلوسي – هوير – كلايبورن) الذين هم في الثمانينيات من عمرهم؟

لا أرى أي سبب رئيس يجعل خسارة مجلس النواب تؤثر على هؤلاء الأعضاء للعمل بشكل مختلف عما خططوا له، بصرف النظر عن الأولويات التشريعية. كونك أقلية فذلك يأتي مع مجموعة مختلفة جدا من الأهداف عن كونك في الأغلبية، لذلك سيتعين عليهم تبديل الأوضاع بهذا المعنى؛ من الهجوم إلى الدفاع. لكنني لا أتوقع أن يتحمل أي منهم أي قدر من اللوم لأن الديمقراطيين كان أداؤهم أفضل مما كان متوقعا.

هل لهذه النتيجة أي تأثير كبير على قضايا السياسة الخارجية الرئيسة؟

من الصعب معرفة ما سيحدث على المستوى التشريعي في أي مجال من مجالات السياسة في الوقت الحالي. وحتى لو فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ، فإن أغلبيتهم ستكون ضئيلة وهشة، ولا يزال يتعين عليهم العمل مع رئيس ديمقراطي لتمرير التشريعات. بناء السياسة الخارجية الأكثر صلة يكون في مجلس الشيوخ، وسيكون بمنزلة شد الحبل للسيطرة على مدى العامين المقبلين. وفي أحسن الأحوال، يمكن أن يحصل الجمهوريون على 51 أو 52 مقعدا (51 مقعدا أكثر احتمالا)، لكن هذه ليست أغلبية مانعة للاختراق وليست تفويضا تشريعيا من الشعب. ربما ينطوي السيناريو الأكثر ترجيحا على كثير من الجمود، وهو أمر شائع جدا في الحكومة المنقسمة (عندما لا يتحكم في المجلسين+البيت الأبيض الحزب نفسه).