يشبه ثوب ممثلة "فاشية".. لباس رئيسة الوزراء ليز تراس يثير جدلا كبيرا في بريطانيا

أثار اللباس -الذي ارتدته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال مشاركتها في مؤتمر حزب المحافظين مؤخرا- جدلا كبيرا في البلاد، وحظي الموضوع بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام، وفي منصات التواصل الاجتماعي.

وما لفت انتباه البريطانيين أن تراس حضرت إلى مؤتمر الحزب وهي تلبس ثوبا أحمر، مطابقا للثوب الذي لبسته الممثلة إيما تومبسون في السلسلة البريطانية الشهيرة "سنوات وسنوات" (Years and Years) من إنتاج تلفزيونيْ "بي بي سي" (BBC) و"إتش بي أو" (HBO) وبدأ عرضه عام 2019.

وبحسب صحيفة إندبندنت (The Independent) فإن تومبسون كانت تؤدي في المسلسل دور سياسية بريطانية شعبوية تتزعم حزبا يمينيا متطرفا، وفي أحد المشاهد ارتدت ثوبا أحمر بنفس تفاصيل الثوب الذي لبسته تراس خلال مؤتمر حزب المحافظين.

وقالت الصحيفة إن ما يزيد الموضوع إثارة أن شخصية السلسلة "فيفيان رووك" التي أدت دورها تومبسون كانت ترتدي نفس الثوب الأحمر المميز بالمشهد الذي اقترحت فيه تبني إنشاء "معسكرات اعتقال" للحد من الزيادة السكانية في بريطانيا.

كما تحدثت غارديان (The Guardian) عن الموضوع نفسه، وتساءلت: لماذا ارتدت تراس نفس لباس شخصية فاشية من وحي الخيال؟

وقالت الصحيفة إن تراس شوهدت ترتدي اللباس نفسه عام 2019 قبيل إصدار سلسلة "سنوات وسنوات" مما جعل معلقين يتساءلون: من يؤثر على من؟

ونشر مؤلف "سنوات وسنوات" راسل ديفيس على حسابه على إنستغرام صورة تجمع تراس وشخصية السلسلة رووك، وعلق على الصورة بقوله "هذا أمر غريب".

وعلق المغرد ديفيد أندرس على صورة تراس والممثلة تومسون بتأكيده أن الصورتين ليستا مفبركتين، وتساءل عن مغزى تطابق اللباسين بالصورتين معا؟

This is actually mind-boggling. Neither of these images is fake. Liz Truss was literally wearing today what the tyrannical populist leader played by Emma Thompson in *Years and Years* wore, right down to the shoulder-detail, belt and collar. Just a different shade. How? Why? https://t.co/KlJnJk7BYk

واعترف المغرد جيمس بال بأن بعض الأشياء تقع صدفة أحيانا، لكن أن يتصادف أن ترتدي رئيس الوزراء نفس ثوب سياسية شعبوية، في مشهد كانت تتحدث فيه الممثلة عن معسكرات اعتقال، فهذا أمر غريب.

Coincidences happen but this is a striking one: this isn’t just an outfit worn by Emma Thompson’s populist PM. It’s the outfit she’s wearing in the scene where she introduces concentration camps to Britain.

ومن جانبه استغرب المغرد ديفيد شالن من التركيز على المقارنة بين لباسيْ تراس وتومسون، ودعا للتركيز على سياسات رئيسة الوزراء وليس على لباسها.

Do we really need to over analyse the comparison between the red dress Liz Truss is wearing to Emma Thompson’s demonic character in the BBC series Years and Years to realise we are living in twisted times?

Can we slate Truss for her policies and not what she’s wearing please?

— David Challen (@David_Challen) October 5, 2022