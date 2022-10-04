تعداد اللاجئين السودانيين بمصر تقدرهم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين بنحو 58 ألفا، كثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في هذا البلد بعد السوريين.

القاهرة- جددّ قرار السلطات المصرية، تمديد فترة السماح بإقامة السودانيين لتوفيق أوضاعهم 6 أشهر جديدة، تساؤلات حول أسباب وتداعيات القرار على أوضاع الجالية السودانية، وهل باتت مصر مستقرا لهم وليست محطة للهجرة شمالا، وما معوقات المهلة الأولى والتي استمرت 6 أشهر بدأت في أبريل/ نيسان الماضي؟

ووافقت مصر على تمديد المهلة التي منحتها للسودانيين لتقنين أوضاعهم لمدة 6 أشهر جديدة، ابتداء من الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحتى نهاية مارس/آذار المقبل، في قرار ينظر إليه كأحد مخرجات لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان في القاهرة قبل أيام.

وتمثل حرية الإقامة دون قيود أحد أضلاع اتفاقية "الحريات الأربع" الموقعة بين البلدين عام 2004 إلى جانب حرية التنقل المتبادل بدون تأشيرة، وحرية العمل، وحرية تملك الأراضي والعقارات، والتي لا يزال الجدل محتدما عمن هو المسؤول عن عدم تفعيلها، رغم دفء العلاقات الشعبية بين البلدين.

السودانيون في مصر

وفيما لا يوجد إحصاء رسمي لعدد الجالية السودانية بمصر، أفاد مراقبون في تصريحات للجزيرة نت أن العدد تضاعف الأشهر الأخيرة إثر الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة بالسودان.

أما تعداد اللاجئين السودانيين بمصر، فتقدرهم المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، التي تسجل وتوثق حالات طالبي اللجوء واللاجئين نيابة عن الحكومة المصرية، بنحو 58 ألفا، حسب إحصائية صادرة في أغسطس/آب الماضي، كثاني أكبر تعداد للاجئين الأجانب في مصر بعد السوريين.

وتستضيف مصر، وفق المصدر الأممي، نحو 289 ألف لاجئ وطالب لجوء من 65 دولة، حوالي 37% منهم أطفال، يقيمون في الغالب بالمناطق الحضرية بالقاهرة والساحل الشمالي.

ووفق القانون المصري، يلتزم كل أجنبي -بمن في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء الذين يقيمون في مصر- بالحصول على تصريح إقامة سار، وبدونه يكون بذلك مخالفا لقواعد الإقامة بالبلاد.

وبالنظر إلى اللاجئين السودانيين المسجلين، فإنهم يحصلون على خدمات صحية وتعليمية أساسية، لكن نسبة منهم يتحدثون عن تعرضهم للتمييز في بعض الأحيان، في وقت ينظر فيه إليهم باعتبارهم عبئا على بلد يعاني نسبة بطالة عالية (تزيد على 7% من تعداد السكان المقدر بحوالي 103 ملايين نسمة) وارتفاع معدلات الفقر (4.5% حسب تقديرات حكومية) وتراجع قيمة العملة المحلية.

التمديد الثاني

مشيدا بالقرار المصري، يقول رئيس الجالية السودانية بالقاهرة حسين عثمان إن أسباب اللجوء لمهلة ثانية تعود إلى ارتفاع تعداد المقيمين السودانيين بمصر، إضافة إلى وجود مشكلة تخص السفارة السودانية في تجديد الجوازات، مما دفع إلى مطالبة السلطات المصرية بتمديد مدة التقنين.

وأضاف عثمان، في تصريحات للجزيرة نت، أن الجالية السودانية تطمع دوما في توفير الرعاية المصرية، وهو ما تستجيب له القاهرة.

وتتفق الصحفية المصرية المتخصصة بالشأن السوداني صباح موسى مع الرأي السابق، مشيرة إلى رصد ما يقارب 10 طائرات وما يصل إلى 60 حافلة تنقل يوميا سودانيين إلى مصر.

وفي تصريحات للجزيرة نت، قالت موسى إن تضخم الجالية السودانية بصورة كبيرة، الأشهر الأخيرة، عزز من عدم إمكانية معرفة تعدادها بالضبط، مما زاد من مشاكل الجوازات المنتهية الصلاحية، وحصر المتخلفين عن سداد رسوم وغرامات التجديد سواء من قبل مصر أو السودان.

وعن أهم المشاكل التي تواجه السودانيين بمصر، تشير الصحفية إلى البطالة وغياب مورد دخل للمقيم، والحوادث التي تقع فيما بينهم كالسرقة والمشاجرات، وتجاهل الأمن المصري حل مشكلاتهم أحيانا، مما ضيّع على العديد منهم فرصة الاستفادة من مهلة التقنين الأولى.

وأشارت أيضا إلى أن المشاكل التقنية المستمرة منذ عام تقريبا وهي تخص التجديد الإلكتروني لجوازات السفر السودانية، مما دفع مصر إلى تمديد مهلة التقنين بعد تواصل سلطات البلدين.

بدوره، يرى المحامي والباحث بشؤون اللاجئين، أشرف ميلاد، أنه من الطبيعي أن تمدد مصر مهلة تقنين الأوضاع، مضيفا أن السودانيين والفلسطينيين والسوريين واليمنيين لديهم استثناءات ومعاملة خاصة، وهذا يعود إلى العلاقة الطيبة مع تلك الشعوب.

مستقر وليس محطة

وتنظر نسبة معتبرة من الوافدين السودانيين إلى مصر بحكم الموقع الجغرافي وسهولة التنقل والحركة، كمحطة لجوء إلى الشمال، كما تعد القاهرة مقصدا للباحثين عن العلاج أو فرص العمل، مقابل أعداد مضاعفة فرّت إلى مصر على إثر الحروب الأهلية والأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة هناك.

لكنَّ حالة الإغلاق النسبي بوجه اللاجئين السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، أو الأزمات الدولية الراهنة كالحرب الأوكرانية والركود الاقتصادي، والقبضة الأمنية على سواحل مصر وحدودها، أقفلت أبواب الهجرة النظامية وغير النظامية للأفارقة عموما.

ومنطلقا من الطرح السابق، عاد رئيس الجالية السودانية ليشير إلى أن مصر أصبحت الآونة الأخيرة مقرا ومستقرا للمقيمين من بلاده، ممن باتوا يبحثون على أقل تقدير عن الاستقرار النسبي مع تعقد فرص الهجرة.

بدورها، عادت الصحفية المصرية لتقول إن السودانيين كانت لديهم مبررات سابقة لدى منظمة شؤون اللاجئين، بالنظر إلى اعتبارات الفوضى الأمنية بأقاليم دارفور وكردفان وغيرها، أو الانتهاكات التي كانوا يعانون منها من قبل نظام عمر البشير.

لكن الوضع أصبح أكثر تعقيدا من ذي قبل -بحسب موسى- التي تعتقد أن مصر تحولت بالفعل من محطة هجرة لنسبة كبيرة من السودانيين إلى بلد مستقر، موضحة أن رفض اللجوء أصبح الأساس في التعامل، وفي أحسن الظروف يأخذ اللاجئ وقتا طويلا للوصول إلى مبتغاه.

وفسَّرت ذلك بالإشارة إلى تعقيدات تضعها المنظمة الأممية، منها أن سقوط مبررات الانتهاكات بسقوط النظام في السودان، إضافة إلى تبدل الأوضاع الدولية السنوات الأخيرة بالسلب على اللاجئين عموما.

في المقابل، يؤكد الباحث ميلاد أن مصر بلد مستقر بالنسبة للأجيال السودانية الأقدم، والتي تشبعت بالثقافة المصرية. لكن الأجيال الجديدة لا تزال ترى في مصر بلد عبور إلى أوروبا وأميركا، آملين عن طريق الأمم المتحدة أن يعاد توطينهم كلاجئين.

الحريات الأربع

منذ الإعلان عن الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2004، بعد اندلاع الحرب الأهلية في دارفور، لا يزال سودانيون ومصريون يتبادلون الاتهامات حول المسؤول عن عدم تطبيقها.

وتعقيبا على ذلك، توضح الصحفية موسى أن مصر لا ترفض إقرار الاتفاقية، وأنه يتم التعامل رسميا بالمثل في تطبيقها، موضحة أن حرية الحركة والتنقل متاحة للسودانيين، والبلدان يسمحان بزيارة المرأة ومن هم تحت 16 عاما وفوق 55 عاما دون تأشيرة.

وأضافت أن مسألة تطبيق تأشيرة المرور تعود لأسباب أمنية بتنسيق بين حكومتي البلدين، ولضبط حركة الوافدين بالتزامن مع حالة السيولة والفوضى الأمنية العقد الماضي.

وعن حرية التملك، تقول إن السودانيين يستفيدون منها أكثر من المصريين لأن القانون السوداني لا يملك الأجنبي ويعتمد سياسة حق الانتفاع معه لمدة 99 عاما، بينما تسمح مصر بتملك السودانيين العقارات والأراضي، إضافة إلى تقنين الإقامات في إطار سياسة المعاملة بالمثل، لمدة 6 أشهر.

ويتفق ميلاد مع الرأي السابق، مشددا على أن مصر لا تتملص من تطبيق الاتفاقية، وأن السلطات بالسودان هي من تطلب ذلك كي تقلل وتسيطر على عدد اللاجئين وحركتهم.

وأشار إلى وجود اتفاق مسبق بين البلدين بأن تفرض مصر التأشيرة على السودانيين، خاصة مع وجود نسبة كبيرة تأتي لطلب اللجوء، وهو ما تزامن مع تفاقم أزمة دارفور.

في المقابل، يشدد رئيس الجالية السودانية على أنه لم تكن هناك معوقات في تطبيق الاتفاقية، فمن جهة الإقامة جارٍ تقنينها، أما التنقل والتملك فلا يوجد موانع للمقيم السوداني ما دام لديه القدرة المادية الكافية.

والمعضلة الوحيدة التي يواجهها السودانيون المقيمون بمصر، في مسألة الحريات الأربع، فتتمثل في صعوبة الحصول على تصريح عمل، من قبل نسبة كبيرة من السودانيين، بحسب عثمان.