سياسة|المملكة المتحدة

يشبه ثوب ممثلة "فاشية".. لباس رئيسة الوزراء ليز تراس يثير جدلا كبيرا في بريطانيا

Conservative Party Conference 2022
الثوب الذي ارتدته تراس خلال مؤتمر حزب المحافظين وأثار الجدل (رويترز)
6/10/2022

أثار اللباس -الذي ارتدته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلال مشاركتها في مؤتمر حزب المحافظين مؤخرا- جدلا كبيرا في البلاد، وحظي الموضوع بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام، وفي منصات التواصل الاجتماعي.

وما لفت انتباه البريطانيين أن تراس حضرت إلى مؤتمر الحزب وهي تلبس ثوبا أحمر، مطابقا للثوب الذي لبسته الممثلة إيما تومبسون في السلسلة البريطانية الشهيرة "سنوات وسنوات" (Years and Years) من إنتاج تلفزيونيْ "بي بي سي" (BBC) و"إتش بي أو" (HBO) وبدأ عرضه عام 2019.

وبحسب صحيفة إندبندنت (The Independent) فإن تومبسون كانت تؤدي في المسلسل دور سياسية بريطانية شعبوية تتزعم حزبا يمينيا متطرفا، وفي أحد المشاهد ارتدت ثوبا أحمر بنفس تفاصيل الثوب الذي لبسته تراس خلال مؤتمر حزب المحافظين.

وقالت الصحيفة إن ما يزيد الموضوع إثارة أن شخصية السلسلة "فيفيان رووك" التي أدت دورها تومبسون كانت ترتدي نفس الثوب الأحمر المميز بالمشهد الذي اقترحت فيه تبني إنشاء "معسكرات اعتقال" للحد من الزيادة السكانية في بريطانيا.

كما تحدثت غارديان (The Guardian) عن الموضوع نفسه، وتساءلت: لماذا ارتدت تراس نفس لباس شخصية فاشية من وحي الخيال؟

وقالت الصحيفة إن تراس شوهدت ترتدي اللباس نفسه عام 2019 قبيل إصدار سلسلة "سنوات وسنوات" مما جعل معلقين يتساءلون: من يؤثر على من؟

أمر غريب

ونشر مؤلف "سنوات وسنوات" راسل ديفيس على حسابه على إنستغرام صورة تجمع تراس وشخصية السلسلة رووك، وعلق على الصورة بقوله "هذا أمر غريب".

وعلق المغرد ديفيد أندرس على صورة تراس والممثلة تومسون بتأكيده أن الصورتين ليستا مفبركتين، وتساءل عن مغزى تطابق اللباسين بالصورتين معا؟

واعترف المغرد جيمس بال بأن بعض الأشياء تقع صدفة أحيانا، لكن أن يتصادف أن ترتدي رئيس الوزراء نفس ثوب سياسية شعبوية، في مشهد كانت تتحدث فيه الممثلة عن معسكرات اعتقال، فهذا أمر غريب.

ومن جانبه استغرب المغرد ديفيد شالن من التركيز على المقارنة بين لباسيْ تراس وتومسون، ودعا للتركيز على سياسات رئيسة الوزراء وليس على لباسها.

المصدر : إندبندنت + غارديان